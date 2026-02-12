Sechestru de patru milioane de euro în cazul crimei din Cenei. Sora și unchiul lui Mario Berinde, părți în proces

Procurorii au dispus instituirea unui sechestru asigurător în valoare de patru milioane de euro asupra bunurilor familiilor minorilor acuzați de uciderea lui Mario Alin Berinde, adolescentul de 15 ani din Cenei. Măsura instituită la dispoziția Parchetului vizează casele, mașinile și conturile bancare ale părinților celor doi inculpați de aceeași vârstă.

Anunțul a fost făcut de avocatul familiei victimei, Adrian Cuculis, care a precizat că poprirea a fost instituită la dispoziția Parchetului.

„Chiar acum s-a instituit sechestru asigurător pentru suma de patru milioane de euro pe casele, bunurile și mașinile celor doi minori de 15 ani. Parchetul a dispus instituirea sechestrului asigurător în cuantumul acestei sume, nu e ceva neobișnuit. S-a pus poprire asigurătorie pe conturi, i-au găsit o casă în comuna Cenei, deci lucruri de genul acesta. Ideea e în felul următor: din toate punctele de vedere, când ai o asemenea faptă de omor, practic statul român trebuie să despăgubească dacă infractorul sau familia infractorului nu despăgubesc”, a declarat avocatul familiei lui Mario Berinde, pentru Fanatik.

Măsura asigurătorie vine în contextul procesului penal în care familia victimei solicită despăgubiri de la părinții adolescenților acuzați.

Potrivit lui Adrian Cuculis, în dosarul deschis în instanță apar și alte persoane din familia tânărului ucis.

„Este și sora (n. red.: parte vătămată), doar că eu cu privire la soră nu am semnat și nu știu ce a făcut celălalt avocat. Este și ea constituită în procesul penal. Oricine se consideră vătămat de săvârșirea infracțiunii, chiar și din punct de vedere moral, pentru că era nepoțelul lui, atunci s-a constituit parte civilă în procesul penal”, a declarat avocatul Adrian Cuculis, pentru sursa citată.

Astfel, atât sora, cât și unchiul adolescentului ucis s-au constituit părți în cadrul procesului penal, solicitând despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit.

Mario Alin Berinde, în vârstă de 15 ani, a fost ucis de trei adolescenți din Cenei – doi de 15 ani și unul de 13 ani. Conform datelor din anchetă, victima ar fi fost lovită în repetate rânduri cu un topor și un cuțit, iar ulterior agresorii ar fi încercat să-i incendieze trupul. După ce nu au reușit să ducă la capăt acest plan, ar fi ascuns cadavrul într-o groapă din grădina din spatele casei.

Anchetatorii au stabilit că fapta ar fi fost premeditată cu aproximativ o lună înainte, motivul principal fiind invidia față de bunurile materiale deținute de victimă.

Cei doi adolescenți de 15 ani au fost arestați preventiv. Minorul de 13 ani nu poate fi tras la răspundere penală pentru omor, având în vedere limitele legale privind discernământul la această vârstă.