Margaret Hamilton, informaticiana care a condus echipele MIT responsabile pentru software-ul de bord al misiunilor Apollo, a murit pe 30 septembrie 2026, la vârsta de 90 de ani.

Massachusetts Institute of Technology a anunțat decesul pe 7 octombrie, descriind-o drept o pionieră a informaticii și una dintre persoanele care au contribuit la dezvoltarea primelor sisteme software care au dus oameni pe Lună.

Hamilton a lucrat la MIT din 1959 până la mijlocul anilor 1970, iar în 1965 s-a alăturat proiectului Apollo. A ajuns să conducă echipele care dezvoltau software-ul de zbor pentru misiunile cu echipaj, într-un proiect în care, până în 1968, erau implicați peste 400 de oameni. Munca echipei sale avea să devină esențială în timpul misiunii Apollo 11, în iulie 1969.

Margaret Hamilton s-a născut în 1936, în Paoli, Indiana. A studiat matematica la Earlham College, iar în 1959 s-a mutat în Massachusetts. La MIT a început să lucreze în programare în cadrul departamentului de meteorologie, unde a colaborat cu Edward N. Lorenz la software pentru predicția vremii.

Ulterior, la MIT Lincoln Laboratory, Hamilton a lucrat la SAGE, unul dintre primele sisteme americane de apărare aeriană. Experiența de aici i-a consolidat interesul pentru fiabilitatea software-ului și pentru dezvoltarea unor programe capabile să gestioneze situații neprevăzute.

În 1965, laboratorul de instrumentație al MIT căuta programatori pentru proiectul Apollo, după ce NASA îi atribuise contractul pentru dezvoltarea software-ului de bord. Hamilton a fost angajată ca primul programator al proiectului Apollo la MIT și prima femeie programatoare implicată în acesta.

A început cu software-ul destinat misiunilor fără echipaj și a ajuns ulterior să conducă echipele care dezvoltau programele pentru zborurile cu astronauți. Până în 1968, ocupa funcția de asistentă a directorului responsabil de echipa pentru modulul de comandă și serviciu.

Una dintre ideile centrale promovate de Hamilton a fost aceea că un sistem software trebuie proiectat și pentru situațiile în care utilizatorul sau echipamentul face ceva neașteptat.

Un exemplu a apărut în timpul pregătirilor pentru Apollo. Fiica sa, Lauren, care avea atunci patru ani, a activat accidental un program în simulatorul modulului de comandă, iar sistemul s-a blocat. Hamilton a propus modificări care să împiedice repetarea situației într-un zbor real, însă acestea au fost respinse inițial, deoarece se considera că astronauții nu vor face aceeași greșeală.

În timpul misiunii Apollo 8 din 1968, astronautul Jim Lovell a activat însă programul respectiv. Datele de navigație au dispărut, iar echipa lui Hamilton a fost chemată să rezolve problema. După incident, modificările propuse de ea au fost integrate în software.

Experiența a contribuit la dezvoltarea unei abordări cunoscute ulterior drept „programare defensivă”: proiectarea sistemelor astfel încât acestea să poată anticipa, gestiona sau limita efectele unor erori.

Cel mai cunoscut moment din cariera lui Hamilton s-a produs în timpul aselenizării Apollo 11, pe 20 iulie 1969.

Cu aproximativ trei minute înainte ca modulul lunar Eagle să atingă suprafața Lunii, computerul de bord a declanșat alarma 1202. Sistemul era suprasolicitat după ce un comutator hardware activase o procedură care a încărcat suplimentar computerul. Situația putea pune în pericol procesul de aselenizare.

Software-ul proiectat de echipa lui Hamilton avea însă o caracteristică esențială: folosea un sistem de prioritizare care permitea computerului să renunțe temporar la sarcinile mai puțin importante și să păstreze resursele pentru operațiunile critice.

NASA a decis să continue aselenizarea. Neil Armstrong și Buzz Aldrin au ajuns în siguranță pe suprafața Lunii, iar sistemul software a trecut testul într-unul dintre cele mai importante momente din istoria explorării spațiale.

NASA a subliniat ulterior că munca lui Hamilton și a echipei sale a contribuit la dezvoltarea unor concepte precum programarea asincronă, prioritizarea sarcinilor și testarea de la un capăt la altul, elemente care au devenit importante pentru proiectarea software-ului cu cerințe ridicate de fiabilitate.

Contribuția lui Hamilton nu s-a limitat la programul Apollo. Ea este creditată cu popularizarea expresiei „software engineering”, într-o perioadă în care programarea nu beneficia încă de statutul unei discipline inginerești distincte.

Hamilton a explicat ulterior că a început să folosească termenul pentru a sublinia faptul că dezvoltarea software-ului trebuie tratată cu aceeași rigoare ca alte domenii inginerești. NASA și MIT au recunoscut ulterior rolul ei în consacrarea acestei abordări.

După perioada petrecută la MIT, Hamilton a fondat două companii de software. În 1976 a înființat Higher Order Software, iar în 1986 Hamilton Technologies, unde a continuat să dezvolte metode orientate către prevenirea erorilor și creșterea fiabilității sistemelor complexe.

În 2016, președintele american Barack Obama i-a acordat lui Hamilton Medalia Prezidențială a Libertății, cea mai înaltă distincție civilă a Statelor Unite. Ceremonia a recunoscut contribuția sa la dezvoltarea software-ului care a sprijinit prima aselenizare umană.

Hamilton a primit și alte distincții, inclusiv NASA Exceptional Space Act Award, Computer History Museum Fellow Award și o serie de recunoașteri pentru contribuțiile sale la ingineria software.

NASA o descrie drept un pionier al domeniului, iar fotografia din 1969 în care apare lângă teancurile de cod dezvoltate de echipa sa a devenit una dintre imaginile reprezentative ale istoriei programului Apollo.

Margaret Hamilton a murit la 90 de ani, lăsând în urmă o carieră care a legat două domenii aflate atunci la început: explorarea spațiului și ingineria software. Contribuția sa la Apollo a demonstrat importanța proiectării sistemelor pentru situații neprevăzute, o idee care a rămas relevantă în dezvoltarea tehnologiei și după încheierea programului lunar.