Actorul Alex Bogdan a lansat o campanie prin care își propune să meargă în licee pentru a le povesti adolescenților despre cei 16 ani în care s-a confruntat cu dependența de jocuri de noroc. Inițiativa a primit numeroase răspunsuri pozitive din partea unităților de învățământ, însă Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor (ANPCDDA) avertizează că întâlnirile de acest fel nu reprezintă o metodă eficientă de prevenire și pot avea efecte nedorite asupra tinerilor.

Reprezentanții ANPCDDA își exprimă îngrijorarea față de organizarea unor evenimente în care elevii sunt invitați să asculte poveștile personale ale foștilor consumatori de droguri sau ale persoanelor care s-au confruntat cu diferite forme de dependență, inclusiv cea de jocuri de noroc.

Instituția consideră că, deși intenția școlilor este una pozitivă, prezentarea unor astfel de experiențe în fața elevilor nu are la bază metode de prevenire validate științific.

„ANPCDDA îşi exprimă profunda îngrijorare faţă de tendinţa tot mai accentuată din unităţile de învăţământ din România de a organiza întâlniri între elevi şi foşti consumatori de droguri sau persoane care s-au confruntat cu alte tipuri de adicţii, inclusiv dependenţa de jocuri de noroc. Deşi preocuparea şcolilor este una lăudabilă, ANPCDDA subliniază ferm că aducerea persoanelor aflate în recuperare pentru a-şi împărtăşi poveştile personale în faţa elevilor nu reprezintă o măsură de prevenire fundamentată ştiinţific”, a transmis, vineri, ANPCDDA.

Potrivit instituției, această abordare este contraindicată de organisme internaționale precum Agenția Uniunii Europene privind Drogurile (EUDA) și Biroul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC). Specialiștii atrag atenția că asemenea întâlniri pot contribui la creșterea consumului de substanțe sau a comportamentelor de risc în rândul adolescenților.

ANPCDDA identifică mai multe riscuri asociate prezentării experiențelor foștilor consumatori în fața elevilor.

Unul dintre acestea este idealizarea involuntară a dependenței. O persoană care își povestește experiența în fața unui public numeros poate ajunge să fie percepută drept un personaj interesant sau chiar eroic, iar gravitatea problemelor asociate adicției trece în plan secund.

Un alt pericol este falsa impresie că dependența poate fi depășită fără consecințe majore. Adolescenții care întâlnesc un adult sănătos și echilibrat, după o perioadă dificilă, ar putea considera că pot experimenta la rândul lor comportamente riscante și că vor putea renunța ulterior.

Specialiștii atrag atenția și asupra normalizării acestor comportamente. Relatările detaliate despre experiențe legate de consumul de substanțe sau jocurile de noroc pot crea impresia că asemenea practici sunt mult mai răspândite decât în realitate.

De asemenea, prezentările bazate pe povești dramatice și avertismente menite să provoace teamă au o eficiență redusă în schimbarea comportamentului adolescenților. Potrivit ANPCDDA, o întâlnire de acest tip nu abordează nici cauzele care îi pot determina pe tineri să dezvolte dependențe, precum dificultățile emoționale, stresul sau presiunea grupului.

Un alt risc apare atunci când vorbitorii oferă detalii despre procurarea, ascunderea sau utilizarea substanțelor, informații care pot stârni curiozitatea elevilor și le pot oferi idei concrete pentru experimentare.

În locul întâlnirilor bazate exclusiv pe mărturii personale, specialiștii recomandă programe de prevenire fundamentate pe dovezi științifice, care să dezvolte abilitățile sociale și emoționale ale elevilor.

Acestea ar trebui să îi învețe pe copii și adolescenți să gestioneze stresul, să își controleze emoțiile, să ia decizii sănătoase și să facă față presiunii grupului. Jocurile de rol și activitățile interactive sunt printre metodele recomandate.

O altă direcție vizează corectarea percepțiilor despre comportamentul celor de aceeași vârstă. Prezentarea unor date reale, care arată că majoritatea adolescenților nu consumă droguri și nu practică jocuri de noroc, poate reduce presiunea socială și tendința de a imita comportamente nocive.

Instituția recomandă și implicarea familiilor în programele de prevenire, prin îmbunătățirea comunicării dintre părinți și copii și stabilirea unor limite clare.

„ANPCDDA recomandă conducerilor unităţilor de învăţământ, inspectoratelor şcolare şi asociaţiilor de părinţi să consulte instituţiile cu atribuţii în domeniu, respectiv ANPCDDA şi Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Lupta Antidrog al Ministerului Sănătăţii, înainte de a aproba astfel de evenimente şi să opteze exclusiv pentru programe validate ştiinţific, adaptate vârstei elevilor”, se mai arată în comunicat.

Campania actorului Alex Bogdan a pornit de la dorința de a le vorbi adolescenților despre experiența personală cu jocurile de noroc și despre perioada de 16 ani în care s-a confruntat cu această dependență.

Acesta le-a adresat profesorilor și directorilor de licee o invitație de a organiza întâlniri cu elevii, începând din luna ianuarie.

„Dragi profesori de liceu, stimaţi directori/directoare de liceu, vreau să vin în liceele voastre şi să le vorbesc adolescenţilor despre dependenţa de jocuri de noroc. Eu am suferit 16 ani de această boală şi cred că povestea mea ar dezvolta anticorpii necesari ca ei să fie pregătiţi să lupte împotriva acestei dependenţe. Din ianuarie pot veni oriunde mă chemaţi, cred că putem face mult bine împreună pentru tineri, cred mult că o societate sănătoasă are adolescenţi sănătoşi, pregătiţi şi conştienţi de pericolele dependenţelor”, este mesajul transmis de actor pe rețelele de socializare.

Ulterior, Alex Bogdan a anunțat că a primit numeroase solicitări din partea profesorilor și reprezentanților școlilor. Actorul a creat și un formular online prin care unitățile de învățământ se pot înscrie pentru participarea la campanie.