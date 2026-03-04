Doi dintre cei trei adolescenți implicați în crima din Cenei, trimiși în judecată. Al treilea nu răspunde în fața legii

Doi dintre cei trei băieți implicați în uciderea lui Mario Berinde, adolescent de 15 ani din Cenei, județul Timiș, au fost trimiși în judecată. Cel de-al treilea minor, în vârstă de 13 ani, nu răspunde penal și se află acum în plasament într-un centru specializat, potrivit Parchetului Timiș.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș a anunțat că ancheta a fost finalizată și că doi dintre adolescenții implicați au fost trimiși în judecată. M.D.A. este acuzat de omor calificat și profanare de cadavre, iar B.R.P. de profanare de cadavre și favorizarea făptuitorului, ambii fiind în arest preventiv.

„Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş a finalizat cercetările şi a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaţilor M.D.A. pentru săvârşirea infracţiunilor de omor calificat şi profanare de cadavre şi B.R.P. pentru săvârşirea infracţiunilor de profanare de cadavre şi favorizarea făptuitorului”, se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş.

Procurorii au arătat că, în data de 19 ianuarie 2026, în jurul orei 21.30, M.D.A., în vârstă de 15 ani, împreună cu R.M.D., de 13 ani, au pus în aplicare un plan prestabilit cu aproximativ o lună înainte și l-au ucis pe Mario Berinde prin loviri repetate cu o toporișcă și un cuțit, în incinta unui imobil din Cenei.

Ulterior, cei doi, împreună cu B.R.P., chemat la fața locului după crimă, au profanat cadavrul victimei prin incendierea acestuia și îngroparea în spatele grădinii. Totodată, B.R.P. a contribuit la ascunderea cadavrului și ștergerea urmelor infracțiunii, toate aceste acțiuni fiind menite să îngreuneze ancheta și tragerea la răspundere penală a lui M.D.A. și R.M.D.

În cazul lui R.M.D., procurorul a dispus clasarea cauzei pentru omor calificat și profanare de cadavre, deoarece minorul nu poate fi tras la răspundere penală. Tribunalul Timiș a hotărât plasarea acestuia, în regim de urgență, într-un centru specializat pentru protecția copilului, conform sentinței civile nr. 95/2006/PI/2026.