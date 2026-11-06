Val de aer polar și Cod galben de vânt, anunțate de ANM

Un val de aer polar va determina o răcire accentuată a vremii în România, în acest weekend, când temperaturile vor coborî sub pragul de îngheț în cea mai mare parte a țării, potrivit ANM.

Cele mai scăzute valori sunt așteptate în estul Transilvaniei, unde minimele ar putea ajunge sub -10 grade Celsius. Meteorologii anunță și intensificări ale vântului în mai multe zone, iar pentru șase județe din nord-estul țării a fost emisă o atenționare cod galben.

Vineri, temperaturile vor fi mai ridicate decât în ziua precedentă în multe regiuni. La orele amiezii, maximele se vor situa, în general, între 10 și 13 grade Celsius, iar în București sunt prognozate 12-13 grade. Moldova va rămâne mai rece, în special în jumătatea de nord, unde valorile termice vor fi cuprinse între 5 și 10 grade.

Răcirea se va accentua începând de sâmbătă. În weekend, temperaturile maxime vor mai depăși 10 grade doar în sudul Banatului și în vestul și sudul Olteniei. În celelalte regiuni, vremea va fi mai rece, iar nopțile și diminețile vor aduce temperaturi negative.

Minimele vor coborî, în general, între -8 și 0 grade Celsius. Pe litoral și în zona dealurilor de vest vor fi valori ceva mai ridicate, de aproximativ 2 grade.

În estul Transilvaniei, temperaturile ar putea scădea sub -10 grade, iar în zonele cele mai reci se va instala, izolat, gerul. Potrivit meteorologilor, valorile vor fi sub mediile climatologice ale perioadei, fără ca episodul să fie unul neobișnuit pentru această perioadă a anului.

În privința precipitațiilor, nu sunt anticipate cantități importante. La munte sunt posibile fulguieli izolate, în special în Carpații Orientali și în Carpații de Curbură. În zonele joase ar putea apărea burniță sau ploi slabe, pe alocuri, în Moldova, Muntenia și Dobrogea.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben valabilă vineri, 6 noiembrie, între orele 10:00 și 18:00. Sunt vizate județele Botoșani, Iași și Vaslui, precum și zonele joase din Suceava, Neamț și Bacău.

În aceste regiuni, vântul va avea temporar intensificări, cu viteze de 50-60 km/h. Rafalele ar putea afecta, spre seară, și nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei, unde sunt estimate viteze de 45-55 km/h.

Meteorologii precizează că avertizările pot fi actualizate în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor. Șoferii și persoanele care desfășoară activități în aer liber sunt sfătuiți să țină cont de condițiile meteo, în special în zonele unde vântul va sufla cu putere, iar temperaturile vor scădea semnificativ.