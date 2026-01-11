Cum verifică Poliția identitatea românilor. Explicațiile oficiale

Poliția Română a anunțat că activitatea sa se desfășoară strict în cadrul legal, respectând Constituția României, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, precum și normele naționale și europene privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR).

Una dintre atribuțiile polițiștilor este legitimarea persoanelor în spațiul public, o măsură care are ca scop menținerea ordinii și siguranței, prevenirea faptelor antisociale și protejarea cetățenilor. Aceste verificări nu sunt arbitrare sau discriminatorii, ci se realizează în funcție de situația operativă concretă.

Potrivit legislației în vigoare, polițistul poate solicita legitimarea unei persoane în mai multe situații: dacă există suspiciuni rezonabile că aceasta a încălcat legea sau a fost implicată într-o faptă ilegală, dacă deține informații relevante despre o infracțiune sau bunuri căutate, dacă solicită intervenția poliției sau are nevoie de sprijin din cauza stării de sănătate, vârstei sau a altor circumstanțe speciale, dacă este implicată în proceduri legale sau în zone cu acces controlat, ori cu ocazia controalelor sau raziilor.

Polițistul este obligat să comunice verbal motivul legitimării și poate stabili identitatea persoanei pe baza actelor de identitate, a declarațiilor acesteia sau prin verificări în bazele de date la care are acces legal.

În acest scop, Poliția Română utilizează aplicația e-DAC, un instrument tehnic care permite verificarea rapidă a identității și nu presupune supravegherea permanentă a cetățenilor sau crearea de profiluri nejustificate.

Datele colectate sunt protejate prin standarde stricte de securitate și utilizate exclusiv în scopuri legale și determinate, fără acces neautorizat la informații sensibile precum datele medicale sau starea de sănătate a cetățenilor. Activitățile operative sunt planificate în funcție de analiza situației și necesitățile reale de ordine publică, nu pe baza unor ținte numerice impuse la nivel central.

Poliția Română își reafirmă angajamentul față de transparență, legalitate și respectarea drepturilor cetățenilor, subliniind că scopul principal al activității sale este protejarea comunității și asigurarea siguranței publice, și nu supravegherea nejustificată a oamenilor.