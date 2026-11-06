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O nouă alertă aeriană la Tulcea, după atacuri rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre

O nouă alertă aeriană la Tulcea, după atacuri rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăredrona / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Locuitorii din nordul și estul județului Tulcea au fost avertizați printr-un mesaj RO-Alert, în noaptea de joi spre vineri, după ce forțele ruse au continuat atacurile asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian al României.

Județul Tulcea, sub o nouă alertă

Potrivit instituției, atacurile au avut loc în noaptea de 5 spre 6 noiembrie. În urma evoluției situației din apropierea frontierei, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pentru declanșarea măsurilor de avertizare a populației din zonele considerate expuse.

Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 00:19 și a vizat nordul și estul județului Tulcea. Autoritățile au informat astfel locuitorii despre riscurile asociate atacurilor desfășurate pe teritoriul ucrainean, în apropierea graniței cu România.

Dronele rusești nu au pătruns în România

Ministerul Apărării a precizat că, pe durata incidentului, nu au fost semnalate încălcări ale spațiului aerian național. Alerta a fost ridicată la ora 00:41, la 22 de minute după transmiterea mesajului către populație.

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Atacurile rusești asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre au generat în repetate rânduri măsuri de alertare în localitățile românești din apropierea frontierei.

Drona Shahed

Drona Shahed © Lepasik | Dreamstime.com

Proximitatea obiectivelor vizate față de teritoriul României determină autoritățile să monitorizeze evoluțiile militare și să transmită avertizări atunci când situația o impune.

Județul Tulcea a ieșit de sub alertă

În comunicarea de vineri dimineață, Ministerul Apărării nu a anunțat existența unor pagube pe teritoriul României și nici alte incidente asociate atacurilor din cursul nopții.

Instituția a confirmat doar continuarea loviturilor asupra porturilor ucrainene, transmiterea mesajului de avertizare și încetarea alertei.

Astfel, episodul din noaptea de joi spre vineri s-a încheiat fără raportarea unor pătrunderi în spațiul aerian românesc, iar alerta pentru populația din nordul și estul județului Tulcea a fost dezactivată la scurt timp după miezul nopții.

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