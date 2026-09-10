FCSB a bifat,a zi, o despărțire importantă în ultimele ore ale ferestrei de transferuri. Venit la club în anul 2020, atacantul Octavian Popescu își va continua cariera în campionatul Greciei, acolo unde a fost cedat sub formă de împrumut până la finalul actualului sezon competițional, după cum notează fanatik.ro.

Debutul de sezon părea promițător pentru fotbalist, însă prestațiile sale au înregistrat un regres ulterior. Evoluțiile modeste din ultimele runde au atras reacții ferme și critici publice din partea patronatului, situație care a grăbit decizia unei schimbări de decor pentru jucător.

Destinația fotbalistului român este formația Levadiakos, gruprare care a obținut împrumutul până în vara anului viitor. Un rol esențial în realizarea acestei tranzacții l-au avut Elias Charalambous și Mihai Pintilii, care și-au dorit foarte mult ca jucătorul să li se alăture în proiectul din Grecia. Clubul elen nu va plăti nicio sumă pentru împrumut, dar își va asuma integral remunerația acestuia.

În ceea ce privește latura financiară, fotbalistul beneficiază de o creștere salarială semnificativă. Dacă până în vară înasa 8.000 de euro lunar la echipa din București, suma i-a fost ulterior mărită la 10.000 de euro. Noua sa echipă va adăuga încă 5.000 de euro la această valoare, astfel că venitul său lunar va ajunge la 15.000 de euro pe perioada șederii în campionatul elen.

Patronul roș-albaştrilor a oficializat plecarea jucătorului și a explicat pașii următori privind viitorul acestuia. „I-am dat voie să plece în Grecia la Charalambous. I-am spus lui Meme Stoica să facă actele şi totul este în regulă. Va fi împrumut pe un an de zile, apoi vedem ce se va întâmpla cu el”, a spus Gigi Becali pentru sursa citată.