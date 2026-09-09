Roxana Ciuhulescu a anunțat miercuri, 9 septembrie, pe Facebook, că mama sa a murit după o lungă suferință. Vedeta a transmis că singura alinare pe care o găsește în acest moment este faptul că mama ei nu mai suferă.

„Astăzi, o parte din sufletul meu a plecat odată cu mama mea. După o lungă suferință, s-a stins, iar singura mea alinare este că acum nu o mai doare nimic”, a scris Roxana Ciuhulescu.

În mesajul publicat pe rețeaua de socializare, aceasta a vorbit despre legătura cu mama sa și despre recunoștința pentru anii petrecuți împreună. Ea a mărturisit că, indiferent de vârstă, în preajma mamei a rămas mereu copil.

„Oricât de mare aș fi, lângă mama am rămas mereu copil. Îți mulțumesc, mamă, pentru viață, pentru grijă și pentru toți anii în care am avut norocul să te am alături”, a transmis vedeta.

Roxana Ciuhulescu a ales să își exprime public durerea și printr-un mesaj despre iubirea pe care o păstrează pentru mama sa. În încheiere, i-a transmis acesteia că o va iubi cât va trăi și i-a cerut iertare pentru eventualele greșeli.

Mesajul publicat pe Facebook se încheie cu o formulare prin care Roxana Ciuhulescu vorbește despre credința că iubirea dintre mamă și copil continuă și după moarte.

„Mamele nu mor. Ele pleacă la Dumnezeu și continuă să ne iubească de acolo”, a scris aceasta.

Vedeta și-a încheiat mesajul cu o urare de odihnă în pace pentru mama sa: „Odihnește-te în pace, mămica mea. Iartă-mă dacă ți-am greșit vreodată. Te iubesc și te voi iubi cât voi trăi.”

Anunțul a fost făcut de Roxana Ciuhulescu pe pagina sa de Facebook, printr-un mesaj dedicat mamei. În text, ea nu a oferit detalii despre boala de care suferea aceasta, durata exactă a suferinței sau circumstanțele decesului.

Informațiile disponibile în mesaj se limitează la faptul că mama vedetei a murit după o lungă suferință. Nu au fost prezentate alte detalii despre înmormântare sau despre eventualele ceremonii de comemorare.