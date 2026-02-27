Noi rețineri în cazul crimei de la Cenei. Ce probe au ridicat anchetatorii

Patru persoane au ajuns în arest preventiv pentru 24 de ore în dosarul care vizează furnizarea de droguri către adolescenții implicați în crima din Cenei, caz care a șocat comunitatea locală după uciderea lui Mario Berinde. Măsura a fost dispusă în urma audierilor desfășurate la sediul DIICOT Timișoara.

Anchetatorii au anunțat că, în cursul serii de joi, patru suspecți au fost privați de libertate pentru 24 de ore, fiind încarcerați în arestul Poliției. „Patru persoane au fost reţinute, pentru 24 de ore, fiind introduse în arestul Poliţiei”, a transmis IPJ Timiş, joi seară.

Acțiunea vine în contextul unei anchete mai ample privind circuitul substanțelor interzise care ar fi ajuns la minorii implicați în omorul petrecut la Cenei, unde Mario Berinde, în vârstă de 15 ani, a fost ucis de trei colegi. Potrivit anchetatorilor, suspecții vizați ar fi alimentat rețeaua de distribuție din care adolescenții s-ar fi aprovizionat.

În aceeași zi, polițiștii și procurorii au descins în localitatea Uivar, din județul Timiș, unde au efectuat percheziții la persoane suspectate că furnizau droguri dealerilor implicați indirect în acest caz. Cinci persoane au fost conduse la audieri.

În locuința unuia dintre cei vizați de anchetă, oamenii legii au găsit cantități de canabis și „cristal”, probe care au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor. Audierile s-au desfășurat la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Timișoara, instituție care coordonează investigația privind traficul și consumul de droguri în rândul minorilor implicați în tragedia de la Cenei.

Investigațiile legate de consumul de substanțe interzise în acest caz au început încă din 24 ianuarie, când procurorii DIICOT Timișoara, împreună cu polițiștii antidrog, au făcut percheziții la trei adrese din Cenei. Descinderile au vizat locuințele celor doi băieți de 15 ani acuzați că și-au ucis prietenul de aceeași vârstă.

Acțiunea a fost declanșată după ce adolescenții au declarat că ar fi consumat droguri ulterior comiterii faptei. De asemenea, și băiatul de 13 ani care ar fi participat la agresiune ar fi consumat substanțe interzise, analizele indicând o posibilă prezență a marijuanei.

La acel moment, procurorii au deschis un dosar penal și au demarat cercetări care îi vizau pe un tânăr de 17 ani și pe unul de 24 de ani. În urma perchezițiilor din Cenei, în locuința tânărului de 24 de ani au fost ridicate aproximativ 110 grame de canabis, un grinder, un cântar electronic și alte mijloace de probă. Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus atunci reținerea celor doi tineri, de 17 și 24 de ani.

Ancheta continuă pentru stabilirea întregului lanț de distribuție a drogurilor și a modului în care acestea au ajuns la minorii implicați în crima care a zguduit comunitatea din Cenei.