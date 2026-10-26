Circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse se desfășoară cu restricții în perioada 26-29 octombrie, între orele 9:00 și 17:00, din cauza unor lucrări efectuate pe partea bulgară a podului. Traficul în ambele sensuri este dirijat alternativ pe o singură bandă, iar șoferii trebuie să ia în calcul posibile întârzieri.

Potrivit Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Giurgiu, autoritățile de frontieră bulgare au notificat restricțiile prin intermediul Centrului Comun de Contact Giurgiu.

Lucrările vizează construcția și montarea rosturilor de dilatație pe partea bulgară a podului. Pe durata intervențiilor, banda de circulație din stânga este închisă, iar traficul rutier în ambele sensuri se desfășoară alternativ pe banda din dreapta.

Circulația este dirijată la intervale de aproximativ 20 de minute.

Autoritățile recomandă participanților la trafic să își planifice călătoriile din timp, să ia în calcul eventualele întârzieri și să respecte indicațiile personalului aflat la fața locului.