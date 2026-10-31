Un episod de Super El Niño, aflat în intensificare, ar putea influența semnificativ circulația atmosferică în sezonul rece 2026-2027, porivit Fox News.

În paralel, modelele meteorologice indică o posibilă slăbire neobișnuit de timpurie a vortexului polar, fenomen care ar putea favoriza coborârea aerului arctic spre latitudini mai joase. Interacțiunea dintre cele două procese ar putea genera un tipar meteorologic dificil de anticipat.

Iarna 2026-2027 ar putea fi marcată de o confruntare între două fenomene climatice cu influență majoră asupra circulației atmosferice: Super El Niño și vortexul polar. În timp ce El Niño favorizează, în mod obișnuit, temperaturi mai ridicate în anumite regiuni ale emisferei nordice, modificările vortexului polar pot permite pătrunderea maselor de aer foarte rece către zone aflate la latitudini mai mici.

Potrivit analizelor meteorologice publicate de Fox Weather, modelele de prognoză indică posibilitatea ca vortexul polar să slăbească până la valori neobișnuit de reduse încă de la începutul lunii noiembrie. O asemenea evoluție ar putea pregăti terenul pentru schimbări importante ale vremii în lunile următoare.

Vortexul polar este o zonă de circulație a vânturilor puternice care înconjoară regiunile polare. În mod normal, acesta se menține relativ stabil în timpul toamnei, contribuind la păstrarea aerului rece în apropierea Arcticii.

Uneori, însă, vortexul poate fi perturbat de un fenomen numit încălzire stratosferică bruscă. Acesta presupune o creștere rapidă a temperaturilor în stratosferă, la altitudini mari, care poate deforma sau deplasa vortexul polar. În anumite situații, modificările circulației atmosferice favorizează coborârea aerului arctic spre latitudini mai joase.

Super El Niño ar putea complica această evoluție. Fenomenul influențează circulația atmosferică la scară largă și poate favoriza modificarea traseului curentului-jet, inclusiv prin intensificarea circulației atmosferice deasupra Pacificului.

Potrivit specialiștilor citați de Fox Weather, influența unei perturbări a vortexului polar nu se resimte neapărat imediat la nivelul solului. Modificările din stratosferă pot coborî treptat prin atmosferă, iar efectele asupra vremii pot apărea după câteva săptămâni.

Un indicator urmărit de meteorologi este Oscilația Arctică (AO), care reflectă diferențele de presiune dintre regiunea arctică și latitudinile medii. O valoare negativă poate indica un tipar mai favorabil deplasării aerului rece spre sud, în timp ce una pozitivă este asociată, de regulă, cu o circulație mai puternică în jurul Arcticii și cu menținerea aerului rece în regiunile polare.

Prognozele pe termen lung sunt însă încă neclare. Unele modele indică posibilitatea trecerii AO la valori negative în a doua parte a lunii noiembrie, în timp ce altele anticipează menținerea valorilor pozitive.

El Niño este un fenomen climatic asociat încălzirii apelor din zona centrală și estică a Oceanului Pacific ecuatorial. Efectele sale se pot extinde la scară globală, influențând precipitațiile, temperaturile și circulația atmosferică în numeroase regiuni.

Pentru iarna 2026-2027, prognozele prezentate de Fox Weather indică posibilitatea unor condiții mai calde decât media în anumite zone. Totuși, o eventuală slăbire a vortexului polar ar putea favoriza episoade temporare de frig, ceea ce înseamnă că temperaturile ridicate la scară sezonieră nu exclud apariția unor perioade reci.

Specialiștii avertizează că evoluția fenomenelor trebuie urmărită în continuare, deoarece interacțiunea dintre Super El Niño și vortexul polar face ca prognozele pentru sezonul rece să fie deosebit de incerte. Deocamdată, nu există suficiente date pentru a stabili cu precizie cum se vor distribui episoadele de frig și perioadele mai calde pe parcursul iernii.