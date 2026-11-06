Dronele au provocat un incendiu la rafinăria Afipski din regiunea Krasnodar, în sudul Rusiei, în noaptea de 5 spre 6 noiembrie 2026, potrivit informațiilor publicate de presa internațională, potrivit Reuters.

Într-un incident separat, produs în noaptea de 3 spre 4 noiembrie, un centru logistic al companiei Ozon din Republica Adîgheia a fost lovit de o dronă, iar clădirea a fost cuprinsă de flăcări.

Cele două incidente au vizat obiective cu rol economic și logistic important pentru Rusia. În cazul rafinăriei Afipski, autoritățile locale au confirmat izbucnirea unui incendiu la o instalație industrială din localitatea Afipski, fără să ofere inițial detalii despre amploarea pagubelor. În schimb, compania Ozon a confirmat atacul asupra depozitului său și a anunțat că angajații au fost evacuați în siguranță.

Potrivit agenției Reuters, serviciile locale de urgență au anunțat vineri, 6 noiembrie, că un incendiu a izbucnit la o instalație industrială din localitatea Afipski, în urma unui atac cu drone. Localitatea găzduiește rafinăria Afipski, una dintre principalele unități de procesare a petrolului din regiunea Krasnodar.

Informațiile despre atac au fost publicate și de The Kyiv Independent, care a relatat că rafinăria a fost cuprinsă de flăcări în timpul unui val de atacuri cu drone raportate în sudul Rusiei. Publicația a precizat însă că, la momentul publicării, autoritățile locale nu confirmaseră atacul asupra rafinăriei, iar amploarea pagubelor nu putea fi verificată independent.

Primele informații despre incident au apărut pe canale de monitorizare care au publicat imagini cu explozii și incendii în apropierea obiectivului industrial.

Rafinăria Afipski este situată în sudul Rusiei și are un rol important în infrastructura de procesare a petrolului din regiune. Unitatea se află, de asemenea, pe lista sancțiunilor Uniunii Europene, măsură legată de implicarea sa în economia rusă care susține războiul împotriva Ucrainei.

Potrivit The Kyiv Independent, rafinăria a fost inclusă în regimul de sancțiuni europene în aprilie 2026.

Deocamdată, nu există informații confirmate privind eventualele opriri ale instalațiilor de procesare, cantitatea de petrol afectată sau durata necesară pentru remedierea pagubelor.

Un alt incident a avut loc în Republica Adîgheia, unde o dronă a lovit un centru logistic aparținând companiei Ozon, unul dintre cei mai mari comercianți online din Rusia.

Atacul s-a produs în noaptea de 3 spre 4 noiembrie, în localitatea Adîgheisk. Compania a confirmat incidentul și a anunțat că personalul a fost evacuat imediat. Nu au fost raportate victime, însă în interiorul complexului a izbucnit un incendiu.

🇺🇦🇷🇺Ukrayna dün gece Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Afipski rafinerisini yeniden vurdu. Aynı gece Adıgey'den de yangın haberleri geldi… https://t.co/KJPnVgKWSe — Kuşçu (@_Kuscubasi) November 6, 2026

Potrivit informațiilor publicate de Ukrinform, care citează datele companiei și relatări ale canalelor locale de monitorizare, incendiul a provocat pagube clădirii, inclusiv prăbușirea parțială a acoperișului.

Consecințele nu s-au limitat la deteriorarea depozitului. Ozon a anunțat suspendarea temporară a preluării coletelor de la comercianți în centrul afectat. Produsele depozitate acolo au fost retrase temporar din oferta online, iar comenzile care nu puteau fi onorate din alte centre urmau să fie anulate.

Centrul din Adîgheisk reprezintă un punct logistic important pentru distribuția mărfurilor în sudul Rusiei și în Caucazul de Nord.

Incidentele de la Afipski și Adîgheia se înscriu într-o serie mai amplă de atacuri cu drone asupra infrastructurii economice și industriale de pe teritoriul Rusiei.

Cu o zi înainte, în noaptea de 4 spre 5 noiembrie, o altă rafinărie importantă, cea din Riazan, a fost vizată de un atac raportat de canalele de monitorizare. Agenția Reuters a analizat imaginile apărute pe rețelele sociale și a identificat, prin compararea reperelor geografice, un incendiu în zona industrială în care se află rafinăria.

Guvernatorul regiunii Riazan a anunțat că peste 200 de drone au atacat regiunea și că o persoană a fost rănită. Autoritățile au raportat incendii la mai multe obiective industriale, însă amploarea pagubelor suferite de rafinărie nu era clară.

Rafinăria din Riazan are o capacitate de procesare de aproximativ 340.000 de barili de petrol pe zi și contribuie la alimentarea cu combustibil a Moscovei.

Reuters a relatat că instalația a mai fost vizată de atacuri în cursul acestui an, ceea ce evidențiază presiunea exercitată asupra infrastructurii energetice rusești.

Atacul asupra rafinăriei Afipski și incendiul de la centrul logistic Ozon sunt două incidente distincte, produse la interval de aproximativ două zile. În primul caz, serviciile locale de urgență au confirmat incendiul provocat de un atac cu drone, dar nu au publicat o evaluare a pagubelor. În al doilea, compania Ozon a confirmat atacul și evacuarea angajaților, fără victime raportate.

Informațiile privind implicarea Ucrainei în atacul de la Afipski provin, deocamdată, din relatările presei și ale canalelor de monitorizare, fără o confirmare independentă completă a tuturor detaliilor.