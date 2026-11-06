Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat vineri dimineață de la Baza 86 Aeriană Borcea, după ce sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă aeriană la est de localitatea Sulina, în apropierea graniței cu Ucraina.

Potrivit MApN, obiectul detectat se deplasa în direcția localității Vâlcove, de pe teritoriul ucrainean. Cele două avioane se aflau în serviciul de luptă Poliție Aeriană și au fost trimise pentru monitorizarea situației și verificarea evoluției țintei.

În paralel, autoritățile au declanșat procedurile de avertizare a populației din zona de nord a județului Tulcea.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar la ora 08:56 a fost transmis un mesaj RO-Alert către locuitorii din zona vizată.

Ministerul Apărării a anunțat că alerta aeriană a încetat la ora 09:27. Astfel, măsurile de avertizare au fost menținute timp de aproximativ 31 de minute.

Incidentul de vineri dimineață vine după o altă alertă aeriană instituită în nordul și estul județului Tulcea în noaptea de joi spre vineri.

Atunci, forțele ruse au continuat atacurile asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, iar autoritățile române au transmis un mesaj RO-Alert la ora 00:19. Alerta respectivă a fost ridicată la ora 00:41.

În comunicarea referitoare la incidentul din timpul nopții, Ministerul Apărării a precizat că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

Cele două alerte succesive au determinat activarea măsurilor de monitorizare și avertizare în zona de graniță din județul Tulcea, în contextul activităților militare desfășurate în apropierea teritoriului României.

MApN nu a anunțat, în informarea privind evenimentul de vineri dimineață, dacă ținta detectată a intrat sau nu în spațiul aerian românesc și nici natura acesteia.