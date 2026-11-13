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Apocalipsa, prezisă pentru 13 noiembrie 2026. Ce au calculat oamenii de știință în urmă cu 66 de ani

Apocalipsa, prezisă pentru 13 noiembrie 2026. Ce au calculat oamenii de știință în urmă cu 66 de aniApocalipsa. Sursă foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Vineri, 13 noiembrie 2026, este data la care un studiu publicat în urmă cu 66 de ani în revista științifică Science situa un posibil scenariu de sfârșit al lumii, relatează ABC. Cercetătorii americani calculaseră că populația planetei ar putea ajunge la o creștere imposibil de susținut. Apocalipsa anticipată de modelul matematic nu s-a produs, iar evoluția demografică a schimbat între timp perspectivele asupra viitorului omenirii.

Studiul publicat în 1960 pornea de la analiza creșterii populației mondiale pe parcursul a aproximativ două milenii. Cercetătorii au observat o accelerare a ritmului demografic și au calculat că, dacă tendința s-ar fi menținut, populația ar fi crescut teoretic spre infinit pe 13 noiembrie 2026.

Autorii avertizau că oamenii „nu vor muri de foame, ci striviți în aglomerație”. Calculul a devenit cunoscut pentru data exactă asociată cu un posibil sfârșit al lumii, deși reprezenta o extrapolare matematică a evoluției populației, nu o demonstrație că omenirea urma să dispară.

De ce nu s-a produs apocalipsa anunțată pentru 13 noiembrie 2026

Modelul prezentat în revista Science a provocat controverse în rândul demografilor, însă evoluția populației mondiale a continuat să se apropie de calculele cercetătorilor până în anii '90.

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Ulterior, situația a început să se schimbe. Natalitatea a scăzut considerabil în numeroase state, iar ritmul de creștere a populației mondiale a încetinit.

Aceste modificări au făcut ca scenariul unei creșteri demografice necontrolate să nu se confirme. Potrivit celor mai recente proiecții ale Organizației Națiunilor Unite, populația planetei ar urma să atingă un maxim de aproximativ 10,3 miliarde de locuitori în anii 2080.

După acest moment, estimările indică o diminuare treptată a numărului de oameni, în locul creșterii accelerate anticipate de cercetătorii din anii 1960.

De la suprapopulare la noi amenințări pentru omenire

Studiul a fost realizat într-o perioadă marcată de tensiunile Războiului Rece, când posibilitatea unui conflict nuclear și epuizarea resurselor naturale provocau îngrijorări privind viitorul civilizației. La peste șase decenii de la publicarea cercetării, riscurile analizate de oamenii de știință s-au diversificat.

Printre principalele amenințări discutate în prezent se află schimbările climatice, posibilitatea izbucnirii unui război nuclear și dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale, inclusiv riscul pierderii controlului asupra unor tehnologii avansate.

În același timp, scăderea natalității este privită de unii economiști drept o problemă majoră pentru viitor.

Reducerea numărului de nașteri poate contribui la stagnarea economică și la accentuarea presiunii asupra sistemelor de sănătate, pe fondul îmbătrânirii populației. Astfel, în timp ce cercetătorii din anii 1960 erau preocupați de perspectiva suprapopulării, o parte dintre avertismentele actuale vizează efectele declinului demografic.

Pamantul

Pamantul. Sursa foto: AI

Ceasul Apocalipsei arată 85 de secunde până la miezul nopții

Un alt indicator care atrage atenția asupra amenințărilor globale este Ceasul Apocalipsei, creat în 1947 de organizația Bulletin of the Atomic Scientists. Acesta reprezintă simbolic apropierea omenirii de o posibilă catastrofă globală, iar miezul nopții marchează momentul unui asemenea dezastru.

În 2026, Ceasul Apocalipsei a fost fixat la 85 de secunde înainte de miezul nopții, față de 89 de secunde în anul precedent. Este cea mai apropiată poziție de miezul nopții înregistrată de la introducerea indicatorului. Printre motivele invocate de oamenii de știință se numără deteriorarea securității internaționale, amenințările nucleare, schimbările climatice și riscurile asociate inteligenței artificiale.

Ceasul nu reprezintă însă o predicție calendaristică a sfârșitului lumii, ci un avertisment simbolic privind pericolele cu care se confruntă omenirea.

La 66 de ani de la studiul care indica data de 13 noiembrie 2026, apocalipsa demografică nu s-a produs. Problemele privind viitorul populației mondiale rămân însă în atenția cercetătorilor, alături de amenințările tehnologice, climatice și militare.

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