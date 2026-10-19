Republica Moldova. Irina Gutnic s-a prezentat luni, 19 octombrie, la Primăria Chișinău pentru a-și relua atribuțiile de viceprimar, în baza unei decizii a Curții de Apel Centru. Fosta viceprimară a venit însoțită de un executor judecătoresc, însă nu a fost lăsată să intre în fostul său birou. Reprezentanții instituției susțin că mandatul acesteia a expirat și nu a mai fost prelungit. Gutnic consideră măsura ilegală și anunță că își va continua lupta în instanță.

Irina Gutnic a revenit luni la sediul Primăriei Chișinău, invocând decizia Curții de Apel Centru din 1 octombrie. Instanța a suspendat executarea dispoziției prin care primarul Ion Ceban a revocat-o din funcția de viceprimar, până la soluționarea definitivă a litigiului.

Fosta viceprimară a fost însoțită de un executor judecătoresc. Ea a intrat în clădire, dar nu a avut acces în fostul său birou. Reprezentanții Primăriei au îndrumat-o mai întâi către Direcția Juridică, pentru a clarifica modul în care urma să fie executată hotărârea instanței.

Șefa Direcției Managementul Resurselor Umane, Ina Babin, i-a citit un document prin care Direcției de Asistență Juridică i se cerea să întreprindă de urgență măsurile administrative necesare.

„Se ia act de cererea doamnei Irina Gutnic cu referire la executarea deciziei Curții de Apel din 1 octombrie, privind suspendarea executării dispoziției primarului general al municipiului Chișinău. Se pune în sarcina Direcției Asistență Juridică din cadrul Primăriei Municipiului Chișinău să întreprindă de urgență toate operațiunile administrative care se impun”, a declarat Ina Babin.

Ulterior, șeful Direcției Administrative, Oleg Pavlenco, i-a comunicat că accesul în birou va fi posibil doar după confirmarea repunerii în funcție de către Direcția Resurse Umane.

„Biroul nu este al dumneavoastră, este al instituției. După dispoziția de eliberare, biroul a fost repartizat altor angajați”, i-a spus acesta.

Reprezentanții administrației municipale au prezentat și un alt argument. Potrivit șefului Direcției Juridice, Valeriu Bogdan, mandatul Irinei Gutnic a expirat luni și nu a mai fost prelungit.

Acesta a precizat că Primăria a luat act de decizia Curții de Apel Centru, dar susține că suspendarea dispoziției de revocare nu echivalează cu o hotărâre judecătorească prin care Gutnic este repusă explicit în funcție.

„Există un act emis de Curtea de Apel prin care a fost suspendată dispoziția primarului general, însă nu există un act judecătoresc prin care se dispune repunerea în funcție a Irinei Gutnic. Astăzi a fost emisă o nouă dispoziție prin care s-a constatat încetarea mandatului de viceprimar pe motiv că a expirat termenul de patru ani”, a afirmat Valeriu Bogdan.

Astfel, cele două părți invocă interpretări diferite ale situației juridice. Gutnic susține că decizia instanței îi permite să-și continue activitatea. Primăria afirmă că mandatul său a încetat prin expirarea termenului legal.

Reprezentanții instituției au insistat ca fosta viceprimară să părăsească sediul, menționând din nou că biroul său a fost repartizat altor angajați.

Irina Gutnic a criticat decizia administrației municipale. Ea susține că hotărârea Curții de Apel trebuie respectată și că refuzul de a-i permite accesul la locul de muncă reprezintă o nouă încălcare a legii.

„Este regretabil că astăzi asistăm la o astfel de încălcare și sfidare gravă a legii, mai ales că vine din partea juriștilor primăriei. Am făcut cunoștință cu dispoziția primarului general. În aceasta scria că urmează a fi întreprinse toate acțiunile în conformitate cu legea, nu să se comită repetat încă o ilegalitate. Primarul va recurge la orice, cu excepția respectării legii. Voi merge pe toate căile legale. Conform deciziei instanței, eu sunt viceprimar cu toate actele în regulă și îmi voi continua activitatea în folosul comunității”, a declarat Gutnic.

Fosta viceprimară a anunțat că nu intenționează să renunțe la atribuțiile sale. Ea a spus că va continua să lucreze pentru locuitorii capitalei, chiar dacă nu va avea acces la un cabinet.

Gutnic a precizat că cetățenii o vor putea găsi la ghișeul unic al Primăriei, unde accesul este deschis publicului. De asemenea, ea intenționează să organizeze audiențe și să lucreze pe teren.

„Stimați cetățeni, așa cum vă spuneam, n-o să mă împiedice nimeni să-mi exercit atribuțiile de serviciu, pentru că în spatele meu este legea, în spatele meu este o hotărâre a instanței. Dacă va fi nevoie, aici mă veți găsi. Zilnic, începând cu ora 8:00. Împreună, o să încercăm să rezolvăm problemele noastre, ale tuturor. Vă mulțumesc!”, a declarat aceasta de pe holul instituției.

Disputa a devenit publică pe 11 mai 2026. Atunci, primarul Ion Ceban a anunțat că a semnat dispoziția de revocare a Irinei Gutnic din funcția de viceprimar. Prin aceeași măsură a încetat exercitarea atribuțiilor care îi fuseseră delegate.

Primarul nu a prezentat atunci explicații detaliate privind motivele deciziei.

Gutnic ocupa funcția din octombrie 2022 și era considerată una dintre persoanele apropiate lui Ceban. Ea a contestat măsura și a declarat că a aflat despre demitere din presă. Potrivit acesteia, nu i-au fost comunicate motivele oficiale ale revocării.

Fosta viceprimară a susținut că procedura legală nu a fost respectată. Ea a afirmat că eliberarea sa din funcție trebuia să urmeze procedura prevăzută de lege, printr-o decizie a Consiliului Municipal Chișinău.

După ruptura cu primarul, Gutnic a părăsit Mișcarea Alternativa Națională (MAN), partidul condus de Ion Ceban. Ea a depus și un denunț la Centrul Național Anticorupție, acuzându-l pe edil de abuz de putere.

În declarațiile sale publice, Gutnic a lansat și acuzații privind presupuse presiuni politice asupra angajaților Primăriei. Ea a susținut că unii funcționari ar fi fost implicați în activități de partid și în promovarea imaginii primarului. De asemenea, a vorbit despre presupuse amenințări și intimidări.

Ion Ceban a respins criticile și a declarat că nu va răspunde „unei doamne supărate că nu mai are funcție”.

Pe 29 mai, Consiliul Municipal Chișinău a aprobat numirea Svetlanei Dogotaru, arhitect-șef al municipiului, în funcția de viceprimar. Propunerea a venit din partea lui Ion Ceban.

Decizia a fost contestată de consilierii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Aceștia au susținut că numirea unui nou viceprimar nu putea avea loc înainte de clarificarea procedurii de eliberare a Irinei Gutnic din funcție.

Pe 11 iunie, consilierii PAS au sesizat Cancelaria de Stat. Ei au solicitat verificarea legalității atât a revocării lui Gutnic, cât și a numirii Svetlanei Dogotaru.

Pe 15 iunie, Irina Gutnic a anunțat că a depus o cerere de chemare în judecată pentru anularea dispoziției de revocare. Ea a calificat măsura drept „abuz de putere” și „o formă de răfuială politică”.

„Când puterea este folosită ca instrument pentru a te răfui cu persoane incomode, nu mai vorbim despre administrație, ci despre un abuz. Iar când legea este aplicată selectiv, niciun cetățean nu se mai simte protejat”, declara Gutnic la acel moment.

Ea a cerut instanței să stabilească dacă primarul a respectat legea atunci când a decis înlăturarea sa din funcție.

Prima etapă a procesului nu a fost favorabilă fostei viceprimări. Pe 30 iunie, Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, i-a respins solicitarea de suspendare a dispoziției de revocare.

Gutnic a contestat încheierea cu recurs. Pe 1 octombrie, Curtea de Apel Centru i-a dat câștig de cauză și a suspendat executarea dispoziției primarului.