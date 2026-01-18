Liniștea, deosebit de importantă în Elveția. Încălcarea regulilor poate atrage amenzi usturătoare

În Elveția, liniștea nu este doar un obicei, ci o chestiune reglementată printr-un cadru legal de protecție împotriva zgomotului. Regulile sunt stabilite de autoritățile cantonale sau comunale și sunt prevăzute, în multe cazuri, și în regulamentele de imobil ori în contractele de închiriere. Tocmai această combinație face ca un gest banal, acceptat în alte țări, să devină rapid o sursă de conflict sau chiar motiv de sancțiune.

Un exemplu este în Zurich, unde autoritățile locale au publicat intervalele de liniște: pauza de prânz în zilele lucrătoare (12:00–13:00), perioadele de liniște valabile pe tot parcursul zilei de duminică și în sărbătorile legale, precum și intervalul de noapte, între 22:00 și 07:00. Există și o nuanță sezonieră: în perioada de vară, în nopțile de vineri și sâmbătă, începutul intervalului se poate muta la 23:00.

În Basel-Stadt, un text normativ cantonal indică un regim și mai strict pentru activitățile care produc zgomot, menționând interdicții pe intervale precum 19:00–07:00 și 12:00–14:00, plus reguli speciale pentru duminici și sărbători.

Pentru turiști, ideea-cheie este simplă: nu există un singur program care să fie valabil peste tot, iar diferențele apar chiar între localități apropiate.

Problemele apar, de regulă, din zgomote considerate evitabile, precum muzica la volum ridicat, petrecerile, mutatul mobilei, folosirea aparatelor zgomotoase sau activitățile casnice făcute la ore nepotrivite. Autoritățile din Zürich subliniază că, în intervalele de noapte, se aplică reguli clare de protejare a liniștii, iar excepțiile pot necesita autorizație.

Un aspect de interes pentru vizitatori este modul în care sunt gestionate plângerile privind zgomotul. În cantonul Geneva, autoritățile precizează că zgomotele excesive sunt interzise la orice oră, iar pe timpul nopții, între 21:00 și 07:00, este impusă evitarea oricărei surse de zgomot inutil.

Tot la Geneva, autoritățile indică faptul că poliția poate interveni în caz de tapaj, și, dacă problema este constatată, se poate aplica o contravenție. Pentru zgomotul de vecinătate, valoarea poate varia între 100 și 10.000 de franci elvețieni pe abatere, în funcție de situație.

În Elveția, pe lângă regulile generale stabilite, multe proprietăți includ în contractele de închiriere reguli interne, în care se afirmă că orele de liniște trebuie respectate strict, mai ales pe timpul nopții și în zilele de repaus.

Aceste regulamente interne prevăd, de regulă, intervale clare în care zgomotele trebuie reduse la minimum și stabilesc ce activități sunt considerate deranjante, inclusiv în spațiile comune ale clădirilor. Respectarea acestor reguli face parte din obligațiile chiriașilor, iar nerespectarea lor poate duce la reclamații din partea vecinilor.

În mediul online apar frecvent afirmații de tipul „În Elveția este interzis trasul apei după 22:00”, însă acestea reprezintă, în realitate, un mit.

În sursele publice oficiale și în ghidurile care descriu regulile de liniște, accentul cade pe evitarea zgomotelor excesive și pe respectarea intervalelor locale, nu pe o interdicție generală, valabilă automat peste tot, pentru acțiuni inevitabile.

Pentru cine stă la hotel sau într-un apartament închiriat, cele mai sigure repere sunt: afișajele sau regulile proprietății, informațiile comunale (mai ales în orașele mari) și ideea că duminica și sărbătorile au, foarte des, un regim de liniște mai strict.