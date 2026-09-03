Un fenomen meteorologic descris de experți drept „rar de observat” se desfășoară în prezent în Oceanul Pacific.

Încălzirea apei, alimentată de un episod El Nino de o intensitate istorică, a declanșat o succesiune de trei furtuni majore, scrie Le Figaro.

Două uragane puternice, Lowell și Karina, ambele clasificate la categoria 4, traversează în prezent apele Pacificului, scrie Le Figaro. Deși Centrul Național pentru Uragane din SUA (NHC) estimează că acestea vor trece la o distanță sigură de coastele arhipelagului Hawaii, traiectoriile lor rămân incerte.

O intensificare a vântului și a precipitațiilor este încă posibilă în regiunea hawaiiană, care abia își revine după inundațiile provocate de uraganul Lala la jumătatea lunii august.

Acestui lanț i se adaugă Marie, o furtună tropicală situată în prezent la câteva sute de kilometri de coastele Mexicului. Potrivit prognozelor NHC, Marie urmează să se intensifice și să capete statutul de uragan în scurt timp.

Încălzirea asociată fenomenului El Niño creează mediul perfect pentru formarea și susținerea acestor sisteme de furtună, ele fiind alimentate masiv de apele oceanice neobișnuit de calde.

Julia Cole, climatolog la Universitatea din Michigan, a subliniat că un enlanțuire de trei furtuni simultane este o raritate. Un eveniment similar a mai avut loc în 2015, un alt an marcat de un El Nino extrem, când s-au format patru cicloni succesivi.

Sistemul climatic global s-a încălzit constant în ultimele două decenii. Conform lui Benjamin Kirtman de la Universitatea din Miami, temperaturile apei la suprafață ating în prezent niveluri aproape de recordurile absolute, oferind combustibil termic masiv pentru fenomenele meteorologice.

Agenția americană de observare oceanică și atmosferică (NOAA) estimează o probabilitate de 69% ca episodul El Niño din acest an să devină cel mai intens înregistrat vreodată. Deși vârful său de activitate este așteptat abia în luna noiembrie, fenomenul provoacă deja anomalii meteorologice extreme la nivel global.

Mecanismul climatic El Niño se produce la intervale cuprinse între doi și șapte ani, fiind declanșat de slăbirea temporară a vânturilor de est. Această încetinire permite apelor calde, reținute în mod normal în vestul Pacificului, să se ridice la suprafață și să migreze spre est.

Când temperaturile de la suprafața oceanului se mențin peste valorile normale timp de mai multe luni, atmosfera terestră suferă modificări majore: anumite regiuni devin semnificativ mai calde si secetoase. Alte zone se confruntă cu un climat mai rece și precipitații abundente.

Comunitatea științifică a ajuns la un consens ferm privind faptul că schimbările climatice de fond amplifică efectele devastatoare ale fenomenului El Niño. Mai mult, dovezi științifice sugerează că însăși încălzirea globală ar putea acționa direct la intensificarea nucleului acestui fenomen climatic.