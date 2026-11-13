Temperaturile din București sunt în creștere, iar efectul de insulă de căldură urbană accentuează disconfortul termic în perioadele caniculare. Datele analizate de specialiștii Infoclima arată că orașele din România au devenit semnificativ mai calde față de deceniile trecute, iar schimbările climatice pun presiune pe infrastructură, construcții și sănătatea populației.

În Capitală, asfaltul, betonul, clădirile dense și suprafețele reduse ocupate de vegetație contribuie la menținerea temperaturilor ridicate, inclusiv după apusul soarelui.

Potrivit proiecțiilor climatice prezentate în raportul „Starea Climei 2026”, Bucureștiul ar putea avea până în 2050 cu 10–20 de nopți tropicale în plus pe an. Fenomenul ridică probleme pentru proiectarea clădirilor și pentru consumul de energie necesar răcirii locuințelor.

Fenomenul de insulă de căldură urbană apare atunci când suprafețele construite și infrastructura orașului absorb și păstrează căldura mai mult timp decât terenurile naturale din jur. Asfaltul, acoperișurile și betonul se încălzesc în timpul zilei și eliberează treptat energia acumulată, ceea ce împiedică răcirea eficientă a aerului pe timpul nopții.

În București, diferențele de temperatură dintre zonele centrale și cele din afara orașului devin deosebit de importante în timpul episoadelor de caniculă. Analizele publicate de Infoclima arată că amplasarea stațiilor meteorologice și gradul de urbanizare influențează valorile înregistrate. Diferențele dintre măsurătorile din centrul Capitalei și cele din zonele periferice evidențiază contribuția mediului construit la încălzirea locală.

Vegetația are un rol important în reducerea acestui efect. Arborii oferă umbră, iar evaporarea apei prin frunze contribuie la răcirea aerului. În schimb, cartierele cu suprafețe extinse de beton și puține spații verzi tind să acumuleze mai multă căldură.

Proiecțiile climatice pentru Capitală indică o creștere a frecvenței zilelor și nopților cu temperaturi ridicate. Potrivit raportului „Starea Climei 2026”, până în 2050 Bucureștiul ar putea înregistra aproximativ 20 de zile tropicale suplimentare și între 10 și 20 de nopți tropicale în plus.

O noapte tropicală este definită printr-o temperatură minimă care nu coboară sub 20 de grade Celsius. Aceste episoade sunt relevante pentru sănătate, deoarece organismul are mai puține oportunități de a se recupera după expunerea la temperaturi ridicate în timpul zilei.

Raportul prezintă și diferențe între scenariile climatice analizate. În funcție de evoluția emisiilor de gaze cu efect de seră, încălzirea ar putea avea o intensitate diferită în următoarele decenii.

Creșterea temperaturilor schimbă și condițiile în care trebuie proiectate locuințele și clădirile de birouri. Construcțiile realizate în prezent vor fi utilizate într-un climat care poate fi considerabil mai cald decât cel din perioada în care au fost stabilite multe dintre normele tehnice existente.

Izolarea termică, protecția solară, ventilarea și materialele folosite pentru acoperișuri și fațade pot influența semnificativ temperatura interioară. Proiectarea trebuie să țină cont și de reducerea supraîncălzirii în timpul verii, nu doar de păstrarea căldurii în sezonul rece.

O altă consecință este creșterea cererii de energie electrică pentru aparatele de aer condiționat. În perioadele caniculare, utilizarea simultană a sistemelor de răcire poate pune presiune pe rețelele de distribuție a energiei.

Reducerea efectului de insulă de căldură presupune intervenții la nivelul întregului oraș. Extinderea spațiilor verzi, plantarea arborilor, protejarea parcurilor existente și utilizarea unor materiale care absorb mai puțină căldură pot contribui la scăderea temperaturilor locale.

Contează și modul în care sunt amenajate cartierele. Suprafețele permeabile, zonele umbrite și accesul la vegetație pot îmbunătăți confortul termic, în special în zonele dens construite.

Pentru București, adaptarea la temperaturi mai ridicate devine o problemă de urbanism, sănătate publică și planificare energetică. Evoluția climatică din următoarele decenii va depinde atât de tendințele globale, cât și de măsurile prin care orașul își poate limita vulnerabilitatea la căldură.

Concluzie: Insula de căldură urbană accentuează efectele încălzirii climatice în București. Mai multe spații verzi, clădiri adaptate la temperaturi ridicate și o infrastructură urbană proiectată pentru perioadele caniculare vor fi necesare pentru reducerea riscurilor în anii următori.