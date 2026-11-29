O femeie în vârstă de 30 de ani a fost rănită sâmbătă seara, în timpul unui concert susținut de Harry Styles în Australia. Spectatoarea a căzut de la nivelul tribunelor în timp ce încerca să își facă un selfie. Agenții de securitate i-au acordat primul ajutor, înainte de sosirea echipajelor medicale și a poliției.

Femeia a suferit leziuni atât în partea superioară, cât și în cea inferioară a corpului, după ce a căzut peste scaunele aflate la un nivel inferior al tribunelor. Mai multe persoane care au asistat la incident au relatat pe rețelele de socializare circumstanțele în care s-a produs accidentul.

„S-a lovit foarte tare cu șoldul și spatele de scaunele de dedesubt”, a scris un martor pe rețelele de socializare, potrivit publicației britanice Mirror.

Personalul de securitate al stadionului a intervenit pentru a-i acorda ajutor femeii până la sosirea polițiștilor și a echipei medicale.

Un alt spectator a povestit că femeia „nu a țipat și nici nu a plâns, așa că am știut că a fost rău”.

O altă persoană prezentă la spectacol a relatat că a observat momentul în care femeia s-a dezechilibrat și a căzut din tribune.

„Am văzut-o venind. Fetele stăteau pe balustradă și, de îndată ce a ridicat piciorul, am spus: «O să cadă» și în câteva secunde a fost jos. Ne-a zguduit cu adevărat după un concert grozav”, a spus o fană a artistului.

Un reprezentant al stadionului a oferit ulterior informații despre starea de sănătate a spectatoarei transportate la spital. Potrivit acestuia, femeia „a primit imediat îngrijiri medicale și înțelegem că se așteaptă să fie externată din spital în următoarele zile”.

Incidentul a avut loc la o zi după ce artistul britanic a fost nevoit să întrerupă un alt spectacol din Australia, din cauza problemelor de sănătate întâmpinate de un spectator.

Concertul a fost oprit de două ori, după ce persoane din public au observat că unui fan i s-a făcut rău pe fondul epuizării provocate de căldură.

Harry Styles a întrerupt interpretarea unei melodii și a solicitat intervenția personalului medical pentru a-i acorda îngrijiri spectatorului, potrivit sursei citate.