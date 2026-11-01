Cum a fost „țepuit” Justițiarul de Berceni de propria avocată. Prejudiciul este de 18.200 lei!

Alex Constandachi, cunoscut cu numele de scenă Justițiarul de Berceni și-a dat avocata pe mâna procurorilor, acuzând-o că l-a tocat de bani și nu s-a ocupat de apărarea lui. La această oră, el are alt apărător ales. Iar avocata acuzată de înșelăciune a pierdut contestarea deciziei judecătorului de camera preliminară la ICCJ și poate începe judecarea pe fond a cauzei după stabilirea termenului de către instanță.

Conform documentelor aflate în posesia EVZ, avocata acuzată că l-ar fi țepuit pe Justițiarul de Berceni este Carmen Florentina Porim din cadrul Baroului București, care a fost anchetată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București pentru săvărșirea infracțiunii de înșelăciune în formă continuată. Judecătorul de cameră preliminară a dat undă verde începerii judecății pe fond, constatând legalitatea și temeinicia actului de sesizare a instanței.

“PORIM CARMEN FLORENTINA, avocat în cadrul Baroului București, cu ocazia încheierii contractelor de asistență juridică serie B nr. 2880680/16.08.2023, serie B nr. 2880683/28.09.2023 și respectiv serie B nr. 2880689/26.10.2023 a indus-o în eroare pe persoana vătămată COSTANDACHI DUMITRU ALEXANDRU în scopul obținerii pentru sine a unui folos patrimonial injust după cum urmează:

În legătură cu contractul de asistență juridică serie B nr 2880680/16.08.2023, nu a avut niciodată intenția de a-și executa îndatoririle contractuale, încheindu-l exclusiv în scopul prejudicierii persoanei vătămate CONSTANDACHI DUMITRU ALEXANDRU cu contravaloarea acelui contract, 4.800 de lei. Mai mult, exclusiv în scopul obținerii pentru sine de beneficii materiale ilicite, i-a prezentat persoanei vătămate o faptă neadevărată (taxa timbru aferentă acelei cereri de chemare în judecată solicitată de instanță ar fi fost de 2200 de lei când, în realitate, pentru o astfel de acțiune, ar fi fost de 140 de lei) în scopul obținerii pentru sine a 2200 de lei.

Astfel a prejudiciat-o pe persoana vătămată cu 7000 de lei; în legătură cu contractul de asistență juridică serie B nr 2880683/28.09.2023, nu a avut niciodată intenția de a-și executa îndatoririle contractuale, încheindu-l exclusiv în scopul prejudicierii persoanei vătămate CONSTANDACHI DUMITRU ALEXANDRU, creându-i un prejudiciu de 5.000 de lei. Mai mult, exclusiv în scopul obținerii pentru sine de beneficii materiale ilicite, i-a prezentat persoanei vătămate o faptă neadevărată (taxa timbru aferentă acelei cereri de chemare în judecată solicitată de instanță ar fi fost de 4000 de lei când, în realitate, pentru o astfel de acțiune, ar fi fost de 440 de lei) în scopul obținerii pentru sine a 4000 de lei. Astfel a prejudiciat-o pe persoana vătămată cu 9000 de lei;

Din actul de sesizare a instanței reiese că persoana vătămată CONSTANDACHI Dumitru Alexandru a avut nevoie de reprezentare avocațială în cursul lunii august 2023 pentru a chema în judecată unele instituții de presă. Avocata i-a fost recomandată de Valentin Coseacov, martor în dosar. În 16.08.2023 s-au întâlnit în incinta Curții de Apel București în vederea semnării contractului de asistență juridică.

Onorariul pentru un prim contract de reprezentare într-o acțiune de calomnie făcută de Constandachi înpotriva unui trust de presă a fost de 4800 lei (fără cheltuieli).Plata onorariului a fost făcută prin transfer bancar în 16.08.2023, dovada fiind atașată la dosar

“La 20.09.2023, inculpata PORIM CARMEN FLORENTINA i-a solicitat persoanei vătămate CONSTANDACHI DUMITRU ALEXANDRU suma de 2.200 lei reprezentând taxă de timbru aferentă introducerii acțiunii vizate de contractul seria B nr. 2880680/16.08.2023 (a se vedea în acest sens captura de ecran a conversațiilor pe Whatsapp dintre persoana vătămată și avocatul PORIM CARMEN MIHAELA). La 20.09.2023 plata taxei de timbru în valoare de 2200 lei a fost realizată de către persoana vătămată CONSTANDACHI DUMITRU ALEXANDRU prin transfer bancar (…) Persoana vătămată nu a primit niciodată dovada achitării acestei taxe de timbre”.

Conform rechizitoriului, noul apărător al Justițiarului de Berceni a contactat-o pe avocata Carmen Porim pentru a avea o întrevedere în vederea recuperării sumelor plătite de el. Tot fără succes.

“La 21.03.2024, un cunoscut al persoanei vătămate, martorul BOZIERU GEORGE, a apelat-o telefonic pe inculpata PORIM CARMEN FLORENTINA solicitându-i o întrevedere în vederea acordării de asistență juridică. Inculpata, în ciuda afirmațiilor făcute noii avocate a persoanei vătămate în sensul că este plecată din București până la 25.03.2024, a acceptat, de principiu, să se vadă cu martorul BOZIERU GEORGE a doua zi, 22.03.2024. Astfel, a doua zi cei doi urmau să mai discute o dată la telefon și să stabilească concret data și locul unde urmau să se întâlnească. Martorul BOZIERU GEORGE i-a comunicat persoanei vătămate rezultatul discuției preliminare purtate cu inculpata astfel încât a fost „verificată” lipsa din oraș a inculpatei, și implicit reaua sa credință. Martorul BOZIERU GEORGE nu a mai contactat-o pe 22.03.2024 pe inculpata PORIM CARMEN FLORENTINA”.

Ca urmare a amânării și a motivării amânării întrevederii, la 21.03.2024, ora 23:58:09, în urma discuțiilor dintre persoana vătămată și noul său avocat, a fost formulate plîmngerea penală împotriva avocatei Porim.

Cererea de chemare în judecată formulată de avocata Porim pentru partea vătămată Constandachi a fost înregistrată la Tribunalul București la opt zile după ce noul avocat al persoanei vătămate i-a solicitat inculpatei restituirea banilor plătiți de persoana vătămată cu titlu de onorarii avocațiale și taxe de timbru, respectiv 5 zile de când a trimis plângerea penală pentru înșelăciune la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București. Era vorba, în cererea înregistrată, de chemarea în judecată a trei trusturi de presă.

Rezultă așadar că avocatul PORIM CARMEN FLORENTINA, în legătură cu contractul de asistență juridică seria B nr 2880680/16.08.2023, nu a avut niciodată intenția de a-și executa îndatoririle contractuale, încheindu-l exclusiv în scopul prejudicierii persoanei vătămate CONSTANDACHI DUMITRU ALEXANDRU cu contravaloarea acelui contract, 4.800 de lei. Mai mult, exclusiv în scopul obținerii pentru sine de beneficii materiale ilicite, i-a prezentat persoanei vătămate o faptă neadevărată (taxa timbru aferentă acelei cereri de chemare în judecată solicitată de instanță ar fi fost de 2200 de lei când, în realitate, pentru o astfel de acțiune, ar fi fost de 140 de lei) în scopul obținerii pentru sine a 2200 de lei. Astfel a prejudiciat-o pe persoana vătămată cu 7000 de lei”.

Din rechizitoriu reiese că, după încheierea contractului de asistență juridică seria B nr 2880680/16.08.2023, la 26 și 27.09.2023 persoana vătămată a discutat telefonic cu inculpata în vederea chemării în judecată și a altor 5 instituții de presă. În acest sens, la 28.09.2023, cei doi s-au întâlnit în incinta sediului Curții de Apel București în vederea încheierii contractului de asistență juridică seria B nr. 2880683/28.09.2023. Onorariul stabilit a fost de 5000 de lei. Constandachi a primit factura de la cabinetul avocatei.

La 08.02.2024, ora 13:38, prin intermediul mesageriei Whatsapp, avocat PORIM CARMEN FLORENTINA i-a transmis persoanei vătămate următorul mesaj: <Bună ziua Alexandru. Am fost contactată telefonic de grefiera de cazuri pe cele 3 dosare cu Instituțiile de știri și avem de achitat câte o taxa de 1000 lei pe fiecare dosar. Imi poti vira banii și mâine mă ocup de plată ca se și depun și să ne dea prim termen. O zi bună>.

În continuare, imediat, avocat PORIM CARMEN FLORENTINA îi mai transmite persoanei vătămate încă un mesaj, <Un total de 3000 lei.> Față de informațiile primate, persoana vătămată îi răspunde avocatului, comunicându-i că are cunoștință de faptul că taxa de timbru este de 100 de lei pentru „defăimare și calomnie”. Față de ezitările persoanei vătămate inculpata PORIM CARMEN FLORENTINA i-a răspuns, cu referire la cuantumul ridicat al taxei de timbru, <Pentru acțiunea în răspundere matrimonială și prejudiciu adus prin publicarea datelor personale>.”

Procurorul a precizat, în rechizitoriu, că grefierul de caz nu încunoștințează telefonic, sub nicio formă, reclamanții din dosarele civile cu privire la cuantumul taxelor de timbru pe care le au de achitat. Comunicarea cuantumului taxelor de timbru se face în scris, iar nu telefonic.

În legătură cu contractul de asistență juridică seria B nr. 2880683/28.09.2023, persoana vătămată CONSTANDACHI DUMITRU ALEXANDRU i-a plătit inculpatei PORIM CARMEN FLORENTINA un total de 9.000 lei (5.000 lei onorariul avocațial și 4.000 „taxa de timbru”).

Cererea de chemare în judecată a fost înregistrată la Tribunalul București sub numărul 9682/3/2024 din 26.03.2024 (la 8 zile după ce noul avocat al persoanei vătămate i-a solicitat suspectei restituirea banilor plătiți de persoana vătămată cu titlu de onorarii avocațiale și taxe de timbru, respectiv 5 zile de când a trimis plângerea penală pentru înșelăciune la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București). Deși contractul viza chemarea în judecată a cinci instituții de presă, în cererea de chemare în judecată erau menționate doar patru.

Procurorul a evidențiat atitudinea avocatei, care nu i-a trimis părții vătămate dovada achitării taxelor judiciare de timbre, deși acesta a insistat. Noul apărător ales de Constandachi a încercat să ia legătura cu avocata Porim, dar fără șanse. Mai mult, în timpul anchetei a reieșit că avocata Porim l-ar fi mințit pe Justițiarul de Berceni că a solicitat celor cinci trusturi daune de câte 10.000 euro, în realitate fiind vorba de căte 25.000 de euro pentru fiecare trust, sume ce se regăsesc în chemările în judecată înregistrate la instanță.

Procurorul de caz a evidențiat următoarea situație de fapt:

“Rezultă, așadar, că avocatul PORIM CARMEN FLORENTINA, în legătură cu contractul de asistență juridică seria B nr 2880683/28.09.2023, nu a avut niciodată intenția de a-și executa îndatoririle contractuale, încheindu-l exclusiv în scopul prejudicierii persoanei vătămate CONSTANDACHI DUMITRU ALEXANDRU, creându-i un prejudiciu de 5.000 de lei. Mai mult, exclusiv în scopul obținerii pentru sine de beneficii materiale ilicite, i-a prezentat persoanei vătămate o faptă neadevărată (taxa timbru aferentă acelei cereri de chemare în judecată solicitată de instanță ar fi fost de 4000 de lei când, în realitate, pentru o astfel de acțiune, ar fi fost de 440 de lei) în scopul obținerii pentru sine a 4000 de lei. Astfel a prejudiciat-o pe persoana vătămată cu 9000 de lei.”

Prin cererea înregistrată la 30.05.3023 sub numărul 13753/302/2023 la Judecătoria Sectorului 5 București, reclamantul Duțu Băluță Radu a chemat în judecată mai mulți pârâți, printre aceștia fiind și Constandachi.

“Pe lângă contractele de asistență juridică mai sus menționate, persoana vătămată a încheiat cu inculpata și un al treilea contract de asistență juridică în contextul în care fusese chemat în judecată într-un dosar înregistrat pe rolul Judecătoriei Sectorului 5 București. În vederea încheierii contractului persoana vătămată și suspecta s-au întâlnit la 26.10.2023 incinta Curții de Apel București în vederea semnării contractului. Se observă faptul că acest al treilea contract de asistență juridică a fost încheiat la 2 zile după ce persoanei vătămate îi fusese comunicată cererea de chemare în judecată la care am făcut referire mai sus”.

“Reținem deci că mesajul din 29.02.2024, ora 09:07, a fost transmis de către inculpată exclusiv în vederea menținerii în eroare a persoanei vătămate cu privire la exercitarea atribuțiilor contractual asumate”. (…) Cele de mai sus converg către concluzia că, de la început, inculpata PORIM CARMEN FLORENTINA nu a avut intenția de a-și executa obligațiile contractuale asumate în baza contractului de asistență juridică seria B nr. 2880689/26.10.2023, ci doar de a induce în eroare pe persoana vătămată CONSTANDACHI DUMITRU ALEXANDRU în contextul neexecutării susmenționatului contract de asistență juridică creându-i astfel un prejudiciu material în cuantum de 2.200 de lei. Așa cum se poate observa din secțiunea aferentă contractului de asistență juridică seria B nr. 2880689/26.10.2023, inculpata a încheiat contractul cu persoana vătămată nu cu intenția de a-și executa obligațiile contractuale, ci cu intenția de o induce în eroare pe persoana vătămată. Rezultă, așadar, că avocatul PORIM CARMEN FLORENTINA, în legătură cu contractul de asistență juridică seria B nr. 2880689/26.10.2023, nu a avut niciodată intenția de a-și executa îndatoririle contractuale, încheindu-l exclusiv în scopul prejudicierii persoanei vătămate CONSTANDACHI DUMITRU ALEXANDRU creându-i un prejudiciu de 2.200 de lei. Situația de fapt expusă mai sus pe larg conduce către concluzia că există probe în sensul că inculpata PORIM CARMEN FLORENTINA, avocat în cadrul Baroului București, a săvârșit o infracțiune de înșelăciune în formă continuată prev. de art. 244 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (3 acte materiale, câte unul aferent fiecăruia din cele 3 contracte de asistență juridică încheiate cu persoana vătămată CONSTANDACHI DUMITRU ALEXANDRU, contractul de asistență juridică 2880680/16.08.2023, contractul asistență juridică nr. 2880683/28.09.2023 și respectiv contractul de asistență juridică seria B nr. 2880689/26.10.2023), în urma căreia persoana vătămată CONSTANDACHI DUMITRU ALEXANDRU a suferit un prejudiciu în valoare de 18.200 de lei”.

Audiat ca persoană vătămată în timpul anchetei, Constandachi s-a constituit parte civilă cu echivalentul în lei a 15.000 Euro reprezentând daune morale și materiale suferite în urma săvârșirii infracțiunii de înșelăciune de către avocata Carmen Porim, prejudiciul material fiind stabilit la suma de 18.200 lei.

Urmărirea penală s-a realizat în prezenta cauză fără luarea vreunei măsuri preventive privative sau restrictive de libertate.

Prin ordonanța Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București nr. 137/158/P/2024 din 14.10.2025, definitivă prin respingerea contestației ca nefondată prin încheierea Curții de Apel București din 11.12.2025, a fost dispusă instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra 18.200 lei în vederea recuperării pagubei produse prin infracțiune asupra tuturor bunurilor mobile și imobile aparținând suspectei PORIM CARMEN FLORENTINA, pentru săvârșirea în formă continuată a unei infracțiuni de înșelăciune prev. de art. 244 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (3 acte materiale, câte unul aferent fiecăruia din cele 3 contracte de asistență juridică încheiate cu persoana vătămată CONSTANDACHI DUMITRU ALEXANDRU, contractul de asistență juridică 2880680/16.08.2023, contractul asistență juridică nr. 2880683/28.09.2023 și respectiv contractul de asistență juridică seria B nr. 2880689/26.10.2023.”

În timpul urmăririi penale, avocata s-a prevalat de dreptul la tăcere.

La judecarea care a avut loc în camera preliminară, inculpata Porim Carmen Florentina a formulat cereri și excepții, invocând nelegala sesizare a instanței ca urmare a imposibilității stabilirii obiectului și limitelor judecății, în opinia inculpatei, unicul remediu procedural fiind restituirea cauzei la procuror în vederea refacerii actului de trimitere în judecată.

“Or, contractele de asistență juridică îndeplinesc toate cerințele formale stabilite de UNBR și de Baroul București. Din punct de vedere subiectiv, nu rezultă intenția inculpatei de a induce în eroare clientul, în scopul obținerii onorariului fără executarea prestațiilor asumate. Apărarea a apreciat că parchetul nu a probat că a existat o acţiune de inducere în eroare care să fi avut un caracter determinant pentru încheierea contractului de asistenţă juridică. Prin urmare, nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 244 alin. 1 Cod penal. (...) Rechizitoriul tratează activitatea profesională a avocatului ca pe aceea a unui oarecare prestator de servicii care și-a asumat realizarea unei lucrări într-un anumit termen și în anumite condiții de calitate întru satisfacerea interesului clientului”.

După ce a analizat toate actele din dosar, în baza propriului examen efectuat asupra cauzei, judecătorul de cameră preliminară a reținut că rechizitoriul nr. 137/158/P/2024 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor legale.

“Obiectul camerei preliminare este acela de a verifica primordial claritatea acuzației, respectiv a descrierii faptei penale, ca manifestare obiectivă în sfera realității, într-o manieră detaliată, explicită, lipsită de ambiguitate, care să permită inculpatului înțelegerea deplină a conținutului faptic al acuzației penale, iar judecătorului individualizarea, dincolo de orice echivoc, a obiectului și limitelor judecății. Nu orice împrejurare poate fi calificată ca o neregularitate a actului de sesizare care să atragă incidenţa procedurii de remediu prevăzută în art. 345 alin. 2 şi 3 Cod procedură penală, rolul camerei preliminare fiind acela de a stabili dacă sunt respectate exigenţele Codului de procedură penală şi nu de a impune procurorului un anumit stil de redactare a actului de sesizare, de a insera unele aspecte sau de a cenzura anumite raţionamente folosite. În doctrina juridică şi jurisprudenţă s-a arătat că judecătorul de cameră preliminară nu verifică temeinicia acuzaţiei formulate prin actul de sesizare, existenţa unui suport probatoriu al situaţiei de fapt descrise în rechizitoriu sau caracterul lacunar şi insuficient al probatoriului, stabilirea incidenţei şi nici legalitatea sau temeinicia încadrării juridice reţinute în actul de sesizare ori existenţa unui impediment dintre cele prevăzute în art. 16 Cod procedură penală, ci doar întrunirea exigenţelor prevăzute în art. 328 Cod procedură penală (în acest sens, încheierea nr. 230 din 25 martie 2015, încheierea nr. 11 din 6 februarie 2015, încheierea nr. 138/C din 20 mai 2015 ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie). Judecătorul de cameră preliminară nu are competenţa de a stabili dacă afirmaţiile din actul de sesizare sunt nereale sau interpretate subiectiv de către procuror, fără a fi fundamentate probator, astfel cum susţine apărarea inculpatei, aceste aspecte vizând temeinicia acuzaţiei, care excedează verificărilor efectuate în cadrul procedurii de cameră preliminară. În aceste coordonate de principiu, judecătorul de cameră preliminară reține că exigențele de descriere ale acuzațiilor au fost respectate prin actul de sesizare, astfel încât cererile prin care se invocă neregularitatea rechizitoriului sunt neîntemeiate”.

Judecătorul de cameră preliminară nu a fost înduplecat de apărarea avocatei Porim.

„În dezacord cu apărarea, judecătorul de cameră preliminară constată că faptele reținute în sarcina inculpatei sunt expuse într-o formă amplă, detaliată în cadrul secțiunii în fapt a rechizitoriului, nefiind posibil ca la secțiunea în drept, să fie reluată întreaga expunere. Judecătorul de cameră preliminară face precizarea că, în vederea cunoaşterii concrete a acuzaţiilor ce i se aduc, condiţie de bază pentru asigurarea posibilităţii de a-şi realiza o apărare efectivă, este necesară lecturarea integrală a rechizitoriului. Referitor la criticile privind lipsa reprezentării, în plan intelectiv, a săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, judecătorul de cameră preliminară reţine că acestea privesc fondul cauzei, fiind aspecte legate de tipicitatea infracţiunii prevăzute de art. 244 alin. 1 Cod penal, excedând prezentului moment procesual. (...) Concluzionând, judecătorul de cameră preliminară reţine că faptele sunt descrise în rechizitoriu de o manieră completă şi coerentă, inculpatei fiindu-i furnizate informații suficiente pentru a înțelege de o manieră clară și precisă învinuirea ce i se aduce, iar instanţei elemente care conturează în mod neechivoc obiectul şi limitele judecăţii. Față de aceste considerente, judecătorul de cameră preliminară va respinge, ca neîntemeiate, cererile şi excepţiile formulate de inculpata Porim Carmen Florentina. În baza art. 346 alin. 2 C. proc. pen., va constata competenţa, legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 137/158/P/2024 din data de 15.01.2026 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, privind pe inculpata Porim Carmen Florentina, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Va dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpata Porim Carmen Florentina”.

Avocata Porim a contestat această decizie la ICCJ, dar contestația i-a fost respinsă în 7.10.2026, drept urmare poate începe judecarea pe fond a dosarului.

Recent, Alexandru Constandachi alias Justițiarul de Berceni a fost reținut și dus la arestare, fiind acuzat de lipsire de libertate în mod ilegal și lovire sau alte violențe, în urma unui incident care a avut loc la Ploiești. El, alături de alt complice, ar fi scos din mașină un tânăr de 25 de ani și l-ar fi agresat.

Victima agresiunii fusese acuzată de o viol de către o minoră în vârstă de 16 ani. Judecătorul de drepturi și libertăți a decis, însă, ca Justițiarul de Berceni să fie plasat în arest la domiciliu. La fel și complicele lui. Acesta este George Daniel Bozieru, prieten care apare ca martor în dosarul în care avocata Carmen Porim e trimisă în judecată.