Șoferii care circulă între România și Bulgaria ar putea scăpa de plata taxei pentru traversarea Podului Prieteniei în ambele direcții. Consiliul municipal Ruse a votat joi, în unanimitate, o solicitare prin care cere autorităților bulgare să renunțe la tariful perceput autoturismelor care trec Dunărea.

Inițiativa a aparținut unui grup de consilieri locali, care consideră că menținerea taxei contribuie la formarea cozilor și îngreunează circulația în zona punctului de trecere a frontierei.

Autoritățile române au decis în luna septembrie să elimine unilateral taxa pentru traversarea Podului Prieteniei în direcția Giurgiu–Ruse. Măsura, anunțată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, a intrat în vigoare la 1 octombrie 2026.

În același timp, România a transmis Guvernului Bulgariei o invitație oficială de a adopta o decizie similară pentru autoturismele care circulă dinspre Ruse către Giurgiu. Până la adoptarea unei eventuale măsuri de către autoritățile bulgare, taxa de pe acest sens rămâne în vigoare.

Consilierii municipali din Ruse susțin că veniturile obținute din taxarea autoturismelor reprezintă doar o mică parte din încasările totale generate de traversarea podului. Potrivit datelor prezentate în apelul adresat Guvernului Bulgariei, veniturile anuale provenite de la podul peste Dunăre ajung la aproximativ 24 de milioane de euro.

Din această sumă, numai 1,7 milioane de euro sunt colectate prin taxa de 2 euro aplicată fiecărui autoturism.

Reprezentanții administrației locale consideră că impactul eliminării acestui tarif asupra bugetului național ar fi redus. În schimb, obligativitatea opririi vehiculelor pentru achitarea taxei este indicată drept una dintre cauzele aglomerației din apropierea podului.

Prin documentul aprobat joi, consilierii din Ruse solicită Guvernului Bulgariei să introducă reciprocitatea în privința taxelor de traversare a Podului Prieteniei. Aceștia susțin că eliminarea tarifului ar putea reduce timpul de așteptare și ar facilita circulația între cele două țări.

În apelul transmis Executivului bulgar, autoritățile locale critică menținerea actualului sistem de taxare. Documentul arată că "lipsa de acţiune adecvată a statului bulgar ne pune concetăţenii în dezavantaj şi subminează principiile liberei circulaţii în interiorul Europei. Cerem acţiune imediată pentru a introduce reciprocitatea, ce va uşura traficul, va elimina cozile artificiale la frontieră şi va stimula dezvoltarea economică a întregii regiuni transfrontaliere''.

Solicitarea adoptată de Consiliul municipal Ruse urmează să fie analizată la nivelul autorităților centrale bulgare. Deocamdată, eliminarea taxei de 2 euro reprezintă o propunere, nu o decizie a Guvernului Bulgariei.