Ce nu se potriveşte în povestea crimei de la Cenei. De ce seamănă cu Caracal

Crima din seara de 19 ianuarie petrecută în comuna Cenei, judeţul Timiş, pe lângă disputa pe care a generat-o în societate cu privire la vârsta de la care un minor poate răspunde penal, ridică multe semne de întrebare în ceea ce priveşte desfăşurarea evenimentelor tragice, dar şi participanţii la ele.

Din acest punct de vedere, putem spune că această crimă seamănă foarte bine cu tragedia de la Caracal, unde, după părerea mea, adevărul nu a fost încă scos la lumină.

