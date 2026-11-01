În 1978, Nicolae Ceaușescu ajunge pentru ultima dată în SUA. Vizitează Marea Britanie. Îl mituiește pe Președintele SUA și apoi face contracte cu britanicii. Visează la Premiul Nobel pentru că în 1977, mediase un acord între Israel și Egipt. Nu avea însă să fie, premiul fiind luat de cei pe care îi așezase la masă. Sistemul său primește cea mai grea lovitură când omul lui de încredere, Generalul de Securitate Ion Mihai Pacepa defectează în SUA. Nicolae Ceaușescu are 60 de ani și „45 ani de activitate revoluționară”. Vizitează Asia, cu opriri în China, Coreea de Nord, Vietnm. În urmă cu trei decenii, în 1948, primea primul post guvernamental. După trei decenii, era liderul absolut al României.

Jimmy Carter l-a primit pe liderul român Nicolae Ceaușescu în SUA, în ultima vizită a lui Ceaușescu peste Ocean în perioada 12-17 aprilie 1978. Dacă vom citi „Orizonturi roșii” vom vedea că generalul Pacepa relatează pe larg cum Ceaușescu își bătea joc la propriu de liderul american. Îl considera nepotrivit ca lider fiindcă rămăsese fermier. Dictatorul ordonase chiar înființarea unei agenții românești la Atlanta, Georgia, statul american natal al lui Carter. Evident, era înțesată de „băieții deștepți”. Pur și simplu, Ceaușescu voia să-i cumpere arahidele produse de ferma lui Jimmy Carter.

Pentru asta, evident, liderul american ar fi trebuit să-l lase pe Ceaușescu să viziteze „inima” cercetărilor spațiale și tehnologice americane. Liderul român era fericit la propriu că americanii nu puseseră piedici deschiderii acestei agenții a DIE. Elena Ceaușescu le spunea familiei Rosalynn (născută Smith) și Jimmy Carter, „Domnul și Doamna Arahidă”. Ca să nu rămână mai prejos, a solicitat ca neapărat să obțină o diplomă. S-a supărat că se găsise tocmai o Academie din Illinois. Ea dorea neapărat din Washington. Până la urmă, a ieșit cum dorea Ceaușescu. Evident și „savanta” și-a primit ce a dorit.

Camionul DAC 120 DE, dorit de Nicolae Ceaușscu a pornit de la un camion gigant american. Acesta a fost cumpărat de România din SUA de la firma Lectra Haul în 1978. Proiectarea a durat mulți ani, aproape un deceniu până în 1988. În 1988, a fost omologat, testat și a început producția. În afară de 5 exportate în Australia, restul de 15 au ajuns la complexe miniere.

Prețul de piață al unui astfel de camion era de aproape 1 milion dolari. Ceaușescu a ales să vândă la preț de dumping. Acel monstru s-a vândut cu 300 000 dolari. O mașină sport de lux de exemplu, un Ferrari Testarossa, costa aproape 172 000 dolari în 1989. În total, s-au produs 20 camioane. 5, au fost cumpărate în Australia. Acolo s-au exploatat până prin 1992.

În țară, proiectul a fost abandonat pentru că marile complexe miniere s-au închis. Ultimul camion a fost produs în 1990. În 2003, la Mina Roșia Poieni, unde erau trei mamuți s-a făcut ultima revizie.

La 5 aprilie 1978, Todor Jivkov și Nicolae Ceaușescu inaugurează lucrările la Complexul hidroenergetic Nicopole – Turnu Măgurele. În 23-26 iulie 1968, la București, vine Delegația Consiliului ONU pentru Namibia.

La 18 august 1978, Hua Gofeng, succesor al lui Mao Tze Dun în conducerea Partidului Comunist Chinez vine la București. Este cea mai importantă vizită a unui oficial chinez de la Zhou Enlai încoace. Liderul chinez vizitează IMGB la București.

La 14 mai 1978, Nicolae Ceaușescu a ajuns la Teheran. Regimul Șahului îi era favorabil. Dincolo de limuzina primită cadou de la liderul Iranului, Ceaușescu dorea să consolideze relația bilaterală cu deschideri spre China. Șahul fusese de acord ca o cursă București-Beijing să aibă escală la Teheran. Nicolae Ceaușescu va primi o limuzină cadou de la Șahul Iranului, Mohammed Reza Pahlevi.

Nicola Ceaușescu va vizita RP Chineză în perioada 15-20 mai 1978. Era nevoie să vadă că succesorul lui Mao, Den Xiaoping îi era „pretin”. Pe 20-23 mai, liderul român ajunge în Coreea de Nord. Între 23 și 26 mai a ajuns în Vietnamul reunificat sub egida puterii comuniste. Ajunge în 26-28 mai, în Laos, iar în 28-30 mai sosește în Kampuchia Democrată.

La 30 mai, turneul asiatic al lui Ceaușescu se încheie la Delhi, India. Aici, liderul român are întrevederi cu Premierul indian Monarji Desai. Evident, aici, ca și în celelate state asiatice, se semnează contracte în turneul asiatic: instalații, locomotive, vagoane, osii, boghiuri, autocamioane, tractoare.

Nicolae Ceaușescu a „a bifat” în intervalul 13-16 iunie 1978 o vizită de stat în Marea Britanie. Bonus, așa din partea casei, regale totuși, una de top, a fost „datul cu trăsura regală”. Adică cel mai iubit fiu al unui popor care cânta la școală: „Sculați , nu-i nicio mântuire/ În regi, ciocoi sau Dumnezei” „se rupea în figuri” cu o regină de regină! E vorba de defuncta Elisabeta a II-a, alintată Liz.

Ceaușescu n-a primit doar labradorii Șarona și Corbu din acea vizită. Atunci s-au perfectat contracte pentru aviație. Ceaușescu a vrut să producă o aeronavă de călători, faimoasa Rombac. Au fost negociate multe contracte. Au fost tot felul de povestiri de la acea vizită, de la tupilarea coanei Liz, verișoara lui Mișu, vărul ei, ex-rege al României, prin boscheți să nu dea Ceaușescu peste ea, de la roșiile luate de la piața din Londra și prezentate la recepție pe post de roșii românești. Peste tot, pe unde s-a dus, Ceaușescu a avut parte de primiri călduroase și de simpatie. Securitatea română își făcuse treaba. Să nu uităm că fiul său, Valentin studiase în Anglia. Așadar, se aranjase tot tacâmul. Vorbim de întrevederi bilaterale, politice și economice. Ceaușescu s-a văzut și cu reprezentanții comuniștilor și laburiștilor britanici.

Ceaușescu beneficiase atunci de o ultimă susținere din partea generalului Pacepa. O lună mai târziu, organizatorul vizitei de atunci, generalul Pacepa avea să defecteze. Acesta avea să plece în RFG în misiune, în 24 iulie 1978. Acolo a intrat în legătură cu agenți CIA, care i-au trimis la hotel 100 de taxiuri. Pe 28 iulie 1974, Pacepa era într-un avion care l-a dus în secret în SUA.

A fost practic cea mai dură lovitură încasată de regimul Ceaușescu. Pe capul lui Pacepa, s-a pus un premiu constând într-un milion de dolari. În plus, Yasser Arafat și Muammar el Geddafi, stârniți de Ceaușescu ar fi dorit și ei să-l elimine. Pacepa și-a motivat în memorialistica sa gestul prin faptul că nu dorea să ucidă. I se ceruse eliminarea unor dizidenți. În plus, a declarat că pentru el, sistemul american a fost un model spre care a aspirat dintotdeauna. Evident, este vorba de opiniile unui om care a ajuns la vârful unui sistem dictatorial și l-a părăsit din postura de arhitect-șef al structurilor de spionaj externe.

Nicolae Ceaușescu a avut o criză de nervi. Știa ce însemna defectarea lui Pacepa. Știa că multe secrete ale sale vor ajunge să fie cunoscute. Se consideră că 1978 a fost maximul puterii dictatorului român.

La 7 august, șocat încă de figura făcută de Pacepa, Nicolae Ceaușescu se vede în Crimeea cu Leonid Brejnev. După discuțiile uzuale, Ceaușescu merge la „pretinul” Tito în perioada 16-17 noiembrie. Încă din 1965, cele două state au pus la cale o cooperare pe planul construcției de avioane cu reacție de atac și sprijin aerian.

În 20 mai 197o, s-au pus bazele proiectului dintre Iugoslavia și România, YUROM. S-a proiectat avionul IAR 93 Vultur. În Iugoslavia, aparatul s-a numit Soko J-22 Orao. Primul zbor în România a avut loc la 31 octombrie 1974, la Bacău iar în Iugoslavia, zborul a avut loc la Mostar. Așadar, au continuat discuțiile legate de cooperarea în acest domeniu al aviației militare. S-a discutat și extinderea cooperării hidro-energetice. Avea să se concretizeze în 1985, la 5 ani de la moartea lui Tito, prin Hidrocentrala de la Porțile de Fier II, aflata la circa 50 km în aval de Drobeta Turnu Severin.

Peste alte cinci zile, revine în URSS. Participă la Moscova, la Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al țărilor participante la Tratatul de la Varșovia.

Nicolae Ceaușescu a fost prezentat în presa internă de la București drept „campionul luptei pentru pace”. Publicațiile oficiale pentru străinătate marșau pe ideea aceasta. Numai că premiul, în 1990 îl va lua Mihail Gorbaciov. Iar în 1994, îl vor lua Yasser Arafat și Yitzak Rabin.

Ceaușescu a fost în anii 60, un susținător al păcii în Orientul Mijlociu. Nu a rupt relațiile diplomatice cu Israelul, dar l-a primit pe Yasser Arafat la București. A sprijinit lupta sa pentru a crea statul palestinian.Ceaușescu vizita des state africane, arabe. Visa la o lume în care el să investească și să vândă tot ce putea vinde.

În anii 70, Ceaușescu a mediat discuții între Israel și Egipt. Evident, tot din dorința de a-și menține imaginea de pacificator mondial. Și totuși, Nobelul din 1978 a fost luat de către Menahem Begin, prim -ministru israelian și Anwar el Sadat, liderul Egiptului. Adică exact cei pe care liderul român îi așezase la masa tratativelor. Ei informați de liderul de la București despre intențiile reciproce de pace au ajuns la pace. Au semnat Acordul de la Camp David pe 17 septembrie 1978. Trei ani mai târziu, la 6 octombrie 1981, Anwar el Sadat murea asasinat la Cairo.

Negocierile egipteano-israeliene avansau iar în primăvara lui 1978, când liderul român a ajuns peste Ocean pentru ultima dată, Jimmy Carter nu i-a dat apă la moară. Oricum, era destul de greu, nu imposibil ca americanii să influențeze votul pentru Nobel. Chiar dacă ar fi făcut-o nu pentru liderul de la București ar fi optat ei. Deși, evident, nu putem minimaliza nici rolul liderului român în eforturile de pace din Orientul Mijlociu.

Anul 1978 era ultimul dinaintea Congresului XII al PCR care va avea loc în 1979. Nicolae Ceaușescu va vizita județele Mureș și Harghita în vara lui 1978. Vor urma vizite în județele Argeș și Constanța. Va dori să vadă locurile unde se vor amplasa noi obiective industriale. De asemenea, avea să viziteze și obiectivele industriale ale Capitalei.

În 1978, a început să funcționeze la București, în zona delimitată de AFI Cotroceni și Mall Plaza România, Fabrica de Diamante Sintetice, dezvoltată pe baza unei tehnologii aduse de spionajul extern românesc din Suedia. Fabrica RAMI Dacia (UPS Dacia) a început să fie ridicată din anul 1974.

Nicolae Ceaușescu dorea să vadă stadiul dezvoltării petrochimiei, industriei constructoare de mașini, construcției de locuințe pentru populație. Creditele externe contractate erau orientate spre obiective majore industriale. Se dorea crearea de complexe agricole și zootehice. Evident, dacă în teorie, totul suna bine, realitatea era cu totul alta. Multe obiective se vor materializa cu costuri prea mari și randamentul așteptat nu a fost atins.

În concluzie, în 1978, deși a avut două vizite esențiale în SUA și Marea Britanie, deși a fost în China și a fost vizitat de un important lider chinez, Ceaușescu s-a confruntat cu o lovitură de proporții. Omul său de încredere, omul care i-a construit sistemul de servicii secrete a defectat în SUA. A avut și amărăciunea faptului că deși contribuise la pacea dintre Egipt și Israel, liderii de la Cairo și Tel Aviv au luat Premiul Nobel după semnarea acordurilor de la Camp David în 17 septembrie 1978.