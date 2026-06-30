Încă o dronă cu încărcătură explozivă a intrat în România

O alertă a fost declanșată marți în județul Tulcea după ce un localnic a găsit pe un câmp fragmente metalice suspecte și a alertat autoritățile prin apelul de urgență 112, potrivit presei locale.

Echipe ale Serviciului Român de Informații și ale Armatei României s-au deplasat imediat la fața locului și au confirmat că este vorba despre resturi de dronă.

Din cauza riscului de explozie, militarii au decis detonarea controlată a încărcăturii. Operațiunea a fost finalizată în dimineața zilei de 30 iunie.

Datele preliminare indică faptul că fragmentele provin de la o dronă utilizată în atacurile executate de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare ucrainene în luna aprilie 2026.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, au fost înregistrate peste 100 de atacuri asupra unor obiective aflate în proximitatea frontierei cu România.

„În acest context, au fost semnalate 29 de pătrunderi neautorizate ale unor drone rusești în spațiul aerian național și au fost identificate, în aproximativ 50 de situații, drone sau fragmente de drone pe teritoriul României. Numai în anul 2026 au fost înregistrate 33 de atacuri în apropierea frontierei, iar, ca măsură de protecție și monitorizare a spațiului aerian, aeronavele aflate în serviciul de poliție aeriană au fost ridicate în 26 de situații. Tot în acest an au fost înregistrate 15 pătrunderi neautorizate ale unor drone în spațiul aerian național și au fost identificate, în 14 situații, drone sau fragmente de drone pe teritoriul României”, a precizat sursa oficială.

Autoritățile au optat pentru detonarea pe loc a rămășițelor, considerând că transportul acestora ar fi prezentat riscuri ridicate. Incidentul vine pe fondul tensiunilor generate de conflictul din Ucraina și al incidentelor repetate cu drone în apropierea frontierei românești.

Cazul este cercetat de autoritățile competente pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care fragmentul de dronă a ajuns pe teritoriul României.