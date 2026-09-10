Patru cetățeni români, cu vârste cuprinse între 22 și 31 de ani, au fost depistați de polițiști în județele Constanța, Dâmbovița, Buzău și Brăila, după ce autoritățile din Danemarca au emis mandate europene de arestare pe numele lor, arată Poliția Română. Cei patru sunt căutați într-un dosar de omor, după ce ar fi ucis un alt român în Danemarca, la sfârșitul lunii august. Potrivit anchetatorilor, trupul victimei ar fi fost aruncat într-un râu după ce a fost legat de o baterie auto.

Operațiunea de depistare a celor patru bărbați a fost desfășurată de polițiștii din Constanța, Dâmbovița, Buzău și Brăila, sub coordonarea procurorilor de caz.

„Polițiștii din cadrul inspectoratelor județene de poliție Constanța, Dâmbovița, Buzău și Brăila, sub coordonarea procurorilor de caz, au depistat 4 bărbați, cetățeni români, pe numele cărora au fost emise mandate europene de arestare cu privire la săvârșirea infracțiunii de omor. Astfel, din cercetări a reieșit faptul că, la data de 24 august 2026, patru bărbați, cu vârste între 22 și 31 de ani, ar fi ucis un alt bărbat, tot român, pe teritoriul Danemarcei, iar corpul victimei, legat de o baterie auto, ar fi fost aruncat într-un râu”, a transmis joi Poliția Română.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, presupusa crimă a avut loc la 24 august 2026, pe teritoriul Danemarcei.

Victima ar fi fost un alt cetățean român. După ucidere, trupul bărbatului ar fi fost legat de o baterie auto și aruncat într-un râu.

Ancheta este desfășurată de autoritățile judiciare daneze, care au solicitat sprijinul autorităților române pentru identificarea și reținerea celor patru bărbați.

Autoritățile judiciare din Danemarca au emis mandate europene de arestare pentru cei patru suspecți.

Biroul Sirene România a transmis informațiile către Parchetele de pe lângă Curțile de Apel și către inspectoratele de poliție județene, iar polițiștii au reușit să-i depisteze miercuri, în patru județe diferite.

Cei patru au fost găsiți în Constanța, Dâmbovița, Buzău și Brăila. După identificarea lor, autoritățile daneze au fost informate cu privire la reținerea bărbaților.

În acest moment, autoritățile române desfășoară procedurile necesare pentru executarea celor patru mandate europene de arestare.