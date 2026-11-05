Telescopul spațial Swift, lansat de NASA în 2004, și-a încheiat misiunea după ce a reintrat în atmosfera terestră deasupra insulei Sumatra, din Indonezia. Observatorul, cu o masă de aproximativ 1.450 de kilograme, a funcționat aproape 22 de ani, deși fusese proiectat pentru numai doi. Agenția spațială americană a anunțat că cea mai mare parte a aparatului ar fi trebuit să ardă în atmosferă, dar nu a exclus posibilitatea ca unele fragmente să ajungă la sol.

Observatorul spațial Swift a părăsit definitiv orbita Pământului miercuri, după aproape 22 de ani în care a fost utilizat pentru cercetări astronomice.

Forțele Spațiale ale Statelor Unite au confirmat că reintrarea s-a produs la ora 19:39, ora locală, în apropierea provinciei Sumatra de Nord, din Indonezia. Poziția calculată pentru acest eveniment a fost de 3,4 grade latitudine nordică și 98,6 grade longitudine estică.

Telescopul cântărea aproximativ 1,45 tone. La pătrunderea în straturile dense ale atmosferei, aparatul a fost expus temperaturilor ridicate generate de frecarea cu aerul.

NASA a estimat că majoritatea componentelor urmau să fie distruse în timpul coborârii. Totuși, agenția a luat în calcul posibilitatea ca anumite fragmente să reziste și să ajungă pe suprafața Pământului.

Telescopul a fost trimis în spațiu în noiembrie 2004, având ca obiectiv principal studierea exploziilor de raze gamma, fenomene care eliberează cantități foarte mari de energie.

Swift era echipat cu trei telescoape și putea să își modifice rapid orientarea pentru a observa evenimente astronomice cu durată redusă.

Informațiile colectate au fost folosite de cercetători pentru studierea exploziilor stelare, a găurilor negre, a galaxiilor active și a altor fenomene cosmice. Deși durata inițială a misiunii fusese stabilită la numai doi ani, observatorul a continuat să transmită date științifice timp de aproape 22 de ani.

În ultima perioadă, însă, altitudinea satelitului a început să scadă tot mai mult. Activitatea solară intensă a contribuit la creșterea rezistenței atmosferice întâmpinate de telescop, accelerând coborârea acestuia spre Pământ.

Pentru a prelungi durata de funcționare a observatorului, NASA a susținut dezvoltarea unui vehicul robotic capabil să se apropie de Swift și să îl ridice pe o orbită mai înaltă.

Proiectul a fost realizat împreună cu firma americană Katalyst Space, însă nava destinată intervenției a întâmpinat probleme tehnice. Din acest motiv, operațiunea prin care telescopul urma să fie repoziționat nu a mai putut fi dusă la îndeplinire.

La 20 octombrie, Swift coborâse la aproximativ 275 de kilometri altitudine. NASA a oprit activitățile științifice și a început pregătirea observatorului pentru reintrarea în atmosferă. Fără posibilitatea de a-i ridica orbita, telescopul a continuat să piardă altitudine până la evenimentul din 4 noiembrie.

Înainte de reintrare, agenția spațială americană calculase un risc de aproximativ unu la 2.100 ca resturile telescopului să provoace rănirea unei persoane. Estimarea privea riscul global asociat reintrării, nu probabilitatea ca un anumit locuitor să fie lovit de fragmente.

NASA a luat în calcul faptul că unele componente ale observatorului ar putea supraviețui trecerii prin atmosferă.

Înaintea evenimentului, poziția exactă în care eventualele resturi ar fi putut atinge solul nu era cunoscută. După confirmarea reintrării, agenția nu a anunțat identificarea unor fragmente la sol. De asemenea, nu au fost raportate pagube sau persoane rănite în urma căderii telescopului