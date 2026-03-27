Crima din Cenei. Bunicul lui Mario Berinde, sub control judiciar după ce a încercat să se răzbune pentru moartea nepotului său

Bunicul lui Mario Berinde, adolescentul de 15 ani ucis de trei prieteni de-ai săi în localitatea Cenei, județul Timiș, a fost plasat sub control judiciar, după ce ar fi agresat-o pe mama unuia dintre cei implicați în crimă. Potrivit IPJ Timiș, femeia a fost lovită în zona feței.

Femeia agresată este mama băiatului de 13 ani implicat în uciderea lui Mario Berinde. În ianuarie, adolescentul de 15 ani a fost ucis de trei prieteni de-ai săi, doi băieți de 15 ani și unul de 13 ani.

Cei doi băieți mai mari se află în arest, iar cel de 13 ani a fost internat într-un centru specializat.

„La data de 20 martie 2026, polițiștii Secţiei 2 Rurale Săcălaz au fost sesizaţi de către o femeie de 39 de ani (mama unuia dintre făptuitorii omorului de la Cenei) cu privire la faptul că, în timp ce se deplasa pe strada Teilor din Cenei, ar fi fost lovită cu palma în zona feţei de către un bărbat de 66 de ani (bunicul minorului decedat în urma omorului de la Cenei)”, a anunțat , vineri seară, IPJ Timiş.

La începutul lunii martie, doi dintre cei trei adolescenți implicați în uciderea lui Mario Berinde, în vârstă de 15 ani, din Cenei, județul Timiș, au fost trimiși în judecată. Al treilea băiat, în vârstă de 13 ani, nu poate fi tras la răspundere penală și se află în prezent într-un centru de plasament specializat.

„Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş a finalizat cercetările şi a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaţilor M.D.A. pentru săvârşirea infracţiunilor de omor calificat şi profanare de cadavre şi B.R.P. pentru săvârşirea infracţiunilor de profanare de cadavre şi favorizarea făptuitorului”, se arată într-un comunicat de presă, de miercuri, al Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş.

Potrivit procurorilor, pe 19 ianuarie 2026, în jurul orei 21.30, Mario Berinde, în vârstă de 15 ani, a fost ucis în apropierea unui imobil din Cenei, județul Timiș, de doi adolescenți, M.D.A., 15 ani, și R.M.D., 13 ani, care l-ar fi lovit repetat cu o toporișcă și un cuțit, după ce planificaseră crima cu o lună înainte.

„Totodată, ulterior uciderii acestuia, inculpatul M.D.A. şi numitul R.M.D., împreună cu inculpatul B.R.P., pe care l-au chemat la faţa locului după săvârşirea faptei, au acţionat conjugat şi au profanat cadavrul victimei prin faptul că l-au incendiat şi apoi l-au îngropat în spatele grădinii. Mai mult, inculpatul B.R.P. i-a ajutat în mod activ pe M.D.A. şi R.M.D. să scape de cadavru, precum şi să şteargă urmele infracţiunii, toate aceste acţiuni fiind efectuate în scopul îngreunării cercetărilor, precum şi îngreunării tragerii la răspundere penală a celor doi”, se arată în comunicat.

