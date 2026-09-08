La aproape nouă luni de la moartea lui Mario Berinde, cazul continuă să provoace tensiuni în localitatea Cenei. Bunicul adolescentului ucis se află de cinci luni sub monitorizare electronică, după un conflict cu mama unui băiat de 13 ani cercetat în dosarul morții nepotului său.

Situația a ajuns în atenția autorităților după un incident petrecut pe stradă, când între cei doi ar fi avut loc o confruntare verbală tensionată. Ulterior, conflictul ar fi degenerat, iar mama adolescentului a cerut protecție împotriva bunicului victimei.

În urma incidentului, autoritățile au deschis un dosar care îl vizează pe bunicul lui Mario Berinde. Măsura de protecție dispusă inițial a ajuns ulterior în fața instanței.

Judecătoria Timișoara a decis menținerea acesteia, astfel că Octavian este monitorizat electronic încă din 21 martie. Măsura a fost prelungită ulterior de magistrați, în urma unui nou termen.

Bărbatul este anchetat pentru loviri sau alte violențe în formă agravată, în urma altercației cu mama băiatului de 13 ani, aflat în atenția anchetatorilor pentru uciderea și îngroparea nepotului său.

Potrivit informațiilor din dosar, instanța a hotărât ca măsura controlului judiciar să rămână în vigoare în cazul lui Octavian pentru următoarele 60 de zile.

Astfel, bunicul lui Mario trebuie să respecte în continuare condițiile stabilite de autorități, în timp ce ancheta privind conflictul dintre el și mama adolescentului continuă.

Cazul a generat noi tensiuni într-o comunitate care încă încearcă să se desprindă de tragedia care a dus la moartea lui Mario Berinde.

Durerea familiei lui Mario nu s-a atenuat la aproape nouă luni de la tragedie. Mama adolescentului și-a abandonat inclusiv planurile pe care le avea înainte de moartea fiului său.

Potrivit surorii lui Mario, femeia renunțat la ideea de a-și deschide cafeneaua și își petrece acum cea mai mare parte a timpului între casă și cimitir.

„Mama nu mai deschide cafeneaua. Mama toată ziua stă în casă, la cimitir și cam atât. Eu nu sunt capabilă să am grijă de cafeneaua aia, că orice e acolo îmi amintește de fratele meu”, a declarat sora lui Mario Berinde.

Mario Berinde, în vârstă de 15 ani, a fost ucis în urmă cu aproape nouă luni în Cenei. Ancheta în acest caz continuă, iar unul dintre adolescenții vizați de anchetatori este un băiat de 13 ani.