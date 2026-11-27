Haos și victime la un mare concert. Autoritățile britanice investighează o posibilă acțiune de jaf organizat la concertul susținut de rapperul american Don Toliver în Manchester. Peste 12.000 de persoane au fost evacuate, iar 89 de spectatori au prezentat simptome după eliberarea unui gaz necunoscut în mulțime.

Un concert al rapperului american Don Toliver, organizat duminică seara, 22 noiembrie 2026, la arena Co-op Live din Manchester, Anglia, s-a transformat într-un incident de amploare, după ce o substanță necunoscută a fost eliberată în mijlocul spectatorilor. Poliția britanică suspectează acum că în spatele incidentului s-ar afla un grup de infractori organizați, care ar fi urmărit să provoace panică pentru a jefui participanții la eveniment.

Potrivit Greater Manchester Police, anchetatorii consideră că o mică grupare de infractori ar fi vizat persoane din public pentru a comite mai multe furturi și jafuri în timpul concertului. Incidentul este investigat inclusiv în contextul unor evenimente similare raportate la alte două concerte ale artistului, desfășurate în Europa.

Momentele de panică au început în jurul orei 22:00, când spectatorii au reclamat un miros puternic și simptome precum tuse, iritații oculare și dificultăți respiratorii.

Poliția a luat inițial în calcul posibilitatea folosirii gazelor lacrimogene, însă substanța nu a fost identificată oficial până la acest moment.

Autoritățile au declarat „incident major”, deoarece s-a intervenit ca peste 12.000 de persoane să fie evacuate din arena Co-op Live. Potrivit celor mai recente informații comunicate de poliție, 89 de persoane au prezentat simptome asociate expunerii la substanță. O femeie a fost transportată la Manchester Royal Infirmary pentru investigații și tratament suplimentar.

Alte 88 de persoane au trecut printr-o procedură de decontaminare preventivă la fața locului. Multe fotografii de pe stadion au fost publicate pe rețelele sociale și publicate de presa engleză.

Un element important al anchetei îl reprezintă cele nouă sesizări privind furturi de bijuterii înregistrate în urma concertului din Manchester.

Poliția britanică verifică dacă eliberarea substanței necunoscute a fost folosită intenționat pentru a crea haos și a facilita comiterea unor infracțiuni în mulțime. Are în vedere acțiuni similare.

Asistentul șefului poliției din Greater Manchester, Tom Harding, a confirmat că anchetatorii analizează și incidente similare raportate la alte două concerte ale lui Don Toliver din Europa.

Investigatorii verifică imaginile surprinse de camerele de supraveghere și înregistrările realizate de spectatori cu telefoanele mobile. De asemenea, autoritățile încearcă să contacteze peste 100 de persoane care au participat la concert și ar putea contribui la clarificarea circumstanțelor.

Până vineri, 27 noiembrie, nu fusese efectuată nicio arestare în acest caz.

Incidentul a provocat îngrijorare suplimentară în rândul locuitorilor din Manchester, oraș marcat de atentatul terorist din 22 mai 2017, când 22 de persoane au fost ucise în urma unui atac sinucigaș la Manchester Arena, după un concert al Arianei Grande.

Reprezentantul poliției, Tom Harding, a recunoscut că imaginile cu evacuarea în masă și panica din interiorul arenei au readus amintiri traumatizante pentru o parte dintre cei afectați sau care își aminteau incidentul petrecut în urmă cu 9 ani.

Oficialul a precizat însă că, potrivit informațiilor disponibile, anchetatorii nu au indicii concrete privind un incident de aceeași natură sau gravitate precum atacul din 2017.

În urma incidentului din Manchester, rapperul american a anunțat reprogramarea concertului său de la O2 Arena din Londra, care trebuia să aibă loc luni, 23 noiembrie.

Artistul și-a exprimat regretul față de cele întâmplate și a transmis că prioritatea sa este siguranța fanilor.

Ancheta poliției britanice continuă, iar autoritățile încearcă să stabilească atât identitatea persoanelor implicate, cât și natura exactă a substanței eliberate în mulțime.

Cazul ridică din nou semne de întrebare privind siguranța spectatorilor la marile evenimente muzicale și măsurile de securitate aplicate în arenele din Marea Britanie.