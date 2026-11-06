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Alertă cu bombă la Primăria Chișinău

Alertă cu bombă la Primăria ChișinăuPrimăria Chișinau. Sursa foto visit.chisinau.md/
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Din cuprinsul articolului

O alertă cu bombă a fost semnalată vineri dimineață la sediul Primăriei municipiului Chișinău, informația fiind anunțată inițial de primarul Ion Ceban.

Alerta de la Primăria Chișinău era falsă

Poliția a confirmat că a primit o sesizare privind o posibilă amenințare, însă, în urma verificărilor, alerta nu s-a confirmat.

Edilul a făcut public incidentul printr-un mesaj pe o rețea de socializare, în care a legat momentul producerii alertei de evenimentul pe care îl avea programat pentru aceeași zi.

„Primăria la 3 ani de raport şi ne-am pomenit cu o alertă cu bombă la Primărie. Sperăm că la Palatul Republicii nu au anunţat astăzi alerte cu bombe”, a scris Ion Ceban.

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Poliția a făcut verificări

Informația a fost confirmată și de Cristina Talpă, ofițerul de presă al Direcției de Poliție Chișinău. Aceasta a precizat, într-un răspuns pentru publicația NewsMaker, că autoritățile au fost sesizate în cursul dimineții cu privire la o presupusă alertă cu bombă în clădirea instituției.

„Confirmăm că Poliţia a fost sesizată în această dimineaţă despre o presupusă alertă cu bombă la sediul instituţiei”, a transmis reprezentanta Poliției.

Ulterior, aceasta a precizat că amenințarea nu s-a confirmat. Prin urmare, sesizarea nu a indicat existența unui dispozitiv exploziv la sediul Primăriei.

Ion Ceban

Ion Ceban. Sursă foto: Facebook

Primarul din Chișinăi își prezintă raportul mandatului

Incidentul a avut loc în ziua în care Ion Ceban urma să prezinte, la Palatul Republicii din Chișinău, raportul de activitate pentru cei trei ani ai actualului mandat de primar. Evenimentul era programat pentru vineri, iar edilul a făcut referire la acesta în mesajul prin care a anunțat alerta.

Până la momentul informațiilor transmise de Poliție și citate de NewsMaker, autoritățile nu au comunicat alte detalii despre persoana care a făcut sesizarea sau despre circumstanțele în care a fost semnalată presupusa amenințare.

Așadar, alerta de la Primăria Chișinău s-a dovedit a fi falsă, fără ca autoritățile să confirme existența unui pericol la sediul instituției.

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