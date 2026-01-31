Sinagogă atacată de extremiști de stânga, la New York. Ținta - un politician din Partidul Democrat care a votat finanțarea ICE

Activiști de extremă stânga au intrat ilegal la un eveniment organizat la un templu evreiesc din New York, în timp ce reprezentantul Democrat Tom Suozzi vorbea. Activiștii radicali și-au motivat gestul ca protest față de votul politicianului în favoarea unui proiect de lege privind cheltuielile guvernamentale care includea creșterea finanțării pentru Imigrație și Controlul Vamal (ICE), potrivit New York Post.

Manifestanții, afiliați grupului de activiști de extremă stânga Climate Defiance, l-au întrerupt pe Suozzi miercuri seară la sinagoga din Long Island, dezlănțuind o serie de scene teatrale grosolane și insulte.

„L-am confruntat pe congresmanul Tom Suozzi”, s-au lăudat radicalii de la Climate Defiance pe X. „Este unul dintre cei șapte Democrați care au votat decisiv pentru creșterea finanțării ICE cu 10.000.000.000 de dolari. Un laș hidos, grotesc, iubitor de fascism, acest om are sânge pe mâini. Nu vom ierta și nu vom uita”, a mai scris gruparea de extremiști.

Videoclipul cu intrarea în sinagogă, care a acumulat milioane de vizualizări online, arată activiști care îl ironizează pe congresman cu obiecte precum scutece pentru adulți și genunchiere, în timp ce își bat joc de sprijinul său pentru finanțarea suplimentară a Departamentului de Securitate Internă (DHS), a mai relatat New York Post.

Un demonstrant l-a atacat pe Suozzi ridicând un scutec pentru adulți și spunând: „Știu că ai votat pentru creșterea finanțării ICE, așa că am vrut să-ți iau ceva. Acesta este un scutec pentru adulți pentru când faci pe tine în fața lui Donald Trump. Ești genul de lider de care avem nevoie acum. Cineva care face pe el când fasciștii sunt la ușa noastră”, a mai spus extremistul.

Altul a afișat genunchiere pe care scria: „De fapt, am niște cadouri - am niște genunchiere pentru tine - le poți folosi în timp ce i-o s... lui Donald Trump.”

O a treia persoană a spus: „Ca evreu, nu m-am simțit niciodată mai în siguranță decât atunci când este o Gestapo mascată pe stradă, așa că vă mulțumesc, congresman Tom Suozzi, pentru finanțarea ICE.”

Comediantul și activistul Walter Masterson pare să fi fost scos din sinagogă în timpul perturbării, în timp ce încerca să citească cu voce tare numele persoanelor despre care spunea că au murit în incidente legate de ICE. „Nouă oameni au fost uciși de ICE luna aceasta, iar tu mă dai afară în timp ce le citesc numele? Cum de îndrăznești!”, a strigat Masterson.

La câteva zile după vot, Suozzi și-a cerut scuze public pentru că a susținut pachetul de cheltuieli al DHS, care includea aproximativ 10 miliarde de dolari în finanțare suplimentară pentru ICE, a relatat Politico.

Scuzele au venit după o reacție negativă intensă din partea colegilor Democrați, după împușcarea fostului asistent de terapie intensivă, Alex Pretti, în vârstă de 37 de ani, de către agenți ai Patrulei de Frontieră din Minnesota, potrivit New York Post.

„Nu am considerat votul privind finanțarea DHS ca pe un referendum privind conduita ilegală și imorală a ICE din Minneapolis”, a declarat Suozzi într-un comunicat. „Aud furia alegătorilor mei și îmi asum responsabilitatea pentru asta. Am criticat mult timp comportamentul ilegal al ICE și trebuie să fac o treabă mai bună demonstrând acest lucru.”

Suozzi s-a alăturat altor șase Democrați în depășirea liniilor de partid pentru a-i ajuta pe Republicani să adopte la limită măsura de finanțare DHS, printr-un vot de 220-207, a relatat Politico. Suozzi și Climate Defiance nu au răspuns imediat solicitării de comentarii a Fox News.