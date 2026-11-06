Primăria Sectorului 2 pregătește mai multe investiții în infrastructura sportivă, modernizarea cartierelor și eficiența energetică a blocurilor. Printre proiectele prezentate de primarul Rareș Hopincă se numără deschiderea bazei sportive Dinamo către comunitate, instalarea unor lifturi exterioare la blocurile de patru etaje și continuarea programului de reabilitare termică.

Edilul a vorbit despre aceste investiții, dar și despre finanțarea lor, în podcastul „Picătura de Business”, moderat de Radu Preda. Administrația locală a contractat un împrumut de 38,6 milioane de euro de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, bani care vor fi folosiți pentru cofinanțarea proiectelor susținute din fonduri europene.

Primăria Sectorului 2 a decis să se implice în proiectul construirii noului stadion Dinamo, deși investiția presupune un efort financiar important pentru bugetul local.

Rareș Hopincă susține că fără contribuția administrației locale proiectul nu ar fi putut începe, în condițiile în care finanțarea construcției nu a fost asigurată integral de la bugetul național, așa cum s-a întâmplat în cazul altor stadioane din țară.

„Dacă nu ne implicam, proiectul nu începea. Și stadionul Dinamo rămânea ca o pată pe obrazul orașului, pentru că era o zonă degradată și care se degrada în continuare, aflată pe un amplasament de 20 de hectare în centrul orașului”, a declarat primarul.

Edilul a explicat că implicarea Sectorului 2 este legată și de condiția ca baza sportivă să fie redată comunității. Planurile includ facilități pentru copii, vârstnici și publicul larg, precum piste de biciclete, terenuri de sport și zone verzi.

„Am ajuns la un consens, astfel încât întreaga bază să devină un parc public, sportiv, ce-i drept, dar să fie redată comunității, să fie acces liber, să fie facilități pentru public, pentru vârstnici, pentru copii, altele decât cele pentru sporturi de performanță”, a explicat Rareș Hopincă.

Primarul a mai spus că a solicitat ca 30% din biletele la evenimentele sportive organizate de Clubul Dinamo să fie oferite gratuit copiilor din Sectorul 2.

Proiectul arenei multifuncționale include un stadion de fotbal și opt săli destinate diferitelor discipline sportive. Lucrările sunt realizate de Compania Națională de Investiții, iar administrația locală urmează să se implice în amenajarea facilităților destinate comunității.

Un alt proiect anunțat de primar vizează instalarea lifturilor exterioare la blocurile de patru etaje care nu au avut niciodată astfel de facilități.

Potrivit lui Rareș Hopincă, primele lucrări vor începe în zona Maior Coravu, unde va fi instalat un lift exterior pe un bloc de locuințe. Ulterior, administrația locală intenționează să dezvolte un program propriu, care să fie finanțat inclusiv din fonduri europene.

„Luni vom începe lucrările la primul astfel de lift exterior, pe care îl instalăm pe un bloc de patru etaje în zona Maior Coravu, la noi în sector. Ulterior, în baza solicitărilor, vom crea un program local pe care să încercăm să-l finanțăm prin fonduri europene”, a anunțat primarul.

Investiția pentru instalarea unui asemenea lift este estimată la aproximativ 50.000-60.000 de euro, în funcție de condițiile tehnice ale fiecărui imobil.

Hopincă a explicat că programul se adresează în special persoanelor în vârstă și celor cu mobilitate redusă, pentru care urcarea și coborârea zilnică a scărilor reprezintă o dificultate.

În paralel, administrația continuă înlocuirea lifturilor vechi din blocurile care au fost sau urmează să fie reabilitate termic.

Programul de anvelopare termică reprezintă una dintre principalele direcții de investiții ale Primăriei Sectorului 2. Rareș Hopincă a declarat că anul trecut au fost reabilitate 178 de blocuri, iar pentru acest an administrația estimează finalizarea lucrărilor la aproximativ 130 de imobile.

Astfel, numărul blocurilor reabilitate în cei doi ani ar urma să depășească 300.

Potrivit primarului, alte 400 de blocuri au dosare complete depuse pentru a intra în program, iar aproximativ 500 de imobile ar mai avea nevoie de lucrări de eficiență energetică.

„Marea majoritate a fondurilor din bugetul de investiții s-au dus către reabilitare, pentru că sunt lucrări costisitoare, evident. Și volumul a fost foarte mare. Dar rezultatele sunt pe măsură, pentru că după reabilitare, factura la întreținere, la energia electrică și la gaz scade cu aproximativ 40%”, a afirmat Rareș Hopincă.

Conform explicațiilor oferite de edil, asociațiile de proprietari contribuie cu 10% din valoarea lucrărilor, potrivit legislației în vigoare.

Un alt proiect important al administrației locale vizează regenerarea urbană a cartierului Baicului, zonă despre care primarul spune că a fost neglijată de administrațiile anterioare.

Lucrările includ modernizarea spațiilor verzi, refacerea trotuarelor și drumurilor, reorganizarea parcărilor și modificarea sensurilor de circulație. Primarul susține că proiectul va fi finalizat până la Crăciun.

„La finalul lunii decembrie, până de Crăciun, vom finaliza proiectul de regenerare urbană a cartierului. Am intrat în cartier, am curățat Sectorul 2. Am lucrat încă de la începutul acestui an”, a declarat Rareș Hopincă.

Administrația intenționează să extindă modelul de regenerare urbană și în alte cartiere, printre care Pantelimon, Doamna Ghica și Colentina.

Pentru susținerea proiectelor de infrastructură și dezvoltare locală, Primăria Sectorului 2 a contractat un împrumut de 38,6 milioane de euro de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.

Potrivit primarului, finanțarea va fi utilizată pentru cofinanțarea proiectelor europene, în special pentru modernizarea școlilor, construirea de săli de sport, regenerarea spațiilor publice și continuarea programului de eficiență energetică.

„Este un împrumut în condiții extrem de avantajoase, cu dobânzi foarte bune, pe care noi intenționăm să-l folosim pentru cofinanțarea proiectelor din fonduri europene. Practic, pentru a maximiza impactul investițiilor și pentru a le putea multiplica”, a explicat Rareș Hopincă.

Programul de investiții are o valoare inițială de 81 de milioane de euro, iar creditul va fi accesat în mai multe tranșe, pe o perioadă de șase ani.

Primarul a mai spus că finanțarea ar putea fi suplimentată în funcție de proiectele care ajung la maturitate și de fondurile europene atrase de administrația locală.