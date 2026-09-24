Norvegia ocupă prima poziție în clasamentul mondial privind siguranța și calitatea vieții pentru pensionari, conform indicelui Global Retirement Index realizat de compania Natixis. În această analiză care evaluează condițiile de trai din 44 de state, India se situează pe ultimul loc, având un scor de doar 8%, informează Mediafax.

Cu un punctaj total de 83%, Norvegia a devansat Elveția, liderul din ediția precedentă a studiului. Pozitiei secunde îi revine Irlandei, cu un scor de 82%, în timp ce Elveția completează podiumul cu 81%.

Performanța Norvegiei este susținută de rezultate excelente în indicatorii materiali și sociali: țara se situează pe primul loc la bunăstare materială, pe poziția a doua la calitatea vieții și pe locul al patrulea în domeniul sănătății. De cealaltă parte, Irlanda excelează în sectorul financiar, ocupând prima poziție la acest capitol.

Cuantumul pensiei reprezintă doar un punct de pornire în evaluarea nivelului de trai la bătrânețe. La fel de determinante sunt accesul la servicii medicale de calitate, puterea de cumpărare oferită de economii și calitatea mediului înconjurător.

Studiul utilizează 18 indicatori grupați în patru categorii principale: sănătatea, finanțele, bunăstarea materială și calitatea vieții. În evaluare sunt incluse aspecte precum speranța de viață, cheltuielile alocate sănătății, nivelul inflației, datoria publică, venitul pe cap de locuitor și indicele inegalității sociale.

Următoarele poziții din clasament sunt ocupate de Islanda, Danemarca și Olanda, fiecare obținând un scor de 79%. Topul primelor zece state este completat de Australia, Germania, Luxemburg și Slovenia. Dintre marile economii dezvoltate ale lumii, Germania este singura care reușește să se mențină în primele zece poziții.

Celelalte mari puteri economice se află la distanță considerabilă de primele locuri. Regatul Unit ocupă poziția 14, Canada se află pe locul 20, iar Statele Unite pe 21. În Europa Continentală, Franța se situează pe locul 27, iar Italia ocupă poziția 29, cu un punctaj de 64%.

Regiunea Europei Centrale și de Est prezintă evoluții neuniforme. Cehia obține o poziționare favorabilă pe locul 11, cu 74%, imediat după Slovenia. Polonia înregistrează un scor de 65%, Ungaria obține 61%, iar Letonia 59%.

Zona de sud a Europei înregistrează cele mai scăzute punctaje de pe continent. Portugalia acumulează 63%, Grecia ajunge la 51%, iar Spania înregistrează doar 48%. La nivel global, ultimele locuri din clasament sunt ocupate de Brazilia, China, Turcia, Columbia și India.