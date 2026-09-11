Răsturnare de situație în cazul incendiului lui Ciprian Mega. Fostul preot, trimis în judecată

Fostul preot Ciprian Mega a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, alături de alte două persoane, într-un dosar în care procurorii susțin că incendiul autoturismului său, prezentat public drept o posibilă tentativă de asasinat, ar fi fost în realitate o înscenare.

Alături de Mega au fost trimiși în judecată preotul Dumitru Ionuț Popescu și Aurel-Dumitru Gurău, cântăreț bisericesc și polițist local. Potrivit anchetatorilor, Popescu ar fi fost persoana care a incendiat efectiv autoturismul, în timp ce Gurău este acuzat de complicitate la distrugere.

Ciprian Mega este acuzat de complicitate la distrugere, instigare la fals intelectual în formă continuată, uz de fals și divulgarea unor informații nepublice.

Potrivit unor surse judiciare, procurorii consideră că incendiul nu a fost un eveniment spontan, ci rezultatul unui plan pregătit între 31 ianuarie și 5 februarie 2025.

La acel moment, Ciprian Mega se afla într-un conflict cu Episcopia Ortodoxă a Oradiei, fusese suspendat din funcția de paroh și oprit de la slujire. Anchetatorii susțin că presupusul incendiu ar fi urmărit consolidarea imaginii publice a fostului preot ca persoană persecutată și amenințată în contextul confruntării sale cu conducerea bisericească.

După producerea incendiului, evenimentul a fost prezentat public ca o posibilă tentativă de asasinat.

Unul dintre elementele considerate relevante de anchetatori este achiziționarea combustibilului înainte de incendiu.

Potrivit informațiilor din dosar, pe 3 februarie 2025, Ciprian Mega și Dumitru Ionuț Popescu s-ar fi deplasat cu un autoturism Mazda la o benzinărie din Oradea, de unde ar fi cumpărat aproximativ 15 litri de benzină. Combustibilul ar fi fost pus într-un recipient și într-o canistră roșie, iar plata ar fi fost făcută de Mega.

Procurorii consideră relevant faptul că autoturismul avea motor diesel. Expertizele efectuate ulterior ar fi indicat că benzina a fost folosită drept accelerator al arderii.

Planul ar fi fost complicat de o defecțiune a autoturismului. Mazda nu a mai pornit după oprirea la benzinărie și a rămas acolo.

În discuțiile analizate de anchetatori, Mega i-ar fi cerut lui Aurel-Dumitru Gurău să găsească un mecanic care să repare maşina „superficial”. Procurorii consideră că autoturismul trebuia să poată circula doar atât cât era necesar pentru a ajunge în locul în care urma să fie incendiat.

În seara de 4 februarie, cei trei s-ar fi întâlnit din nou la benzinărie. În jurul orei 22:49, Mega ar fi plecat cu Mazda spre Ștei, împreună cu Popescu și Gurău.

Autoturismul a ajuns ulterior într-o parcare de pe DN76, la ieșirea din Drăgănești. Potrivit anchetatorilor, aici urma să fie pus în aplicare scenariul.

Doi preoți, Ciprian Hulber și Nicolae Rusu, au ajuns în zonă pentru a se întâlni cu Mega. Sursele judiciare susțin că aceștia nu ar fi cunoscut presupusul plan.

Înainte de sosirea lor, Popescu ar fi verificat locul în care urma să se ascundă după incendiere. Când cei doi preoți au ajuns, el ar fi rămas ascuns în interiorul Mazdei.

Mega le-ar fi spus celorlalți să nu se apropie de autoturism, afirmând că suspectează existența unor microfoane sau a unor echipamente de ascultare.

Ulterior, Mega și Gurău ar fi plecat împreună cu cei doi preoți spre Ștei. La aproximativ trei minute după îndepărtarea autoturismului, imaginile video analizate în anchetă ar fi surprins momentul în care Mazda a fost cuprinsă de flăcări și a avut loc o explozie.

În aceleași imagini ar apărea o siluetă care fuge de la autoturism către câmp. Anchetatorii susțin că persoana respectivă era Dumitru Ionuț Popescu.

Ciprian Mega ar fi apelat ulterior numărul de urgență 112 pentru a anunța incendiul.

Potrivit surselor judiciare, în jurul orei 03:40, Ciprian Mega și Aurel-Dumitru Gurău s-ar fi întors în apropierea locului incendiului cu un autoturism Audi și l-ar fi recuperat pe Popescu.

Câteva ore mai târziu, în jurul orei 06:30, Mega și Gurău ar fi revenit în aceeași zonă. Anchetatorii consideră că cei doi ar fi încercat să identifice și să îndepărteze eventuale urme materiale din locul în care Popescu s-ar fi ascuns după incendiere.

Expertiza tehnică efectuată în dosar ar fi exclus ipoteza unei izbucniri accidentale a incendiului provocate de instalația electrică sau de compartimentul motor. Focarul ar fi fost identificat în habitaclul autoturismului, iar specialiștii ar fi stabilit că incendiul a fost provocat intenționat prin aprinderea vaporilor unei substanțe inflamabile.

Anchetatorii au analizat și contactele pe care Ciprian Mega le-ar fi avut, în perioada respectivă, cu Nikolai Balașov, fost oficial al Departamentului pentru Relații Externe al Patriarhiei Moscovei.

Potrivit surselor judiciare, cu doar câteva ore înainte de incendiere, Mega i-ar fi cerut lui Balașov să îl primească urgent la Moscova pe Dumitru Popescu, pentru a-i transmite un mesaj „important” și „confidențial”.

După incendiu, Mega i-ar fi trimis lui Balașov fotografii cu autoturismul ars, precum și un articol în care incidentul era prezentat drept o posibilă tentativă de asasinat.

Procurorii consideră că episodul ar fi putut contribui la consolidarea imaginii lui Mega drept cleric persecutat în conflictul său cu structurile bisericești din România.

Ciprian Mega mai este vizat într-un dosar conex în care este acuzat că ar fi obținut și folosit un certificat medical bazat pe un diagnostic nereal. Potrivit anchetatorilor, documentul ar fi fost utilizat pentru amânarea cercetării disciplinare bisericești.

De asemenea, fostul preot este acuzat că ar fi divulgat informații nepublice după ce ar fi publicat pe Facebook fragmente din declarația unui martor audiat în dosarul incendiului.

Potrivit informațiilor din anchetă, Ciprian Mega nu ar fi dat declarații în cursul urmăririi penale cu privire la acuzațiile formulate împotriva sa.

Dosarul urmează să fie analizat de instanță, iar trimiterea în judecată nu echivalează cu stabilirea vinovăției. Cei trei inculpați beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.