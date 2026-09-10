Cântărețul grec Giorgos Mazonakis a murit miercuri, 9 septembrie 2026, la vârsta de 54 de ani, după ce a suferit un stop cardiac într-un cabinet privat din cartierul Kolonaki, Atena.

Artistul a fost transportat de urgență la Spitalul „Elpis”, însă medicii nu au reușit să-l resusciteze. Potrivit anunțului oficial al unității medicale, Mazonakis a ajuns la spital la ora 16:45, fără respirație spontană și fără puls, iar decesul a fost constatat la ora 17:40.

Circumstanțele în care a survenit stopul cardiac sunt investigate de autoritățile elene. Potrivit informațiilor publicate de presa din Grecia, Mazonakis se afla la o clinică privată din Kolonaki pentru o procedură de plasmafereză.

Ministrul grec al Sănătății, Adonis Georgiadis, a declarat că spațiul în care s-a desfășurat procedura avea, potrivit informațiilor preliminare, licență pentru un simplu cabinet de patologie, iar autoritățile verifică dacă procedura putea fi efectuată legal acolo.

Potrivit comunicatului Spitalului General din Atena „Elpis”, artistul a fost adus cu o ambulanță a serviciului național de urgență EKAB la ora 16:45. La sosire, acesta nu prezenta respirație spontană și nici puls.

Medicii au început imediat procedurile de resuscitare cardiopulmonară, conform protocolului medical. Manevrele de resuscitare nu au avut însă succes, iar ora oficială a decesului a fost stabilită la 17:40.

Intervenția serviciilor de urgență a început chiar la cabinetul privat. Potrivit relatărilor din presa elenă, un salvator al EKAB a ajuns la adresă cu o motocicletă și a început manevrele de resuscitare înainte de sosirea ambulanței care l-a transportat pe cântăreț la spital.

Ancheta se concentrează asupra cronologiei evenimentelor și a intervențiilor medicale efectuate înainte ca artistul să intre în stop cardiac.

Medicul de la cabinetul din Kolonaki a fost audiat de autorități în cadrul verificărilor privind condițiile în care s-a produs incidentul. Potrivit informațiilor publicate de presa elenă, anchetatorii încearcă să stabilească momentul în care Mazonakis a ajuns la clinică, când au apărut simptomele severe și când a fost solicitată intervenția serviciului de ambulanță.

În paralel, sunt verificate procedurile medicale efectuate în unitate. Potrivit ministrului Sănătății, Adonis Georgiadis, stopul cardiac ar fi survenit în timpul unei proceduri de plasmafereză. El a precizat că unitatea funcționa cu autorizația unui cabinet de patologie și a susținut că o astfel de procedură nu este permisă într-un asemenea spațiu.

Deși primele informații indică un stop cardiac, cauza medicală exactă a decesului nu a fost stabilită definitiv. Autoritățile așteaptă rezultatele investigațiilor medico-legale pentru a clarifica circumstanțele morții și pentru a determina dacă există vreo legătură între procedura efectuată la clinică și stopul cardiac.

Este o distincție importantă în condițiile în care ancheta este încă în desfășurare. În acest moment, informațiile oficiale confirmă stopul cardiac și decesul artistului, dar nu stabilesc o cauză medico-legală definitivă și nici existența unei eventuale responsabilități.

Giorgos Mazonakis s-a numărat printre artiștii greci cunoscuți și în afara Greciei, inclusiv în comunitățile elene din diaspora. Originar din zona Pireu și de origine cretană, el și-a început cariera în anii ’90, iar în 1993 a lansat primul său album după ce a atras atenția industriei muzicale.

De-a lungul carierei, Mazonakis a susținut spectacole în Grecia și Cipru, dar și pentru comunitățile grecești din țări precum Germania, Australia și Statele Unite. Stilul său muzical a combinat influențe tradiționale ale muzicii grecești cu elemente pop contemporane.

Moartea sa la doar 54 de ani a fost anunțată miercuri după-amiază și a generat reacții în lumea artistică din Grecia. Între timp, ancheta autorităților continuă, iar concluziile medico-legale sunt așteptate pentru stabilirea exactă a cauzei decesului.