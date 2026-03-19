A început procesul în cazul uciderii lui Mario Berinde. Criminalul de 13 ani nu va răspunde penal

Procesul în dosarul uciderii adolescentului Mario Berinde, din localitatea Cenei, județul Timiș, a fost început de Tribunalul Timișoara la aproximativ două luni de la comiterea faptei, însă nu toți cei implicați vor răspunde în fața instanței.

Crima a avut loc pe 19 ianuarie 2026, după ce băiatul de 13 ani, considerat autorul principal, l-a chemat pe Mario la el acasă. Acesta era singur în locuință, în condițiile în care tatăl său se afla în străinătate, iar mama era la serviciu, în tură de noapte. Invitația a fost făcută sub pretextul prezentării unui ATV, știind că victima avea o pasiune pentru astfel de vehicule. Potrivit anchetei, planul fusese pregătit cu aproximativ o lună înainte.

La sosirea în locuință, adolescentul de 13 ani l-a lovit pe Mario de mai multe ori în zona capului, folosind o toporișcă. Ulterior, unul dintre cei doi adolescenți de 15 ani implicați i-a aplicat mai multe lovituri de cuțit.

În continuare, cei implicați au încercat să ascundă urmele faptei. Al treilea adolescent, tot de 15 ani, a fost chemat pentru a ajuta la incendierea cadavrului. Pentru că tentativa nu a reușit, trupul victimei a fost îngropat în grădină.

La audieri, cei trei au recunoscut faptele și au susținut că au acționat din dorința de răzbunare, afirmând că ar fi fost amenințați și agresați în trecut de victimă.

Dosarul a fost trimis în judecată doar în cazul celor doi adolescenți de 15 ani, în timp ce minorul de 13 ani nu poate fi tras la răspundere penală.

„Prin rechizitoriu, parchetul Tribunalului Timișoara a trimis in judecată pe cei 2 minori de 15 ani si a clasat cauza cu privire la minorul de sub 14 ani. Faptele pentru care au fost trimiși in judecata sunt de omor calificat si nu numai. Descrierea din rechizitoriu arată clar filmul de groaza petrecut și nivelul subuman la care niște copii au ales voluntar să acționeze.

Amintesc că în acest proces sunt implicați și părinții celor doi copii minori de cincisprezece ani ce au fost trimiși în judecată. Aceștia au calitatea de părți responsabile civilmente”, a declarat avocatul Adrian Cuculis care reprezintă familia minorului ucis de prietenii săi.

După reținerea celor doi minori de 15 ani pentru 24 de ore, procurorii au cerut arestarea preventivă, iar instanța a admis solicitarea. Pe 22 ianuarie 2026, judecătorii au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, măsura fiind ulterior menținută și după formularea apelului.

Inițial, cei doi solicitaseră să fie plasați în arest la domiciliu, însă ulterior au renunțat la cerere, invocând temeri legate de reacția comunității și de tatăl victimei. Minorul de 13 ani, considerat cel care a aplicat loviturile cele mai grave, nu poate fi tras la răspundere penală, conform legislației în vigoare.

Codul Penal prevede că persoanele care nu au împlinit 14 ani nu răspund penal, fiind considerate lipsite de discernământul necesar pentru a fi responsabile din punct de vedere juridic.