HAI România! Plătim firme de lobby ca să fim băgați în seamă în SUA! Ce s-a ales de diplomația română







În 1998, președintele României era aplaudat în picioare în Congresul American, iar astăzi angajăm firme de lobby doar ca să obținem o întâlnire la Washington. Cătălin Harnagea explică de ce diplomația românească a rămas blocată în tipare vechi de 40 de ani și cum funcționează, în realitate, intrarea în cluburi selecte precum OCDE.

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