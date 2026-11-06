Autoritățile de reglementare din domeniul tehnologiei din cadrul Uniunii Europene au lansat acuzații oficiale împotriva platformei de socializare TikTok. Europenii susțin că aplicația încalcă regulile blocului comunitar privind conținutul online și cer remedierea urgentă a sistemului de recomandări. Problema centrală o reprezintă efectul denumit „rabbit hole”, care atrage utilizatorii într-un flux neîntrerupt de videoclipuri similare, conform datelor furnizate de Reuters.

Termenul „rabbit hole” își are originea în celebra poveste „Alice în Țara Minunilor”, unde protagonista cade într-o gaură de iepure și ajunge într-o lume din care nu mai găsește cale de ieșire. În cazul TikTok, sintagma descrie mecanismul de captare a atenției și utilizarea compulsivă generate de algoritmi.

Proprietarul chinez al rețelei, compania ByteDance, s-ar putea confrunta anul viitor cu o sancțiune financiară de până la 6% din cifra globală de afaceri dacă nu va rezolva aceste probleme.

Platformele de social media se află sub o presiune internațională tot mai mare pentru a-și modifica algoritmii. Îngrijorările globale privind impactul negativ asupra sănătății mintale a copiilor au determinat deja unele guverne să ia în considerare sau chiar să aplice interdicții pentru minori.

Comisia Europeană, în calitatea sa de autoritate de reglementare pentru sectorul tech, a transmis așa-numitele constatări preliminare către TikTok. Decizia a fost luată după ce rețeaua nu a aplicat măsuri proporționale, rezonabile și eficiente pentru a reduce riscurile identificate.

Oficialii europeni au subliniat că expunerea continuă și repetată la clipuri despre tristețe, izolare sau probleme de imagine corporală poate afecta grav sănătatea mintală a utilizatorilor.

Reprezentanții TikTok au respins ferm concluziile trase de oficialii de la Bruxelles.

„Comisia a făcut o serie de declaraţii care sunt fundamental inexacte şi denaturează arhitectura platformei noastre şi angajamentul nostru faţă de siguranţa utilizatorilor”, a declarat compania într-un comunicat. „Avem o istorie solidă în ceea ce priveşte protejarea comunităţii noastre, oferind în acelaşi timp utilizatorilor un control direct şi intuitiv asupra experienţei lor cu conţinutul”, arată compania.

Poziția Comisiei Europene rămâne însă fermă, solicitând o schimbare de viziune în modelul de afaceri aplicat pe continentul european.

„De fiecare dată când un utilizator derulează sau apreciază un videoclip pe TikTok, algoritmul îi prezintă mai multe conţinuturi similare, conducând utilizatorii într-un labirint din care nu pot ieşi cu uşurinţă”, a declarat Henna Virkkunen, comisarul UE pentru tehnologie.

„Concluziile preliminare de astăzi arată din nou că TikTok trebuie să-şi intensifice eforturile pentru a proteja bunăstarea utilizatorilor, inclusiv a minorilor”, a adăugat ea.

Pentru a intra în legalitate, TikTok va trebui să schimbe structura algoritmului din secțiunea „For You”. Europenii cer ca feed-ul să se bazeze mai mult pe opțiunile explicite introduse de utilizatori, să ofere controale mai accesibile și mai ușor de folosit și să testeze periodic funcționarea algoritmilor.

Măsurile anunțate au ca temei juridic Legea privind serviciile digitale din UE, act normativ care impune marilor rețele sociale obligații suplimentare pentru combaterea conținutului dăunător sau ilegal.

Acuzațiile recente reprezintă doar o etapă dintr-o anchetă mult mai amplă derulată de Uniunea Europeană la adresa TikTok.

În luna februarie, autoritățile europene au formulat primele acuzații referitoare la designul de tip compulsiv al aplicației, eforturile insuficiente pentru protecția minorilor și blocarea accesului cercetătorilor la datele publice. La acel moment, TikTok a catalogat constatările preliminare drept „categoric false” și a anunțat că le va contesta prin pârghiile legale.

În paralel, Comisia Europeană derulează investigații similare privind efectele de tip „rabbit hole” provocate de sistemele de recomandare folosite de Meta pe platformele Facebook și Instagram.