Universitatea Cluj a pierdut meciul disputat vineri, 27 noiembrie 2026, pe teren propriu, în fața formației Sepsi OSK, scor 0-1, în etapa a 17-a a Superligii. Diferența a fost făcută după pauză, prin reușita lui Doru Andrei.

Echipa pregătită de Cristiano Bergodi a primit o lovitură încă din debutul întâlnirii, fiind nevoită să efectueze prima modificare în minutul 8, când Stanojev i-a luat locul lui Macalou.

După o primă repriză fără goluri, în care singurul avertisment a fost încasat de Doru Andrei (minutul 31), tabela a fost deblocată în minutul 60. Același Doru Andrei a înscris pentru oaspeți, stabilind scorul final, 1-0 pentru formația antrenată de Ovidiu Burcă.

A marcat: Doru Andrei ('60)

Universitatea Cluj: Lefter - Mikanovic, Poulolo, I. Cristea, Chipciu - Codrea (Mendy '56), Pinho (Drammeh '66) - Macalou (Stanojev '8), Bic, Ştefănescu (Gheorghiţă '56) - Lukic. Antrenor: Cristiano Bergodi

Sepsi: D. Lazar - Cascardo (Oteliţă '87), D. Vîrtej, S. Karamoko, Vianna - N. Păun, R. Cîmpean - R. Silaghi (Daguin '71), D. Andrei (Heras '87), Oberlin (Batzula '79) - Cmiljanic (Davordzie '79). Antrenor: Ovidiu Burcă

Cartonașe galbene: Lukic ('65) / D. Andrei ('31), Daguin ('79)

Arbitri: George Găman - Ferencz Tunyogi, Cosmin Vatamanu. Rezervă: Raul-Sebastian Bădărău

Arbitri VAR: Claudiu Marcu, Cătălin Sorin Popa

Observatori: Cristian Nicaată durata filmărilor din Thailanda, evitând situațiile care le-ar fi putut pune relația în pericol.