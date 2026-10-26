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Podul Giurgiu-Ruse, restricții de circulație până pe 29 octombrie. Recomandări pentru șoferi

Podul Giurgiu-Ruse, restricții de circulație până pe 29 octombrie. Recomandări pentru șoferiSursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse se desfășoară cu restricții în perioada 26-29 octombrie, între orele 9:00 și 17:00, din cauza unor lucrări efectuate pe partea bulgară a podului. Traficul în ambele sensuri este dirijat alternativ pe o singură bandă, iar șoferii trebuie să ia în calcul posibile întârzieri.

Trafic alternativ pe o singură bandă

Potrivit Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Giurgiu, autoritățile de frontieră bulgare au notificat restricțiile prin intermediul Centrului Comun de Contact Giurgiu.

Cozi pe Podul Prieteniei.

Sursa foto: Arhiva EVZ

Lucrările vizează construcția și montarea rosturilor de dilatație pe partea bulgară a podului. Pe durata intervențiilor, banda de circulație din stânga este închisă, iar traficul rutier în ambele sensuri se desfășoară alternativ pe banda din dreapta.

Circulația este dirijată la intervale de aproximativ 20 de minute.

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Recomandări pentru șoferi

Autoritățile recomandă participanților la trafic să își planifice călătoriile din timp, să ia în calcul eventualele întârzieri și să respecte indicațiile personalului aflat la fața locului.

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