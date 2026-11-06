Comerțul cu amănuntul din Uniunea Europeană și din zona euro a înregistrat evoluții fluctuante la începutul toamnei, însă România și Germania se situează într-o poziție vulnerabilă. Datele statistice oficiale publicate de biroul european de statistică arată o tendință generală de moderare a consumului, afectat în mod direct de scăderile din mai multe sectoare-cheie, conform Eurostat.

În clasamentul european al consumului, țara noastră figurează printre comunitățile cele mai afectate de restrângerea activității comerciale. În luna septembrie, volumul comerțului cu amănuntul din România a marcat un regres substanțial în raport cu luna precedentă, tendință similară cu cea raportată de economia germana.

"Dintre statele membre pentru care sunt disponibile date, cele mai mari scăderi lunare ale volumului total al comerţului cu amănuntul au fost înregistrate în Germania (2,0%), România (1,3%) şi Portugalia (0,9%). Cele mai mari creşteri au fost observate în Luxemburg (5,3%), Slovacia (2,2%) şi Malta (1,5%)", potrivit datelor oficiului de statistică al Uniunii Europene Eurostat publicate, vineri.

La nivel european, indicatorii generali arată un recul moderat. În septembrie 2026, comparativ cu august 2026, volumul comerţului cu amănuntul, ajustat sezonier, a scăzut cu 0,7% în zona euro şi cu 0,6% în UE, conform primelor estimări ale Eurostat, oficiul de statistică al Uniunii Europene.

Dacă se analizează structura consumului de la o lună la alta, scăderile au fost determinate în special de evoluția din sectorul alimentar și cel al bunurilor nealimentare.

Potrivit datelor Eurostat, în zona euro, în septembrie 2026, comparativ cu august 2026, volumul comerţului cu amănuntul a scăzut cu 0,3% în cazul produselor alimentare, băuturilor şi tutunului, cu 1,2% la produsele nealimentare (cu excepţia carburanţilor auto), dar a crescut cu 1% în cazul carburanţilor auto în magazine specializate.

Trendul a fost extrem de asemănător și la nivelul întregului bloc comunitar. În acelaşi timp, în UE, volumul comerţului cu amănuntul a scăzut cu 0,4% la produsele alimentare, băuturi şi tutun, cu 1% în cazul produselor nealimentare (cu excepţia carburanţilor auto) şi s-a majorat cu 0,1% în cazul carburanţilor auto în magazine specializate.

În ciuda scăderilor de la o lună la alta, raportarea anuală indică o ușoară revenire a indicelui general al vânzărilor. În septembrie 2026, comparativ cu septembrie 2025, indicele vânzărilor cu amănuntul, ajustat în funcţie de numărul de zile lucrătoare, a crescut cu 0,4% în zona euro şi cu 0,9% în UE.

Defalcat pe categorii de consumabile, dinamica anuală indică progrese pe sectorul alimentar și nealimentar, dar o comprimare pe piața carburanților. Potrivit datelor Eurostat, în zona euro, în septembrie 2026, volumul comerţului cu amănuntul s-a mărit, faţă de septembrie 2025, cu 1,1% în cazul produselor alimentare, băuturilor şi tutunului, cu 0,7% la produsele nealimentare (cu excepţia carburanţilor auto), dar a scăzut cu 3% în cazul carburanţilor auto în magazine specializate.

De asemenea, în UE, volumul comerţului cu amănuntul s-a majorat cu 1% la produsele alimentare, băuturi şi tutun, cu 1,2% în cazul produselor nealimentare (cu excepţia carburanţilor auto). A fost raportată în schimb o scădere de 2,3% la carburanţii auto în magazine specializate.

Măsurată la interval de 12 luni, performanța comerțului din țara noastră rămâne pe un teren negativ, plasând România pe podiumul celor mai mari diminuări ale volumului de vânzări.

"Dintre statele membre pentru care sunt disponibile date, cele mai mari creşteri anuale ale volumului total al comerţului cu amănuntul au fost înregistrate în Cipru (7,6%), Suedia (6,9%) şi Bulgaria (5,7%). Cele mai mari scăderi au fost observate în Germania (2,4%), România (2,3%) şi Spania (-1,5%)", conform datelor Eurostat.