Sport

Octavian Popescu a plecat de la FCSB. Detaliile mutării în Grecia și salariul uriaș primit la Levadiakos

Octavian Popescu a plecat de la FCSB. Detaliile mutării în Grecia și salariul uriaș primit la Levadiakos sursa: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

FCSB a bifat,a zi, o despărțire importantă în ultimele ore ale ferestrei de transferuri. Venit la club în anul 2020, atacantul Octavian Popescu își va continua cariera în campionatul Greciei, acolo unde a fost cedat sub formă de împrumut până la finalul actualului sezon competițional, după cum notează fanatik.ro.

Octavian Popescu a plecat de la FCSB. Detaliile mutării în Grecia și salariul uriaș primit la Levadiakos

Debutul de sezon părea promițător pentru fotbalist, însă prestațiile sale au înregistrat un regres ulterior. Evoluțiile modeste din ultimele runde au atras reacții ferme și critici publice din partea patronatului, situație care a grăbit decizia unei schimbări de decor pentru jucător.

Mutare strategică la cererea staffului tehnic

Destinația fotbalistului român este formația Levadiakos, gruprare care a obținut împrumutul până în vara anului viitor. Un rol esențial în realizarea acestei tranzacții l-au avut Elias Charalambous și Mihai Pintilii, care și-au dorit foarte mult ca jucătorul să li se alăture în proiectul din Grecia. Clubul elen nu va plăti nicio sumă pentru împrumut, dar își va asuma integral remunerația acestuia.

Gigi Becali

Gigi Becali. Sursa foto: Captură video Youtube

Venituri suplimentare pentru atacant în Grecia

În ceea ce privește latura financiară, fotbalistul beneficiază de o creștere salarială semnificativă. Dacă până în vară înasa 8.000 de euro lunar la echipa din București, suma i-a fost ulterior mărită la 10.000 de euro. Noua sa echipă va adăuga încă 5.000 de euro la această valoare, astfel că venitul său lunar va ajunge la 15.000 de euro pe perioada șederii în campionatul elen.

Confirmarea oficială a transferului

Patronul roș-albaştrilor a oficializat plecarea jucătorului și a explicat pașii următori privind viitorul acestuia. „I-am dat voie să plece în Grecia la Charalambous. I-am spus lui Meme Stoica să facă actele şi totul este în regulă. Va fi împrumut pe un an de zile, apoi vedem ce se va întâmpla cu el”, a spus Gigi Becali pentru sursa citată.

Stiri calde

11:29 - Sabalenka și Rîbakina, din nou față în față într-o finală de Grand Slam. Miza uriașă de la US Open 2026
11:22 - Escrocii folosesc deepfake pentru investiții și „leacuri minune”. Cum pot fi recunoscute capcanele online
11:13 - Ce va face Nadia Comăneci în juriul „Românii au talent”. Cum caută concurentul de 10
11:03 - Atac ucrainean în Rusia. O rafinărie Rosneft și un depozit Ozon au luat foc
10:54 - Inflația a scăzut puternic în august 2026, până la 6,2%
10:43 - Vremea se răcește accentuat în București, deși luna septembrie se încheie va fi ceva mai caldă decât de obicei
10:32 - „Rochia răzbunării” a Prințesei Diana, scoasă la licitație. Cât ar putea valora
10:26 - Dosarul Publitrans ajunge din nou în instanță. Tudor Pendiuc cere revizuirea sentinței

HAI România!

Măștile puterii și veșnica vie: De la petrecerile PCR la „Terroir”-ul Noului Capitalist

Măștile puterii și veșnica vie: De la petrecerile PCR la „Terroir”-ul Noului Capitalist

Comaroni se teme de folosirea AI pentru controlul societății

Comaroni se teme de folosirea AI pentru controlul societății

Andronic despre AI: Speram că îl vom folosi ca pe o secretară. Secretarele suntem noi

Andronic despre AI: Speram că îl vom folosi ca pe o secretară. Secretarele suntem noi

Proiecte speciale