Dronele ucrainene au vizat în noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembrie 2026 rafinăria petrolieră Kstovo, din regiunea rusă Nijni Novgorod, provocând un incendiu la una dintre cele mai importante instalații de procesare a petrolului din țară, potrivit relatărilor Kyiv Independent. Autoritățile ruse au confirmat avarierea unei întreprinderi industriale din districtul Kstovo, fără să identifice oficial obiectivul lovit.

Guvernatorul regiunii, Gleb Nikitin, a anunțat că apărarea antiaeriană a distrus peste 100 de drone în timpul unui atac de amploare desfășurat pe parcursul nopții și în dimineața zilei de duminică. Potrivit informațiilor preliminare prezentate de acesta, nu au fost înregistrate victime, însă o unitate industrială din districtul Kstovo a suferit pagube semnificative. Atacul este important prin prisma rolului rafinăriei în aprovizionarea cu produse petroliere a Rusiei, inclusiv a structurilor militare.

Instalația vizată este rafinăria Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez, cunoscută și sub numele de NORSI. Aceasta se află în orașul Kstovo, la aproximativ 800 de kilometri de granița cu Ucraina, și este considerată a patra cea mai mare rafinărie de petrol din Rusia.

Potrivit publicației The Kyiv Independent, unitatea are o capacitate anuală de procesare de aproximativ 15-17 milioane de tone de țiței. Aici sunt fabricate benzină, motorină, combustibil pentru aviație și bitum. O parte dintre produsele rafinate ajung și la structurile militare rusești.

Importanța strategică a rafinăriei este legată atât de volumul producției, cât și de rolul său în aprovizionarea cu carburanți. O eventuală întrerupere a activității poate afecta disponibilitatea produselor petroliere și poate genera costuri suplimentare pentru lanțurile de distribuție.

Deocamdată, nu există informații verificate independent despre instalațiile tehnologice afectate în atacul din 1 noiembrie sau despre amploarea pagubelor asupra capacității de producție.

Primele informații despre atac au apărut pe canalele ucrainene de monitorizare Exilenova+ și Supernova+, care au publicat imagini și relatări despre exploziile produse în apropierea rafinăriei.

Publicația independentă rusă ASTRA a relatat, de asemenea, că rafinăria NORSI a fost lovită și că la fața locului a izbucnit un incendiu.

Good morning sunshines 🌞 Enjoy your ☕ and let's Go 🤩🤙 🇷🇺 Nizhny Novgorod, Russia ❗ 🛢️💥🔥 Drone attack reported on LUKOIL refinery in Kstovo! Explosions and a major fire were reported overnight on November 1, 2026, in Kstovo. Local reports and monitoring channels indicate that the LUKOIL-Nizhegorodnefteorgsintez (NORSI) oil refinery were targeted. Regional Governor Gleb Nikitin confirmed significant damage to an industrial facility in Kstovo district following a large-scale drone attack, but did not identify the site. — LX (@LXSummer1) November 1, 2026

The Kyiv Independent a precizat însă că informațiile despre lovirea obiectivului nu puteau fi verificate independent în momentul publicării articolului. Prin urmare, trebuie făcută distincția între confirmarea autorităților ruse privind avarierea unei întreprinderi industriale și identificarea rafinăriei drept țintă a atacului.

Guvernatorul Gleb Nikitin nu a precizat numele companiei sau instalația afectată. Acesta a confirmat amploarea atacului cu drone și a anunțat că nu au fost raportate victime în evaluarea preliminară.

Nu este prima dată când instalația din Kstovo devine ținta unui atac ucrainean. În noaptea de 25 spre 26 august 2026, forțele ucrainene au lovit rafinăria, iar incendiul izbucnit ulterior a fost confirmat de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Potrivit informațiilor publicate atunci de Ukrainska Pravda, atacul a fost realizat de unități cu rază lungă de acțiune ale Forțelor pentru Operații Speciale, împreună cu Forțele Sistemelor fără Pilot și alte structuri ale apărării ucrainene.

La acel moment, autoritățile ucrainene au precizat că evaluau amploarea pagubelor. Publicația a menționat că rafinăria asigură până la 11% din producția de benzină a Rusiei, ceea ce evidențiază importanța obiectivului pentru sectorul energetic.

Atacurile asupra rafinăriilor și depozitelor de combustibil fac parte din strategia Kievului de a afecta infrastructura care susține economia de război a Rusiei.

Instalațiile de procesare a petrolului au un rol important în furnizarea carburanților pentru transportul civil, industrie și armată. Avarierea lor poate reduce temporar capacitatea de producție, poate perturba distribuția și poate impune reparații costisitoare.

Potrivit The Kyiv Independent, Ucraina a intensificat în 2026 operațiunile cu drone cu rază lungă de acțiune împotriva obiectivelor energetice rusești, în special a rafinăriilor și depozitelor de combustibil.