O persoană a murit, iar alte șase au fost salvate după ce o furtună puternică a provocat un incident grav pe mare, în largul Capului Greco, în sud-estul Ciprului, sâmbătă, 29 august, potrivit Cyprus Mail.

Două ambarcațiuni au fost distruse după ce au fost împinse de valuri spre stânci, iar o a treia navă a fost implicată în operațiunea de salvare.

Victima a fost scoasă inconștientă din mare cu un elicopter și transportată la Spitalul General din Famagusta, unde medicii au constatat decesul.

Alte două persoane au ajuns la spital pentru îngrijiri medicale. Incidentul s-a produs în timpul unei furtuni care a afectat mare parte din insula mediteraneană, provocând inundații, alunecări de teren și căderi de copaci.

Centrul Comun de Coordonare pentru Salvare din Cipru (JRCC) a activat planul național de căutare și salvare „Nearchos” în jurul orei 14:30, după ce autoritățile au fost alertate că mai multe persoane se află în pericol pe trei ambarcațiuni în zona Capului Greco.

Potrivit informațiilor publicate de presa cipriotă, două dintre ambarcațiuni au fost distruse complet după ce au lovit stâncile în timpul valurilor puternice.

La operațiune au participat elicoptere ale unităților de salvare, poliția, pompierii și echipaje medicale.

Unul dintre oamenii aflați pe prima ambarcațiune a fost aruncat spre stânci și salvat de polițiști, fiind în afara oricărui pericol. Alte persoane au fost recuperate de echipele de salvare din mare sau de pe cea de-a treia ambarcațiune.

Victima a fost găsită inconștientă și recuperată cu un elicopter. Potrivit informațiilor transmise de JRCC și relatate de publicația PhileNews, există indicii că bărbatul ar fi rămas prins în epava uneia dintre ambarcațiuni.

Five people aboard three boats caught in rough seas off Cape Greco have been rescued, after two of the vessels sank amid bad weather, philenews has confirmed. One boat broke apart and sank after striking rocks in the rough seas, police said. One person on board was rescued and… pic.twitter.com/w2QLB088Ks — en.philenews (@enphilenews) August 29, 2026

El a fost transportat la Spitalul General din Famagusta, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Presa locală a relatat ulterior că victima a fost identificată drept Dimi Mavropoulos, un om de afaceri din Limassol și pilot de raliuri. Identitatea victimei nu a fost inclusă inițial în informațiile transmise de Reuters.

Incidentul de pe mare a avut loc în contextul unei furtuni severe care a lovit Ciprul sâmbătă. Ploile abundente și vântul puternic au provocat inundarea unor străzi, alunecări de teren și prăbușirea unor copaci.

Autoritățile au intervenit în mai multe zone ale insulei, în timp ce condițiile meteo dificile au afectat atât circulația rutieră, cât și activitățile de pe coastă.

Operațiunea de la Capul Greco evidențiază impactul pe care schimbarea rapidă a condițiilor meteo îl poate avea asupra navigației de agrement, în special în zonele de coastă expuse valurilor puternice și vântului.