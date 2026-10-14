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Restricții pe Podul Prieteniei între 19 și 29 octombrie. Circulația se va desfășura alternativ, pe o singură bandă

Restricții pe Podul Prieteniei între 19 și 29 octombrie. Circulația se va desfășura alternativ, pe o singură bandăPodul Prieteniei. Sursa foto: politiadefrontiera.ro
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Din cuprinsul articolului

Șoferii care călătoresc între România și Bulgaria trebuie să se pregătească pentru noi restricții pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. În perioada 19-29 octombrie, în două etape, traficul pe un tronson de 320 de metri va fi permis în ambele sensuri pe o singură bandă, pentru montarea unor instalații de evacuare a apei. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează că pot apărea întârzieri și le recomandă șoferilor să își planifice din timp călătoriile.

Cum se aplică restricțiile pe Podul Prieteniei

Potrivit MAE, lucrările se vor desfășura de luni până joi, în două etape. Circulația va fi reglementată de semnalizatori, iar sensurile de mers vor alterna la intervale de 20 de minute.

Prima etapă: 19-22 octombrie

De luni, 19 octombrie, ora 9:00, până joi, 22 octombrie, ora 17:00, circulația va fi restricționată pe banda din dreapta. Vehiculele vor circula în ambele sensuri pe banda din stânga, cu alternarea sensurilor la fiecare 20 de minute.

A doua etapă: 26-29 octombrie

De luni, 26 octombrie, ora 9:00, până joi, 29 octombrie, ora 17:00, va fi restricționată banda din stânga. Traficul în ambele sensuri se va desfășura pe banda din dreapta, tot cu alternarea sensurilor la intervale de 20 de minute.

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În cazul unor condiții meteorologice nefavorabile, termenele pentru montarea instalațiilor pot fi modificate.

Podul Prieteniei

Podul Prieteniei. Sursă foto: captură video youtube

Când sunt programate să se încheie reparațiile

Lucrările din octombrie vizează montarea unor instalații de evacuare a apei la rosturile podului, pe un tronson de 320 de metri.

Termenul final pentru încheierea reparației capitale a Podului Prieteniei este 3 decembrie, potrivit informațiilor transmise de MAE.

Recomandările MAE pentru șoferii care merg în Bulgaria

Ministerul Afacerilor Externe le recomandă românilor care intenționează să treacă frontiera prin punctul Giurgiu-Ruse să ia în calcul eventualele întârzieri și să își planifice călătoria din timp.

Șoferii pot lua în considerare trasee alternative sau intervale orare mai puțin aglomerate.

Informații actualizate despre lucrările de reparație sunt disponibile pe site-ul Agenției Infrastructura Rutieră din Bulgaria, www.api.bg, în secțiunea dedicată reparației Podului Dunării.

Pentru situația traficului la punctele de trecere a frontierei, poate fi consultat site-ul Ministerului de Interne din Bulgaria, iar informațiile despre taxarea rutieră și vinieta electronică sunt disponibile pe www.bgtoll.bg.

Numere de contact pentru românii aflați în Bulgaria

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la Ambasada României la Sofia, la numerele +359 2 971 2858 și +359 2 973 3510. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate permanent de operatorii call-center.

Pentru situații dificile, speciale sau urgente, este disponibil și telefonul de urgență al Ambasadei României în Bulgaria: +359 879 440 758.

MAE recomandă consultarea site-urilor sofia.mae.ro, mae.ro și a portalului european de recomandări de călătorie. Românii care pleacă în străinătate pot folosi și aplicația „Călătorește informat”, care oferă informații și sfaturi utile pentru călătorii.

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