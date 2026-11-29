Accident în timpul unui concert susținut de Harry Styles. Mărturiile spectatorilor
- Adriana Popescu
- 29 noiembrie 2026, 17:09
O femeie în vârstă de 30 de ani a fost rănită sâmbătă seara, în timpul unui concert susținut de Harry Styles în Australia. Spectatoarea a căzut de la nivelul tribunelor în timp ce încerca să își facă un selfie. Agenții de securitate i-au acordat primul ajutor, înainte de sosirea echipajelor medicale și a poliției.
O fană a lui Harry Styles a fost rănită în timpul concertului
Femeia a suferit leziuni atât în partea superioară, cât și în cea inferioară a corpului, după ce a căzut peste scaunele aflate la un nivel inferior al tribunelor. Mai multe persoane care au asistat la incident au relatat pe rețelele de socializare circumstanțele în care s-a produs accidentul.
„S-a lovit foarte tare cu șoldul și spatele de scaunele de dedesubt”, a scris un martor pe rețelele de socializare, potrivit publicației britanice Mirror.
Personalul de securitate al stadionului a intervenit pentru a-i acorda ajutor femeii până la sosirea polițiștilor și a echipei medicale.
Un alt spectator a povestit că femeia „nu a țipat și nici nu a plâns, așa că am știut că a fost rău”.
Ce au povestit martorii după accidentul de la concertul lui Harry Styles
O altă persoană prezentă la spectacol a relatat că a observat momentul în care femeia s-a dezechilibrat și a căzut din tribune.
„Am văzut-o venind. Fetele stăteau pe balustradă și, de îndată ce a ridicat piciorul, am spus: «O să cadă» și în câteva secunde a fost jos. Ne-a zguduit cu adevărat după un concert grozav”, a spus o fană a artistului.
Un reprezentant al stadionului a oferit ulterior informații despre starea de sănătate a spectatoarei transportate la spital. Potrivit acestuia, femeia „a primit imediat îngrijiri medicale și înțelegem că se așteaptă să fie externată din spital în următoarele zile”.
Artistul și-a întrerupt un alt concert din cauza unei urgențe medicale
Incidentul a avut loc la o zi după ce artistul britanic a fost nevoit să întrerupă un alt spectacol din Australia, din cauza problemelor de sănătate întâmpinate de un spectator.
Concertul a fost oprit de două ori, după ce persoane din public au observat că unui fan i s-a făcut rău pe fondul epuizării provocate de căldură.
Harry Styles a întrerupt interpretarea unei melodii și a solicitat intervenția personalului medical pentru a-i acorda îngrijiri spectatorului, potrivit sursei citate.