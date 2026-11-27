Republica Moldova. Un bust al lui Mahatma Gandhi urmează să fie instalat în apropierea havuzului di parcul „La izvor” din Chişinău. Decizia a fost adoptată cu majoritatea de voturi de către Consiliul Municipal Chişinău, după o dispută aprinsă dintre consilieri.

Mai mulţi aleşi locali au vrut să afle cine este Mahatma Gandhi şi ce a făcut acesta pentru Chişinău, ca să-i instaleze un bust în unul din cele mai frumoase parcuri din Capitală.

Precizăm că Mahatma Gandhi ( 2 octombrie 1869 – 30 ianuarie 1948) a fost un avocat, lider politic și gânditor indian, recunoscut drept părintele mișcării de independență a Indiei față de dominația britanică.

A condus campanii majore de boicot și nesupunere civică, precum Marșul Sării (1930), până la obținerea independenței Indiei în 1947.

Potrivit unei note informative, prezentate de un consilier, Mahatma Gandhi este „tatăl naţiunii Indiei”. Iar ideia de a instala un bust al lui Mahatma Gandhi la Chişinău vine din partea Ambasadei Indiei în România, acredidată şi în Republica Moldova. Şi că Ambasada Indiei a expediat în acest sens mai multe mesaje prin email autorităţilor de la Chişinău. Inclusiv şi pe numele primarului general, Ion Ceban.

Întrebat de ce a fost ales anume parcul la „Izvor”, raportorul a răspuns că în primul rând locul este foarte frumos. În al doilea rând, acest loc a fost ales de o delegaţie indiană, care a fost la Chişinău înainte de sosirea preşedintelui Indiei.

Raportorul a mai comunicat că bustul lui Mahatma Gandhi, care cântăreşte cca 50 de kilograme, i-a fost dăruit Chşinăului de către Ambasada Indiei în România. Iar lucrările de amenajare, care vor costa între 60 şi 80 de mii de lei (3000-4000 euro), vor fi suportate de către administraţia publică locală.

Raportorul nu a putut să răspundă la întrebările consilierilorr ce a făcut Mahatma Gandhi pentru Chişinău. În ajutor a venit consilierul din partea Plarformei DA, Chiril Moţpan. Alesul local a spus că Mahatma Gandhi este o personalitate de nivel mondial. Care a luptat pentru pace şi libertate. Astfel se merită ca să-i fie instalat un bust la Chişinău.

Atunci un consilier a declarat că ar trebui de dat curs şi solicitărilor altor ambasade, privind instalarea unor busturi la Chişinău. „Acolo este loc pentru vre-o 20 de busturi. Acesta ar putea fi primul. Am putea să facem o alee a personalităţilor, după modelul Aleei clasicilor”, a răspuns consilierul.

Un consilier a sugerat că ar fi bine ca Ambasada Indiei la Bucureşti să vină şi cu alte proiecte la Chişinău. Mai ales că în ultimul timp a crescut numărul emigranţilor din India.

Internauţii au făcut haz pe seama instalării unui bust al lui Mahatma Gandhi la Chişinău.

„La câţi indieni sunt deja în Moldova, se poate spune uşor că e Republica Moldindia!”, a comentat un internaut.

Iar altul a venit cu o propunere: „Mai bine ar fi să instaleze bustul lui Putin. Mergi pe alături și scuipi”.