Prognoza meteo, 3 noiembrie. ANM anunță o schimbare semnificativă a vremii, caracterizată prin valori termice mai scăzute decât mediile climatologice specifice perioadei în regiunile sudice și sud-estice. În restul teritoriului, temperaturile se vor menține în general în limite normale pentru această dată.

Cerul va prezenta înnorări persistente pe parcursul intervalului, iar ploile se vor extinde pe arii extinse în regiunile extracarpatice, în timp ce în celelalte zone manifestările vor fi izolate. Probleme deosebite sunt așteptate din cauza cantităților mari de apă, care vor atinge valori de 25 până la 30 de litri pe metru pătrat în sudul Olteniei, Munteniei și al Dobrogei, putând depăși izolat pragul de 40 de litri pe metru pătrat.

Zonele montane înalte, în special Carpații Meridionali și Orientali la altitudini de peste 1700 de metri, vor înregistra precipitații predominant sub formă de ninsoare. Pe alocuri, stratul de zăpadă nou depus va măsura între 3 și 5 centimetri.

Din punct de vedere al dinamicii atmosferice, vântul va sufla slab și moderat, însă va înregistra intensificări temporare în sudul Moldovei, în Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei, unde rafalele vor atinge viteze cuprinse între 50 și 70 de kilometri pe oră. Pe parcursul dimineților și al nopților, vizibilitatea va fi redusă izolat prin formarea ceții.

Din totalul datelor meteorologice, temperaturile maxime la nivelul întregii țări se vor situa între 7 și 16 grade Celsius, valorile cele mai ridicate urmând să se înregistreze în vestul teritoriului și pe litoral. Temperaturile minime nocturne vor oscila între 2 și 11 grade Celsius.

Capitala va fi sub semnul unei vremi deosebit de reci și închise. Cerul va fi noros, iar meteorologii prognozează ploi însemnate cantitativ, cu acumulări de 15 până la 25 de litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla cu intensificări temporare, producând rafale de 50 până la 60 de kilometri pe oră. Regimul termic din București va fi caracterizat de o temperatură maximă de 9 până la 10 grade Celsius și o valoare minimă cuprinsă între 7 și 8 grade Celsius.

Tendința de răcire se va menține și în ziua următoare, în special în regiunile din sudul țării, în timp ce în restul zonelor valorile termice rămân apropiate de normele climatologice. Cerul va avea înnorări temporare, fiind semnalate ploi în Oltenia, local în Muntenia și pe arii restrânse în restul teritoriului, cu accent pe Dobrogea și Moldova.

În regiunile sudice, cantitățile de apă vor mai adăuga 3 până la 5 litri pe metru pătrat, iar izolat pot ajunge la 10-15 litri pe metru pătrat. La altitudini mari în Carpații Orientali și Meridionali vor continua ninsorile.

Vântul va continua să prezinte intensificări pe parcursul zilei în Moldova, estul Munteniei, Dobrogea, precum și în zona Carpaților de Curbură și în estul Carpaților Meridionali, cu viteze generale de 45 până la 60 de kilometri pe oră.

Maximele termice de mâine se vor încadra între 7 și 14 grade Celsius. Minimele vor marca o scădere accentuată față de noptile precedente, coborând până la -4 grade Celsius în estul Transilvaniei, în timp ce în Oltenia, sudul Banatului și pe litoral vor atinge izolat 7 grade Celsius. Dimineața și noaptea, fenomenul de ceață își va face din nou apariția pe alocuri.