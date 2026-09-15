Alertă în centrul municipiului Oradea, după descoperirea unui pachet suspect pe strada Mihai Viteazul, în apropierea Sinagogii Ortodoxe și a Collegium Varadinum, potrivit Bihoreanul.

Zona a fost securizată, iar la fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție, inclusiv specialiști pirotehniști.

Incidentul a determinat autoritățile să intervină rapid pentru verificarea coletului și pentru stabilirea existenței unui eventual pericol. Potrivit informațiilor publicate de presa locală, în zonă au ajuns echipaje ale Poliției și Jandarmeriei, precum și specialiști în intervenții pirotehnice.

Pachetul a fost găsit lăsat în fața Sinagogii Ortodoxe din Oradea. Echipele antiteroriste au început verificările și au fotografiat conținutul coletului pentru a putea stabili despre ce este vorba.

În timpul intervenției, unul dintre pirotehniști a desigilat pachetul suspect pentru a-i verifica interiorul. Operațiunea echipelor antiteroriste de la SRI s-a desfășurat cu respectarea măsurilor de siguranță, în timp ce zona a rămas securizată și monitorizată de forțele de ordine.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații oficiale privind natura obiectului descoperit și nici nu au precizat dacă acesta reprezintă sau nu un pericol pentru persoanele aflate în zonă.

Echipele de intervenție antitero continuă verificările pentru a clarifica situația și pentru a stabili în ce condiții a fost abandonat pachetul în centrul orașului.

Prezența specialiștilor pirotehniști și a echipelor antiteroriste orădene a dus la instituirea unui dispozitiv de securitate în zona în care a fost găsit coletul. Autoritățile urmăresc în continuare situația, iar eventualele măsuri suplimentare vor fi stabilite în funcție de rezultatul verificărilor.

Până la acest moment, nu există informații oficiale care să confirme că pachetul conținea un dispozitiv periculos. De asemenea, nu au fost anunțate victime sau persoane rănite în urma incidentului.