Seria partidelor din Liga Europa a fost marcată de incidente grave în tribune, forțele de ordine fiind nevoite să intervină în mai multe rânduri pentru a calma spiritele. Atât meciul disputat pe teren neutru în Georgia, cât și partida de la Marsilia au fost umbrite de violențe, petarde și confruntări directe între fani, anunță news.ro.

Confruntarea din Liga Europa dintre Beşiktaş și Hapoel Beer Sheva, mutată în Georgia, a fost oprită în minutul 25 din cauza unor altercații în tribune, aparent între suporterii turci și forțele de ordine georgiene. Jocul a putut fi reluat abia după o pauză de 30 de minute.

În urma incidentelor, un suporter turc a fost scos de pe stadion pe targă. Cu ceva timp înainte de fluierul de start, pe rețelele sociale circulaseră imagini TV în care un fan era imobilizat dur de poliție după ce ar fi fluturat un steag palestinian. Totodată, galeria turcă a afișat un mesaj pe un banner: „Dacă nu poţi împiedica o nedreptate, fă-o cunoscută tuturor”.

Probleme serioase au apărut și la duelul dintre Olympique Marseille și Levski Sofia din Liga Europa, început pe fondul unei atmosfere tensionate în tribune. La ora startului, în arenă încă răsunau petarde, după ce tocmai se încheiaseră violențe între spectatori pe stadionul din Marsilia, potrivit L'Equipe.

Conform informațiilor apărute, fani VIP bulgari aflați în partea inferioară a tribunei Jean-Bouin, zonă destinată oficialilor, au adresat mai multe provocări către grupul ultrașilor gazdelor. O parte dintre suporterii lui Marseille au plecat din sectorul lor pentru a-i înfrunta, iar schimburile de replici s-au transformat rapid într-o bătaie cu pumni, picioare și chiar cu jeturi dintr-un extinctor.

Mai mulți suporteri bulgari au reușit să iasă din zona în care se aflau pentru a veni în sprijinul celorlalți, moment în care poliția a intervenit cu gaze lacrimogene pentru a opri escaladarea conflictului și a readuce ordinea.

În final, fanii bulgari au fost mutați în sectorul destinat oaspeților, unde a fost instituit un cordon de polițiști antirevoltă pentru a evita producerea altor incidente pe durata partidei.