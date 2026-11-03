Nicolae Ceaușescu s-a lansat după 1972, într-o cursă de dezvoltare pe credit de la FMI și BIRD ca parte a Băncii Mondiale. Inundațiile din 1970 și 1975, cutremurul din 1977 au avut costuri importante de refacere. În plus, Ceaușescu a mizat pe o politică de industrializare masivă de sistematizare rurală, urbană. În toamna lui 1981, la Motru, minerii au protestat cerând „pâine”. A fost un protest de mai mică anvergură decât cel din 1977, dar care nu a putut fi prevenit de către Securitate. Regimul începuse să fie criticat tot mai deschis. Securitatea va înăspri.

Nicolae Ceaușescu ia măsuri dure în privința criticilor din Diaspora. A decis pur și simplu să se arunce în aer secția românească de la Munchen a „Radio Europa Liberă”, Din fericire, atentatul a eșuat. Executantul a fost celebrul terorist „Carlos Șacalul”. A ordonat eliminarea a doi dizidenți pe care îi considera incomozi, scriitorul Virgil Tănase și scriitorul Paul Goma.

Agricultura și zootehnia s-au derulat atât intensiv cât și extensiv. Asta înseamnă că atunci când nu au mai fost suprafețe unde să fie extinsă agricultura, sau să fie extise pășunile, s-a trecut la exploatare extensivă. Aportul de elemente chimice din sol a fost suplinit puternic de îngrășăminte. Anul 1980 a fost anul în care Ceaușescu a realizat în ce intrase. România era amenințată cu incapacitatea de plată. Se apropia prima rambursare serioasă a ratelor la împrumuturi. Reacția lui Ceaușescu a fost invers decât se preconiza și a adâncit criza.

Nicolae Ceaușescu a avut o bună cooperare cu structura care azi stă la baza UE, Comunitatea Economică Europene, CEE. În 1971, s-a elaborat Sistemul Generalizat de Preferințe. România a beneficiat în 1974, de acest sistem ca urmare a faptului că s-a încadrat în baremul de acceptare, fiind singurul stat socialist din Europa Centrală și de Est, admis.

Dacă până în 1973, România împrumutase sub un miliard de dolari, în 1980, suma, fără dobânzi era de aproape 11 miliarde de dolari. Evident, la acestea se adăugau dobânzi. În 1976, România avea de plată rate de sub 10 milioane dolari. În 1980, deja ratele erau de 1,5 miliarde de dolari. În 1981, rata a atins pragul psihologic de 2 miliarde de dolari. În 1982, deja ratele se vor apropia de 3 miliarde de dolari. România a întârziat plățile și o parte din valuta obținută din exporturi era poprită de creditori.

Așa se face că undeva în 1982, România care avea conturile aproape goale (circa 400 milioane dolari în conturi), un deficit de cont curent de 2,2 miliarde de dolari. Rezerva BNR atingea circa 2 miliarde dolari din care trei sferturi reprezentau contravaloarea depozitului de aur. Raportat la PIB, în 1978, România avea datorii echivalente cu 3% din PIB. În 1980, datoria se cifra la aproape 30% din PIB. Se știe că dacă se ajunge la 60% din PIB; FMI și Banca Mondială emit semnale clare de alarmă.

În 1981, Nicolae Ceaușescu își face calculele. Ratele de rambursat cu dobânzile aferente echivalau cu peste 30% din valoarea exporturilor românești. În 1981, Ceaușescu ia taurul de coarne și merge la FMI. Cere o altă linie de credit, pentru a plăti ratele restante. Se adunaseră în jur de 5-6 miliarde de dolari, care neplătite, ar fi adus României incapacitatea parțială de plăți.

Apoi, cât încă mai avea Clauza Națiunii celei mai favorizate și Sistemul Generalizat de Preferințe, Ceaușescu a decis. Pe lângă cele 11 miliarde fără dobânzi, penalitățile și noile credite vor fi și ele circa 3 miliarde de dolari. Dobânzile vor ajunge spre finalul anilor 80 la 7 miliarde de dolari. Așadar, Ceaușescu dorea să ramburseze 14 miliarde, contravaloarea creditelor, 7 miliarde dolari dobânzi, adică în total 21 miliarde de dolari.

Așadar, în 1981, Ceaușescu decide că din 1982, România va plăti integral datoriile externe. Miza pe generalizarea exporturilor. Miza pe statele africane, asiatice și sud-americane. A decis să se reducă drastic consumul și tot ce era competitiv trebuia să meargă la export.

Nicolae Ceaușescu opta mult pentru barter, pentru a ocoli poprirea valutei convertibile la export. De exemplu, exporta automobile Dacia în Algeria, Irak, Libia și primea petrol la schimb. Benzina și motorina se obțineau cu energie electrică. Pe asta o obținea prin import. Dacă la mijlocul anilor 70 ai secolului XX, România avea statut de exportator de energie în CAER, în 1981, era importator. Ori, importul era achitat cu produse de mobilier și alimentare.

Agricultura, zootehnia, industria extractivă și petrochimică, a bunurilor de larg consum, a construcțiilor de mașini, mașini grele, mașini-unelte au fost orientate masiv spre export. Ceaușescu va interzice până și importul de cafea din Columbia. Pentru automobile, condiția era depunerea sumei la CEC. Urmau 5 ani de așteptare pe liste. De aceea, paradoxal, o mașină veche ajungea să coste mai mult decât una nouă. În plus, aprobările pentru ARO sau Dacia, ori Trabant se vindeau de către cei care le obțineau.

Puteau reprezenta aproape 20 % din valoarea mașinii. De exemplu, un fotbalist care devenise campion cu echipa lui primea aprobare pentru ARO. Mașina valora 100 000 lei la poarta fabricii. Aprobarea pentru un păstor de la munte care avea nevoie de o astfel de mașină se vindea cu 15-20 000 lei.

În paralel cu exporturile, Ceaușescu a continuat investițiile în industrie, agricultură, zootehnie și în construcțiile de locuințe, pe fondul sistematizării satelor și orașelor. În 1981 și până în 1986, conform mărturiilor fostului Ministru de Finanțe din perioada 1981-1986, Petre Gigea-Gorun, s-au construit 724 000 apartamente.

În 1948-1978,s-au proiectat și ridicat doi mamuți termoenergetici, Rovinari (1968-1979) și Turceni (1973-1979). Termocentral Turceni trebuia să producă în 1980-1981, după punerea în funcțiune în iulie 1978, 2640 MW. Inițial, a pornit cu un grup de 330 MW. Primul grup de la Rovinari producea energie din 1972 cu trei grupuri, ulterior, având alte trei până în 1979. Fiecare grup trebuia să producă tot câte 330 MW.

Deși în 1987, planificat era să producă 50% din necesarul de energie pe cărbune al României, ele nu produceau decât 27%. Chiar și presa oficială din 1980 și 1981 critica deficiențele în aprovizionarea și în calitatea lignitului extras și trimis către aceste termocentrale. Se compensa cu arderea păcurii. Dacă inițial, păcura ocupa 4% din materia primă, se va ajunge să se utilizeze până la 35% păcură arsă pentru a se obține energie.

Aceste sincope, capacitatea calorică a cărbunelui ars (900-1000 kcal/kg, față de calculul proiectat 1400-1600 kcal/kg), uzura instalațiilor reparate superficial au dus la ideea de a se reduce consumul de electricitate, livrarea de căldură și apă caldă către populație. Instalațiile fuseseră construite cu piese din import. Importurile s-au redus și cărbunele nu putea fi curățat de nisip și alte impurități înainte de ardere.

Încă din 1979, Ceaușescu voia ca pe lângă Turceni și Rovinari ( capacități energetice ridicate în Gorj), să se comstruiască în Mehedinți o termocentrală la Halânga. Ea trebuia să furnizeze aburul pentru viitorul Combinat de Apă Grea de la Drobeta Turnu Severin. Halânga urma să aibă 6 cazane care să dezvolte în total 247 MW. Cele 6 cazane de 420 tone/oră alimentate cu lignit și păcură au alimentat acel combinat de la Turnu Severin.

Acesta trebuia să producă apa grea pentru viitoarea Centrală Nucleară de la Cernavodă. Combinatul a început să fie construit în 1980, fiind operațional în 1987-1988. A fost proiectat să producă 360 tone apă grea pe an, una din cele mai mari capacități din lume.

În noaptea de 21 februarie 1981, patru bărbați, considerați a fi fost coordonați de celebrul Carlos ”Șacalul” (care ar fi negociat personal cu partea română) au plasat o bombă la sediul Radio Europa Liberă din Munchen, sperând să arunce în aer secția română a radioului, așa cum fusese înțelegerea secretă cu Securitatea din România. Bomba adusă cu o mașină, până în apropierea sediului vizat avea 15 kg de ”Nitropenta”, explozibil plastic fabricat în România.

Bomba a fost plasată în apropierea redacției cehe a postului, unde lucrau trei redactori, care aveau sarcina de a pregăti știrile orei 22. Bomba urma să fie controlată, fie prin ceas, fie prin radio (nu s-a stabilit modul de detonare din cauza distrugerii cauzate de explozie), imediat ce fusese plasată.

Telefonul din redacție a sunat, receptorul a fost ridicat, la ora 21.50, însă cel care a inițiat convorbirea nu a răspuns. Bomba a explodat, șocul fiind considerabil, atât timp cât a fost înregsitrat de acele seismografelor germane.

Deși nu a murit nimeni, dar doi locatari din vecinătatea sediului și patru angajați ai ”Europei Libere” au fost grav răniți. Pagubele au fost de 2 milioane de dolari. Ulterior, după 1990, s-a încercat negarea de către unii oficiali a faptului că Securitatea română ar fi fost inițiatoarea acțiunii.

Ceaușescu, văzând eșecul de la Europa Liberă și confruntat cu fuga lui Pacepa, a dorit în 1982, asasinarea scriitorului Virgil Tănase și a dizidentului Paul Goma, apropiați de Europa Liberă.

Matei Haiducu, ofițerul spion care trebuia să execute misiunile (ordin primit la 13 ianuarie 1981) se deconspiră la DST (serviciul francez de securitate) în anul 1981, iar francezii decid că este momentul să acționeze în cursul anului 1982, înșelând vigilența lui Ceaușescu. Ulterior, în august 1982, francezii vor face publică ideea că Nicolae Ceaușescu a dorit să îi lichideze pe cei doi, care apar lângă ofițerul care trebuia să execute misiunea.

În 1981, Nicolae Ceaușescu are foarte puține vizite externe. De fapt anii cu vizitele cele mai puține sunt: 1985 (5 vizite), 1981 și 1989 (4 vizite), 1986 (2 vizite). Se va vedea că în afara obișnuitelor vizite la Moscova sau în state ca Polonia, Cehoslovacia, Bulgaria, Iugoslavia, Ceaușescu ajunge în state cu model economic de tip economie de piață, în perioada 1981-1989 în: RFG, Austria, Cipru, Malta, Grecia, Turcia, Canada, Singapore, Malayezia, Australia, India. De remarcat este faptul că Nicolae Ceaușescu nu a ajuns vreodată în Irlanda sau în Israel.

În 12 septembrie 1980, la Ankara, Generalul Kenan Evren a dat o lovitură militară devenind liderul statului. Vasile Patilineț, numit în 26 iunie 1980, Ambasador la Ankara, a raportat exact mersul evenimentelor. Deși s-a crezut că din 1972 se certase cu Nicolae Ceaușescu, faptul că a fost trimis ca Ambasador la Ankara, arată încrederea pe care Ceaușescu o avea în el. Relația cu Turcia era importantă pentru a testa statele occidentale (Turcia era membru NATO) dar și din Orientul Mijlociu. Patilineț, până la moartea sa suspectă din 9 octombrie 1986, într-un accident de mașină, a participat periodic la întâlniri, excursii de vânătoare, discutând cu diplomații străini acreditați la Ankara și oficialii turci. Faptul a fost amintit de publicațiile locale turcești.

Pe 21 ianuarie 1981, Ceaușescu vizitează Bulgaria. În 19-21 mai, ajunge în Cehoslovacia. În 9-12 iunie, ajunge în Austria. Ca de obicei, în 31 iulie, Ceaușescu merge să se vadă cu Leonid Brejnev. Va fi ultima întrevedere dintre cei doi lideri. Brejnev va deceda pe 10 noiembrie 1982 și va fi urmat de Yuri Andropov, fost șef KGB și fost instructor al lui Ceaușescu în timpul cât a studiat la Moscova.

Alois Indra, Președintele Adunării Federale a Republicii Socialiste Cehoslovace ajunge la București în toamna lui 1981. În 1981, la București vine o comisie tehnico-științifică din Canada pentru a pune la punct detaliile Centralei Atomo-Electrice de la Cernavodă gândită în a avea 5 reactoare. Primul reactor se va da în folosință în 1996.

Așadar, anul 1981 a fost sărac la capitolul vizite ale unor oficiali străini la București. În schimb, Ceaușescu se va concentra pe discuțiile cu reprezentanții Corpului Diplomatic străin acreditați la București.

Pe fondul crizei datoriei externe, Nicolae Ceaușescu merge în 7 martie la Institutul pentru Mecanizarea Agriculturii din Băneasa. În vara lui 1981, vizitează platformele industriale, instituții de învățământ din Județul Olt și apoi exploatările miniere și industriale din Județul Gorj.

A mai vizitat câteva platforme industriale din județul Brașov. A mers la combinatele speciale din Făgăraș, fabricile din Brașov. În iulie 1981, a mers la Constanța, în vizite de lucru în agricultură, la CAP Plopeni, pe 7 iulie 1981. În septembrie, a mers la Ruginoasa Iași, unde a vizitat structurile cooperatiste agricole și zootehnice din zonă.

Nu a ocolit nici problemele sportive. Pe Stadionul „23 August” (acum este Arena Națională pe locul acestuia), a deschis Universiada de Vară.

În octombrie și noiembrie 1981, a ales Județul Călărași, IAS Dragalina și Județul Bistrița, unde s-a axat pe vizite la CAP-uri.

În 19 -20 octombrie 1981, minerii de la Motru au protestat violent contra decretului semnat de Ceaușescu, nr. 313 din 17 octombrie 1981 Decretul limita rația de pâine la 400 g pentru un miner pe zi și se condiționa prezentarea buletinului. 1000 mineri au atacat sediul PCR și al Securității, scandând „Vrem Pâine!”, „Jos Ceaușescu”! Vasile Patilineț nu mai era Ministrul Minelor, fiind diplomat la Ankara până la moartea lui din 1986.

Peste 1000 mineri s-au revoltat. Majoritatea erau navetiști. Ei erau cei care aduceau pâine familiilor lor de acasă. Decretul lui Ceaușescu i-a înfuriat pentru că familiile lor care nu erau din Motru ar fi murit de foame.

Securitatea a reușit să țină lucrurile sub control, inclusiv cu focuri de armă. au fost arestări. 12 lideri au suferit căndamnări grele. Din păcate, minerii nu au putut să obțină anularea restricțiilor impuse.

Lucrurile începeau să devină tot mai grele în România lui Ceaușescu. Dictatorul român începuse să ia în calcul chiar suprimarea adversarilor interni și din Diaspora.