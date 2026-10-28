Primarul orașului Roma, Roberto Gualtieri, a exclus introducerea unei taxe de intrare pentru turiști, după modelul aplicat la Veneția, și propune alternative pentru gestionarea fluxului de vizitatori și protejarea centrului istoric.

Printre soluțiile avute în vedere se numără restricționarea închirierilor pe termen scurt și măsuri pentru protejarea locuințelor destinate rezidenților, relatează Bloomberg.

„Nu ar avea niciun sens să introducem aici un bilet de intrare în oraș, așa cum s-a procedat în Veneția”, a declarat Gualtieri într-un interviu acordat podcastului video „Quello che il potere non dice”.

Edilul consideră că Roma trebuie să rămână accesibilă turiștilor care vor să descopere magazinele, restaurantele și experiențele locale, fără ca zonele istorice să-și piardă caracterul rezidențial. El a precizat însă că autoritățile locale nu pot interveni asupra proprietăților existente fără competențe legale în acest sens.

Primarul susține că taxa de acces se potrivește mai bine Veneției, un oraș mai mic, care atrage numeroși vizitatori de o zi, fără ca aceștia să înnopteze și să contribuie astfel la veniturile din cazare. În perioada de testare, Veneția a perceput o taxă de cinci euro pentru accesul în centrul istoric.

Roma se confruntă, la rândul său, cu un nivel ridicat al turismului. Datele municipalității arată că orașul a înregistrat în 2025 un record de 22,9 milioane de sosiri turistice, dintre care 12 milioane au fost vizitatori străini. Numărul nopților de cazare a ajuns la 52,92 milioane.

În opinia primarului Romei Gualtieri, strategia orașului ar trebui să urmărească atragerea turiștilor interesați de cultură și de experiențe autentice, nu doar a celor care vizitează rapid principalele obiective.

Primarul a criticat ceea ce a descris drept turism de tip „hit-and-run”, în care vizitatorii petrec puțin timp în oraș și contribuie limitat la economia locală.

Restricțiile privind închirierile pe termen scurt și protejarea locuințelor rezidențiale sunt, astfel, alternativele propuse pentru a echilibra activitatea turistică și viața comunităților locale, fără introducerea unei taxe generale de intrare în capitala Italiei.